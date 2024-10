Mensole e armadietti

Installare mensole o armadietti sopra la lavatrice è un ottimo modo per creare spazio di archiviazione aggiuntivo. Le mensole aperte permettono di riporre facilmente i prodotti per il bucato, gli ammorbidenti e altri accessori. Gli armadietti chiusi offrono un aspetto più ordinato e tengono i prodotti fuori dalla portata dei bambini. Assicurati di fissare saldamente le mensole o gli armadietti per evitare rischi di caduta.

Cestini e scatole

I cestini e le scatole sono perfetti per organizzare i piccoli articoli e evitare il disordine. Usa cestini in vimini o plastica per raggruppare prodotti simili, come smacchiatori o salviette per asciugatrice. Le scatole etichettate aiutano a identificare rapidamente ciò di cui hai bisogno. Posiziona questi cestini e scatole sulle mensole o negli armadietti per un accesso facile e un’organizzazione ottimale.

Ganci o barre

Per massimizzare lo spazio verticale, considera l’uso di soluzioni di stoccaggio sospese. Ganci e supporti possono essere installati per appendere sacchetti di stoccaggio o cestini in tessuto. Queste soluzioni sono ideali per riporre piccoli accessori come mollette o sacchi per il bucato. Fissa una barra di sospensione per appendere i vestiti direttamente dopo il lavaggio. Questo evita le pieghe e facilita la stiratura.

Leggi anche La dispensa perfetta: come organizzare cibi e spazio

Leggi anche Come sfruttare lo spazio attorno all’armadio