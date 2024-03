Come conservare i maglioni nell’armadio per il cambio stagione

I l cambio di stagione si avvicina inesorabilmente? Ecco alcuni suggerimenti per conservare i maglioni in modo efficace.

Svuota l’armadio e pulisci

Quando fai il cambio stagione, occorrono delle operazioni preliminari ma fondamentali. Per prima cosa, svuota l’armadio e fai spazio. Questo è il momento perfetto, infatti, per fare ordine ed eliminare ciò che non usiamo più.

Una volta svuotato l’armadio, è il momento di pulirlo. Fallo utilizzando detergenti a base naturale, poi asciuga accuratamente e inserisci profumatori e sacchettini che proteggeranno l’armadio e i vestiti dai parassiti. Puoi anche usare blocchi di cedro o sacchetti profumati alla lavanda per mantenere i maglioni freschi.

Lava, piega e conserva

Lava i maglioni che vuoi conservare e aspetta che siano perfettamente asciutti.

Piega i maglioni in modo ordinato. Questo aiuta a mantenere la forma e l’integrità dei capi. Non appenderli per evitare che si allunghino.

Separali per tipo o colore e, dopo averli protetti inserendoli in sacchetti in cellophane trasparente, conservali negli scomparti in alto o nei contenitori di plastica. Così terrai tutto in ordine.

Se vuoi risparmiare spazio utilizza dei sacchetti sottovuoto per conservare i maglioni ma fai attenzione che l’aria all’interno sia eliminato totalmente e che i vestiti siano completamente asciutti e puliti per evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Come piegare i maglioni per risparmiare spazio

Il metodo KonMari, che prende il nome della sua ideatrice, la scrittrice giapponese Marie Kondo, è utilissimo per conservare i maglioni a vista, disponendoli in piedi su loro stessi e in fila uno dietro l’altro.

Sistema ogni maglione su una superficie piana rivolto verso l’alto. Piega il lato destro (manica compresa) e portalo al centro del maglione, poi ripeti il procedimento con il lato sinistro. Partendo dal basso, piega il maglione in tre (fai due pieghe). Il maglione avrà un volume molto ridotto, e potrà stare in piedi da solo.