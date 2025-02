Le borse sono di sicuro uno degli accessori maggiormente utilizzati giornalmente, a lavoro e nel tempo libero. Questi pratici oggetti tenderanno nel tempo a sporcarsi e usurarsi. I segni del tempo o dell’utilizzo possono comprometterne la bellezza originaria e quindi il loro utilizzo, cosa ancor più grave se si tratta di oggetti costosi. A seconda del materiale le superfici richiederanno differenti tipi di trattamento e saranno più o meno adattabili ad un lavaggio effettuato semplicemente con acqua o in lavatrice. Esistono piccoli accorgimenti e trucchi utili per pulire ed eliminare le macchie e dar nuova vita alla propria borsa, semplici da realizzare ma altrettanto efficaci. Ecco quindi una guida completa per imparare come pulire le borse.

Come pulire le borse

no degli accessori più ricercato e utilizzato è la borsa che rappresenta per l’universo femminile un classico indispensabile. La “bag”, delle più disparate dimensioni forme e colori accompagna le giornate di tutte. Spesso, proprio per il suo essere versatile, viene bistrattata: la si riempie oltre misura oppure, appoggiandola nei luoghi più disparati, finisce per macchiarsi. Come fare allora per pulirle? Il primo passaggio preliminare per pulire una borsa è quello innanzitutto di accertarsi del materiale con cui è stata fabbricata la borsa. I materiali costituenti dell’oggetto saranno fondamentali per identificare il metodo ed i prodotti adatti alla sua pulizia. Solo una volta capito il materiale che si ha di fronte si potrà decidere come trattare le macchie.

Come pulire le borse in pelle

Per pulire le borse in pelle è necessario prestare maggiore attenzione rispetto a quando si maneggiano borse in tessuto o in materiale sintetico.

Occorrente

Creme per la cura della pelle

Prodotti naturali: buccia di arancia, latte, bianco d’uovo, buccia di banana

Panno morbido

Panno di lana

Aceto

Sale

Pulizia tramite detergenti in crema

Come prima cosa è opportuno precisare che la soluzione più adatta per pulire una borsa in pelle è quella di utilizzare prodotti specifici. Sul mercato si possono trovare appositi detergenti in crema (ottimi ed efficaci sono anche i saponi sella) facilmente reperibili presso i negozi di scarpe o nei supermercati. Per ottenere un risultato ottimale procedete potete procedere come segue. Prendete un panno morbido od un bel batuffolo di cotone idrofilo quindi aprite la crema e versate una piccola quantità di prodotto su un panno morbido e asciutto. Procedete passando il panno sulla superficie da trattare e strofinate dolcemente ed in modo omogeneo. Una volta terminata questa operazione, tamponate la borsa con un asciugamano morbido ed asciutto fino a quando avrete ottenuto un aspetto lucido.

Usare prodotti naturali

Se pensate di adottare una soluzione differente esiste una seconda metodologia basata sull’impiego di materiali derivati dalla natura. In questo modo potrete adoperare elementi casalinghi, certamente più economici e a portata di mano. Se la vostra borsa di pelle è sbiadita, basterà utilizzare la buccia di un’arancia per ottenere un risultato a dir poco sorprendente. Procedete sbucciando l’arancia ed eliminando eventuali impurità residue dalla scorza quindi asciugatela bene con un tovagliolo ed utilizzatela per pulire la borsa. Vi basterà strofinare la pelle con l’interno della buccia in modo uniforme per far riacquistare alla borsa la sua naturale lucentezza.

Il latte: prezioso alleato

Un terzo metodo casalingo deriva sempre da un elemento naturale, un vero alleato in cucina ossia il latte. Il procedimento è semplice ed intuitivo, alla portata di tutti, anche dei meno esperti. Innanzitutto bisognerà creare una soluzione a base di latte e bianco d’uovo emulsionati nella quale andrete ad intingere un panno di lana; passatelo sulla borsa strofinando delicatamente. A questo punto noterete che la borsa sembrerà nutrita ed arricchita. Risultando alla fine lucente e profumata.

Come comportarsi nel caso di macchie sparse

Può capitare di trovare delle macchie nella borsa ed anche a questo proposito esiste un rimedio casalingo. Certo il fatto riuscire a toglierla dipenderà dall’origine ma prima agirete più facile sarà ottenere buoni risultati. Se è dovuta alla muffa basterà strofinarla con vaselina o gelatina di petrolio e dopo averlo lasciato a riposo per circa un’ora potrete rimuoverlo con un panno umido. Se la macchia è provocata dall’inchiostro si potrà ricorrere ad una soluzione di aceto e sale oppure alla parte interna di una buccia di banana. Infine, se la causa è il catrame, si potrà tamponare la pelle con un panno imbevuto di benzina.

Macchie ostinate

Le eventuali macchie ostinate su una borsa di pelle vanno rimosse utilizzando benzina nel caso di sporco molto persistente (va bene anche quella per ricaricare gli accendini tipo Zip). Basterà versarne una piccola quantità su di un batuffolo di cotone e detergere delicatamente la zona interessata.

Come pulire le borse in pelle scamosciata

Gli oggetti in pelle scamosciata sono più delicati di quelli descritti in precedenza e quindi necessitano di accorgimenti diversi. La superficie di queste borse va spazzolata con uno spazzolino delicato, adatto a questo tipo di materiale, come quelli utilizzati per le scarpe di camoscio. Fatto ciò vanno quindi trattate con prodotti specifici, ampiamente disponibili in negozi della grande distribuzione o da calzolai e negozi di pelletteria. In caso di sporco difficile, si può agire sulle macchie o sulle zone sudice con una piccola pezza inumidita, bagnando leggermente la parte interessata e strofinando leggermente, utilizzando anche del sapone neutro oppure una piccola quantità di alcool denaturato. Va assolutamente evitato di inzuppare la superficie durante la pulizia, cosa che potrebbe rovinare la pelle. Per macchie veramente profonde, dove la pulizia casalinga non avrebbe l’effetto desiderato, anzi si rivelerebbe controproducente, si consiglia di affidarne il lavaggio ad un centro specializzato.

Come pulire le borse in pelle sintetica

La pelle sintetica, che conosciamo anche come “ecopelle”, è un materiale molto somigliante alla pelle vera. Questo materiale si impiega per confezionare alcuni capi di abbigliamento, ma soprattutto per creare accessori e calzature. La pelle sintetica, come quella naturale, può subire qualche danno di entità più o meno lieve. Il modo migliore per prevenire l’usura dell’ecopelle è tenerla sempre pulita, non trascurando mai la manutenzione.

Fare attenzione al tipo di macchia

La pelle sintetica, se macchiata, non si inzuppa e questo è senz’altro un bene. Tuttavia controlliamo sempre di che tipo di macchia si tratta. Qualsiasi sostanza possa sporcare una borsa in pelle sintetica si può tranquillamente eliminare, purché non si tratti di cenere o materiali eccessivamente caldi. Questi ultimi potrebbero danneggiare le borse in modo irreparabile. Vediamo dunque a quali sostanze dobbiamo ricorrere per la pulizia della pelle sintetica.

Scegliere un detergente apposito

Per pulire una borsa in pelle sintetica non è necessario impiegare prodotti chimici che potrebbero sfibrare il materiale. Il più delle volte basta usare dell’acqua e un panno morbido, come quello per le lenti degli occhiali. Va comunque bene un qualsiasi altro tipo di panno morbido per la pulizia delle superfici casalinghe. A tal proposito, è sempre meglio non optare per un panno ruvido, altrimenti si potrebbe graffiare irrimediabilmente la superficie della borsa. Esistono anche prodotti specifici per la pelle e l’ecopelle che sono efficaci ma molto meno aggressivi dei solventi chimici come la candeggina. Nei supermercati si trovano dei prodotti spray molto delicati e profumati che eliminano anche le macchie più ostinate.

Movimenti delicati

Al momento di pulire una borsa di pelle sintetica, si può versare un po’ d’acqua sul panno e strizzarlo. Andremo poi a passarlo delicatamente sulla superficie da pulire con movimenti circolari. Non occorre sfregare con forza, anche perché rischieremmo di provocare e sempre abrasioni da strofinamento intenso sul materiale. Se abbiamo a che fare con macchie ben più estreme e l’acqua non è sufficiente, tentiamo con il latte detergente. Quest’ultimo è tutt’altro che aggressivo. Anche in questo caso facciamo attenzione al panno con il quale andiamo a pulire e strofiniamo leggermente. Una pulizia periodica è importante per evitare di trovarsi di fronte a macchie difficili da rimuovere.

Come pulire le borse in vernice

Borse in vernice vengono usualmente curate e pulite utilizzando un panno, anche leggermente bagnato, che va sfregato delicatamente su tutta la superficie. Per restituire lucentezza alla borsa può essere eseguito un trattamento con la cera. Nel caso siano presenti macchie difficili, queste vanno rimosse strofinandole con acqua e sapone neutro e quindi poi risciacquare. Allo stesso modo può essere utilizzata una mistura di acqua ed alcool oppure i detergenti a base di alcool (come quelli per i vetri). Vediamo nello specifico i trattamenti da eseguire.

Eliminare la polvere

La prima cosa da fare quando vi accingete a pulire la vostra borsa di vernice è quella di valutare se la borsa in questione ha bisogno di una pulita approfondita a causa di macchie, impronte digitali, sporcizia e così via, oppure semplicemente per spolverarla prima di rimetterla a posto dentro l’armadio. La differenza è piuttosto significativa considerato che, per una semplice spolverata è sufficiente che essa venga ripulita con un panno pulito e asciutto oppure, per essere ancora più puntigliosi, il panno dovrà essere leggermente umido. Passatelo su tutta la superficie quindi attendete che si asciughi perfettamente e riponete la borsa nel suo posto.

Come trattare le macchie

Se invece la borsa di vernice è macchiata, sporca ed è presente qua e là qualche alone, allora dovrete procedere con una pulizia un po’ più approfondita, dipendentemente dalla “gravità” della macchia o della imperfezione. In questo caso dovrete adoperare una parte di acqua e poche gocce di detersivo delicato. Il detersivo più idoneo è quello che fa pochissima schiuma. Quindi non aggressivo. Prendete un panno morbido e pulito (evitate assolutamente spugne abrasive o anche minimamente ruvide, altrimenti graffiate la superficie di vernice) e versate su di esso una goccia di detersivo e un bel po’ di acqua.

Acqua e alcol

Passate il panno su tutta la superficie così da eliminare le macchie e le impronte digitali, oltre che la sporcizia e la polvere, quindi asciugate la superficie con un asciugamano di cotone sempre perfettamente pulita. Lasciate asciugare perfettamente quindi riponetela nell’armadio. Se questo procedimento non risulta particolarmente efficace con le macchie più ostinate, preparate una miscela di acqua e alcool e adoperatelo esattamente alla stessa maniera, ovvero bagnando il panno e passandolo sulla superficie in maniera omogenea e insistendo leggermente sulle macchie ostinate.

Come pulire le borse in paglia

La cura periodica di borse in paglia, in canapa o iuta va effettuata spazzolandone la superficie mediante spazzole con setole medio-morbide. Il lavaggio di questi materiali va eseguito con sapone in polvere, sbattendole infine all’aria per eliminare i residui della pulizia. I tessuti possono inoltre essere strofinati con la crusca per rimuoverne lo sporco. Le macchie delle borse in paglia possono essere eliminate inoltre sfregando le zone interessate con acqua ossigenata diluita in acqua, avendo cura di farla asciugare poi bene all’aria, non sotto forti fonti di calore. In alternativa può essere utilizzato un panno imbevuto di alcool. Nello spazzolare fare attenzione alle eventuali decorazioni ed applicazioni presenti sulla borsa, che potrebbero staccarsi o rovinarsi, avendo cura di pulire in maniera particolarmente delicata le zone dove queste sono presenti.

Come pulire le borse in tela

Se tra gli accessori che possediamo c’è una borsa di tela e si decide di pulirla è possibile farlo utilizzando diversi metodi. Qualsiasi modo si scelga è indispensabile non danneggiare le fibre quando vengono eliminate le macchie e lo sporco accumulato.

Occorrente

Alcool

Bicarbonato di sodio

Succo di limone

Talco

Amido di mais

Perossido di idrogeno

Latte

Ovatta e panno bianco

Sapone neutro

Spazzola per indumenti

Macchie di inchiostro

Se sulla borsa ci sono delle macchie di inchiostro è possibile rimediare a questo problema utilizzando dell’alcool. All’inizio bisogna tamponare la parte (senza strofinare), successivamente si deve appoggiare del talco e si deve lasciare in posa per circa 10 minuti. A questo punto si deve rimuovere il tutto con la spazzola che si utilizza generalmente per pulire gli abiti. Poi, con uno straccetto imbevuto nel sapone neutro si emulsiona sulla macchia, eliminando così definitivamente anche l’alone.

Eliminare le macchie

Se lo sporco sulla borsa è di altro genere, ad esempio fango, macchie di cibo o caffè si può intervenire con un altro prodotto naturale. Un ottimo rimedio è il succo di limone misto a bicarbonato di sodio. Il miscuglio diventa come una pasta e si deve spalmare sulla borsa di tela, poi si fa asciugare. In seguito si ripulisce con un panno bianco e si ottiene una borsa libera dalle macchie, senza la presenza dell’alone. Se la borsa di tela è di colore bianco candido anche una macchia piccolissima diventa visibile. In questo caso è fondamentale applicare il latte sulla macchia con un batuffolo di ovatta. Successivamente si deve asciugare con del talco e rimosso (insieme all’alone) con una spazzola pulita.

Metodi naturali

Una borsa di tela che è molto sporca e che ha delle macchie difficili da rimuovere deve essere trattata facendo un lavaggio in un liquido sbiancante naturale. Invece di comprarne qualcuno di tipo industriale si può realizzarne comodamente uno in casa con un costo irrisorio ed in poco tempo. È consigliabile versare sulle macchie della borsa di tela dell’acqua ossigenata, poi si lascia emulsionare per alcuni minuti, si cosparge di amido di riso ed infine si asporta il tutto utilizzando una spazzola.

È opportuno sapere che l’amido dopo il lavaggio tende ad irrigidire le fibre. Ciò permette di poter utilizzare la borsa di tela per qualsiasi tipo di attività, come accessorio per il tempo libero e per il look personale. In questo modo le macchie di sporco vengono eliminate e la borsa torna come prima del trattamento.

Come pulire le borse in velluto

Il velluto è un tipo di materiale molto delicato e proprio per questo molto prezioso. Conservare e pulire una borsa di velluto richiede quindi una certa attenzione. Per prima cosa allora bisogna controllare quale tipo di velluto è stato utilizzato per la realizzazione della borsa. Internamente alla vostra borsa dovrete quindi scorgere la targhetta identificativa, sulla quale sarà riportata questa informazione insieme a delle altre che potrebbero tornare utile in questa circostanza. Le informazioni da prendere in considerazione sono in particolare quelle che fanno riferimento alla percentuale di componenti e al tipo di lavaggio.

Occorrente

Bicarbonato

Aceto bianco

Acqua gassata

Batuffolo di cotone

Panno in cotone

Detergenti neutri

Per la maggior parte delle borse di velluto troverete come metodo consigliato di lavaggio quello a secco. In questo caso però dovrete comunque stare molto attente al tipo di detergente utilizzato. Se non esplicitamente indicato sull’etichetta della borsa dovrete avvalervi di un detergente neutro, che non sia troppo aggressivo sul tessuto. Ricordatevi di rimuovere il detergente completamente per evitare che la borsa si scolori.

Lavare a secco

Il lavaggio a secco può essere realizzato anche utilizzando ingredienti reperibili facilmente in casa. Ponete allora in un recipiente due cucchiai di bicarbonato, uno di aceto bianco e uno di acqua gasata. Mescolate il tutto fino ad ottenere una miscela densa e cremosa. A questo punto usate un batuffolo di cotone, immergetelo nella miscela e strizzatelo. Cospargete la miscela sulla borsa, ponendo particolare enfasi sulle eventuali macchie. Strofinate per bene in modo da eliminare anche tutti gli aloni. Lasciate quindi agire per una decina di minuti circa e poi passate un panno imbevuto solo di acqua. Eliminate quindi la miscela applicata, vi accorgerete che le macchie saranno sparite e la borsa apparirà visibilmente più pulita.

Come pulire le borse bianche

Le borse bianche, soprattutto quelle in pelle, sono molto popolari in primavera ed estate perché sono luminose e si abbinano a quasi qualsiasi vestito. Purtroppo, però, una borsa bianca può diventare una vera e propria calamita per lo sporco e le macchie. Fortunatamente, esistono diversi metodi per riportare la borsa bianca come nuova: il segreto per una pulizia di successo non consiste solo nella rimozione dello sporco e delle macchie, ma anche nell’utilizzare i materiali adeguati e delle soluzioni di pulizia per evitare di danneggiare la borsa. Vediamo allora come pulire una borsa bianca.

Occorrente

Bicarbonato di sodio

Latte

Ammoniaca

Paraffina solida

Ovatta

Spazzola

Alcool

Gomme per cancellare

Utilizzare una miscela di bicarbonato e latte

Il bicarbonato di sodio, oltre ad essere un ottimo pulente e sgrassante, ha delle notevoli proprietà abrasive, per cui se lo utilizziamo per raggiungere lo scopo di pulire la borsa bianca, lo possiamo mescolare al latte, ed applicarlo su tutta la superficie, lasciandolo in posa per alcuni minuti, dopodiché con una spazzola a setole morbide, lo facciamo emulsionare, ed infine lo asportiamo con un panno umido. L’asciugatura va fatta poi con un panno di daino e con un phon, o ai raggi del sole.

Pulire con bicarbonato e ammoniaca

L’ammoniaca è un altro prodotto ideale per pulire i capi in pelle, in quanto non li scolorisce, non è aggressiva, e se unita al bicarbonato, svolge un’importante funzione sgrassante e abrasiva. Dopo aver mescolato i due prodotti, ottenendo una sorta di pasta, la strofiniamo sulla borsa bianca con dell’ovatta, agendo con movimenti circolari. Dopo questa operazione, è sufficiente uno straccetto bagnato in acqua, per ottenere il capo perfettamente pulito, e con la sua naturale lucentezza. Un altro tipo di pasta abrasiva da poter comodamente preparare in casa, è quella a base di paraffina solida, che possiamo trovare in un colorificio, oppure in una cereria.

Strofinare la borsa con una gomma da cancellare

Se tuttavia la borsa presenta delle macchie piuttosto resistenti, prima di procedere con una delle soluzioni naturali sin qui elencate, possiamo intervenire con un accorgimento preliminare, che ci consente di eliminarle facilmente. Se infatti, sulla borsa ci sono macchie di inchiostro o di una penna, allora basta utilizzare una gomma per cancellare, scegliendo tra la tradizionale e quella cosiddetta “pane”. Quest’ultima viene spesso utilizzata con successo dai pittori per fare correzioni sulle tele per dipinti ad olio e a tempera. Entrambe, se strofinate leggermente insieme a dell’alcool, consentono di sciogliere l’inchiostro, e quindi di poter poi intervenire con il ripristino totale del colore, utilizzando i suddetti prodotti liquidi e solidi.

Come pulire la fodera interna delle borse

La fodera all’interno della borsa, solitamente in tessuto, va pulita tirandola fuori senza rovinarla, sbattendola delicatamente all’aria e spazzolata energicamente. Se vi sono macchie queste vanno trattate facendo attenzione a non rovinare la borsa. Va evitato di inzuppare d’acqua la fodera, preferendo sfregare delicatamente la parte sporca con acqua e alcool o con acqua e sapone, e poi risciacquarla delicatamente. Un metodo alternativo può essere quello di pulire la fodera passandoci su uno straccio imbevuto di trielina, lasciandola ad asciugare prima di usarla di nuovo. Si può inoltre riempire la borsa con carta per assorbirne l’umidità. Per conservare una borsa nel tempo, soprattutto se la usiamo molto, è indispensabile innanzitutto averne cura il più possibile durante il suo utilizzo. Va evitato di poggiarla per terra o in luoghi sporchi e di caricarla eccessivamente (questo può deformarla). Se viene utilizzata quotidianamente va vuotata settimanalmente, pulita al suo interno con delicatezza e lasciata all’aria per igienizzarla.

