R innovare casa è sempre molto piacevole, il portare una ventata di aria fresca nella propria abitazione, magari tinteggiando le pareti, cambiando la disposizione delle camere, ma è con il cambio dei mobili che ci si accorge di una differenza sostanziale. Peccato solo che all'inizio quell'odore di nuovo può dar fastidio. Ecco come eliminarlo

La casa è il nostro nido, il nostro rifugio, e spesso rispecchia il nostro modo di essere. Lo stile in cui è arredata, il modo in cui sono organizzati gli spazi, le fotografie che appendiamo alle pareti ci rappresentano. E così i cambiamenti della nostra vita vanno di pari passo con i cambiamenti all’interno delle mura domestiche. Hai lasciato l’ufficio per lo smart working? Ti serviranno spazi adatti per consentirti di lavorare. La famiglia si allarga? Servirà una cameretta nuova. E così via. Ecco perché rinnovare casa è un piacere. Prima la scelta dei nuovi arredi, e infine la loro sistemazione nelle varie stanze: quando tutto è al proprio posto ci sentiamo finalmente realizzati e possiamo godere della nostra nuova casa. Peccato solo per un piccolo particolare che può rovinare l’atmosfera: l’odore di nuovo dei mobili. Già, perché se l’odore di auto appena uscita dal concessionario è spesso molto amato, quello che accompagna armadi e cassetti non è per nulla piacevole. Ma come fare a risolvere il problema? Niente paura: esistono dei metodi per togliere rapidamente gli odori sgraditi.

Odore di nuovo dei mobili? Dare aria agli ambienti

La prima cosa da fare per eliminare l’odore di nuovo dai mobili è aerare il più possibile gli ambienti. Spalanchiamo ante, sportelli e cassetti, e anche se le temperature non sono favorevoli apriamo le finestre e lasciamo così per almeno mezza giornata. In questo modo gran parte dell’odore di nuovo andrà via in modo veloce e naturale. Il ricambio d’aria è il primo strumento che abbiamo a disposizione, ed è un accorgimento sempre utile per limitare la formazione di muffe e umidità in casa. Quindi, anche quando avrai vinto la tua battaglia sull’odore dei mobili nuovi, non perdere l’abitudine di arieggiare tutti i giorni gli ambienti della casa.

Pulire i mobili con cura per togliere l’odore di nuovo

La seconda cosa da fare è pulire con cura i mobili appena arrivati, utilizzando prodotti capaci di eliminare gli odori. Possiamo usare sia i classici detergenti chimici da supermercato, controllando che siano adatti al tipo di superficie del nostro arredo, sia i prodotti naturali. L’aceto di mele è sicuramente uno dei più adatti a togliere l’odore di nuovo dai nostri mobili senza fare danni. Possiamo utilizzare anche il classico aceto di vino bianco, ma quello di mele lascia un odore decisamente più gradevole. Basterà quindi versare mezzo bicchiere di aceto in 3 litri di acqua, immergere una spugna non abrasiva o un semplice panno e infine passarlo su tutte le superfici del mobile. Ricordiamo di aprire tutti i cassetti e gli sportelli per pulire a fondo anche negli angoli più nascosti. Quindi risciacquiamo con un panno umido e infine diamo aria all’ambiente per qualche ora.

Utilizzare i sacchetti profumati

I nostri mobili a questo punto avranno perso quasi tutto l’odore di nuovo. Per eliminarlo definitivamente possiamo ricorrere ai profumi, sostituendo così il cattivo odore con essenze di nostro gusto, come ad esempio la tipica lavanda. Possiamo utilizzare dei sacchetti profumati o delle palline antitarme aromatizzate. Alla fine, non solo i nostri mobili non avranno più tracce del fastidioso odore di nuovo, ma saranno anche profumati con la fragranza che più preferiamo.

Possiamo costruire noi stessi dei sacchetti profumati, semplicemente facendo essiccare foglie o fiori che abbiamo in casa, o imbevendo un po’ di cotone con oli essenziali. Oppure possiamo acquistarli comodamente al supermercato, dove troveremo soluzioni per tutti i gusti. Una vola posizionato il nostro profumatore nell’armadio, se avremo seguito tutti i passaggi, saremo certi di aver eliminato definitivamente l’odore di nuovo dai nostri mobili. E finalmente potremo goderci la casa al meglio.

Ultimi consigli

Prima di sistemare tutta la roba dentro i nuovi mobili assicurati che l’odore sia andato via definitivamente, per evitare di dover lavare oggetti e vestiti

Se non ti piace l’odore dell’aceto, dopo aver lavato i mobili puoi passare un panno bagnato con qualche goccia di oli essenziali