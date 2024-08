Se avete un terrazzo o un giardino ed intendete arredarlo con gusto e nel contempo volete proteggervi dal sole nel periodo estivo, è opportuno optare per un buon ombrellone. La scelta va fatta accuratamente valutando in primis la qualità del tessuto e la robustezza della struttura. Premesso ciò, è altresì importante aggiungere che ci sono diversi tipi di ombrelloni da giardino: scopriamo come scegliere quello più adatto a voi.

Come scegliere un ombrellone mini per terrazzo

I mini ombrelloni sono degli arredi ideai per chi ha uno spazio esterno di piccole dimensioni. Per ombreggiare un’area di piccole dimensioni, non si possono di certo usare gli ombrelloni da spiaggia che sono ingombranti e molto grandi, ma è consigliabile installare dei mini ombrelloni, dal design compatto e minimal.

Caratteristiche dei mini ombrelloni

I mini ombrelloni possono essere free standing o installati all’interno di un tavolino a due posti, dipende sicuramente dallo spazio a disposizione all’interno del terrazzo. prima di acquistare questi arredi per esterni è opportuno analizzare le caratteristiche tecniche come misure, peso, design, forma, materiali e colori.

I mini ombrelloni possono essere dotati di una base in plastica, metallo o altri materiali per fissarli comodamente al terreno ed evitare che il vento possa spostarli. Per occupare meno spazio possibile, le basi sono di piccole dimensioni e di forma quadrata, inoltre si caratterizzano per la leggerezza così da trasportarli ovunque con il minimo sforzo.

Forma dei mini ombrelloni

Per il terrazzo, i mini ombrelloni sono sicuramente la soluzione ideale perché hanno una forma piccola e squadrata che si adatta perfettamente a ogni spazio. I mini ombrelloni possono presentare una struttura semplice e lineare con palo verticale, ombrello e base squadrata, ma possono presentare anche un design più particolare con forme ondulate e sistema di apertura laterale.

Per quanto riguarda la parte superiore, l’ombrellone può riprendere le classiche forme di quelli da spiaggia o caratterizzarsi per la presenza di diverse sezioni quadrate, una forma moderna e unica che può anche abbellire il vostro terrazzo.

Materiali e colori dei mini ombrelloni

Prima di acquistare un mini ombrellone per il terrazzo, dovrete individuare il materiale e il colore, che sia in linea con lo stile dell’arredo scelto per lo spazio esterno. I mini ombrelloni possono essere in tessuto o in plastica, dipende esclusivamente dal vostro gusto estetico, anche se i modelli in plastica sono più resistenti all’acqua e non si scoloriscono nel tempo.

Per quanto riguarda i colori dei mini ombrelloni si possono acquistare in tinta unita se si preferisce uno stile sobrio ed elegante. Per chi ama invece avere un terrazzo dallo stile allegro e vivace è invece preferibile scegliere dei mini ombrelloni di diversi colori.

Come scegliere un ombrellone per giardino

Gli ombrelloni da giardino, oltre a essere funzionali perché creano zone d’ombre nel vostro spazio verde, sono anche degli ottimi elementi d’arredo. Ecco perché vanno scelti con la giusta attenzione.

Come scegliere un ombrellone classico

Il classico ombrellone con albero diritto e fisso realizzato in alluminio o legno di forma rotonda, quadrata o rettangolare in tessuto è un’ottima scelta per proteggervi dal caldo sole estivo e con un minimo di spesa. Inoltre va aggiunto che questo modello è disponibile in diversi colori e dimensioni, e di solito il tessuto del parasole è realizzato in poliestere ed è fissato con aste in acciaio, alluminio o legno.

Come scegliere un ombrellone eccentrico

L’ombrellone eccentrico è l’ultimo arrivato sul mercato ed è ideale da acquistare per proteggervi dal sole nelle calde giornate estive nel vostro giardino. La particolarità di questa struttura è legata al fatto che non viene fissata al centro di un tavolo bensì su un solo lato. Inoltre è regolabile grazie a una parte scorrevole che ruota sull’asse dell’albero con una pratica manovella. Questo modello eccentrico tra l’altro può distribuire una tela di lunghezza compresa tra i 3 e i 4 metri e il materiale e lo stesso di quelli classici. Tuttavia va notato che la struttura è progettata principalmente in alluminio, poiché resiste senza alcun tipo di trattamento in condizioni meteorologiche avverse. Allo stesso modo, la tela di poliestere è trattenuta da 6 o 8 aste di acciaio a seconda del diametro.

L’ombrellone regolabileL’ombrellone regolabile fisso, seppur soddisfi gli stessi criteri di quello classico e va inserito al centro di un tavolo o in un’apposita base in PVC o cemento, è un’opzione d’acquisto da considerare. Infatti ha un albero rimovibile che può essere orientato per proteggervi dal sole in ogni momento della giornata. Grazie a una rotula (parte meccanica) situata nella parte superiore, il tessuto può essere orientato in base a dove batte il sole man mano che si sposta durante la giornata. L’operazione tra l’altro è molto semplice e quindi questa tipologia di ombrellone fisso ma regolabile in termini di esposizione al sole, è uno dei più richiesti sul mercato e vanta anche un ottimo rapporto qualità/prezzo.