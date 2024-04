È possibile adottare alcune buone abitudini per riorganizzare correttamente i vestiti e la biancheria in modo tale da avere gli indumenti più utili sempre a disposizione.

Riorganizzare i vestiti e la biancheria all’interno del proprio armadio richiede alcune semplici strategie che possono rivelarsi utili per mantenere sempre il guardaroba in ordine. Quante volte sarà capitato di riorganizzare i vestiti e dopo qualche giorno trovare nuovamente un armadio disordinato con gli indumenti fuori posto?

Riorganizzare i vestiti e la biancheria suddividendo capi per tipologia e colore

Innanzitutto bisogna fare un’attenta selezione eliminando tutto ciò che è superfluo oppure dando via i vestiti che non vengono più usati. Questo metodo permetterà di ricavare più spazio all’interno dell’armadio. A questo punto è possibile iniziare ad ordinare i vestiti suddividendoli per tipologia in base a questo ordine: pantaloni, gonne, pantaloncini, maglioni, t-shirt, magliette a maniche lunghe e canottiere.

In questo modo sarà possibile trovare facilmente i vari capi di abbigliamento senza dover spostare tutto il guardaroba. Un’altra strategia molto utile prevede di ordinare i capi in base al colore in modo tale da creare in poche e semplici mosse gli accostamenti perfetti. Se l’armadio è abbastanza ampio è possibile ordinare i vestiti creando delle vere e proprie file in modo da disporre in fondo gli indumenti meno utilizzati, per esempio quelli invernali durante la stagione estiva.

Riporre la biancheria e le scarpe in apposite scatole

Per mantenere l’armadio ordinato è possibile ricorrere all’uso di scatole apposite nelle quali mettere la biancheria e le calzature. In commercio è possibile reperire queste scatole in tantissimi colori e materiali, ad esempio in plastica, di cartone o in tessuto.

All’interno è bene riporre tutti gli accessori o indumenti di piccole dimensioni che tendono facilmente a disperdersi nel guardaroba come biancheria intima, calzini, cinture, sciarpe e costumi da bagno. Per facilitare queste procedure è anche possibile optare per delle scatole dotate di appositi scomparti nei quali inserire i collant, i calzini o le calze.

Come organizzare la biancheria da letto?

Onde evitare di occupare gli spazi a disposizione si consiglia di mettere la biancheria da letto come lenzuola, coperte ed asciugamani lungo la parte alta sfruttando le mensole più difficili da raggiungere. I piumoni possono essere disposti in sacchetti specifici sotto vuoto in modo da ricavare molto più spazio nell’armadio.

