10 oggetti davvero inaspettati che possono cambiare il volto della tua casa

P er uno stile di arredo frizzante e unico, valuta alcuni oggetti incredibili che possono rivitalizzare gli ambienti e donare maggiore design, tra eleganza e influenze bohémien.

Quali sono gli oggetti inaspettati per la casa che possono modificare nettamente e in meglio lo stile di arredamento? Decorare gli ambienti è forse la parte più difficile, soprattutto perché deve sempre esserci un equilibrio e un continuum tra lo stile e gli oggetti. Dalle sedie ai cestini, fino alle cornici e ai quadri, abbiamo a nostra disposizione un elenco importante di articoli tra cui scegliere.

Il design moderno è ampiamente apprezzato al giorno d’oggi, ma il vintage non tramonterà mai, così come lo stile shabby chic, rustico o bohémien, per animi romantici e sensibili. Porta un pizzico di novità in casa optando per alcuni oggetti insoliti, oppure investi nei grandi classici, ma sempre dando loro un tocco della tua personalità.

Sedie in stile bohémien

Una sedia in vimini in stile bohémien conferirà alla tua camera da letto un aspetto ordinato e irrinunciabile. Un tocco insolito, non classico, che tuttavia si inserisce perfettamente nel contesto e arricchisce in modo incredibile, senza risultare troppo ingombrante. Puoi anche decorarla con un cuscino: diventerà il tuo nuovo luogo preferito della casa.

Strumenti musicali vintage

Da sempre, gli strumenti musicali rappresentano l’anima e il cuore dei popoli di tutto il mondo. La musica unisce e accomuna, e perché non portarla nella propria casa? Se hai sempre sognato di avere un violino, una chitarra o un pianoforte, sappi che diventano complementi di arredo di gran tendenza, che ben si adattano a una zona come il salotto o il soggiorno.

Cestini in vimini

I cestini in vimini sono decisamente la tendenza del momento. Si adattano alla perfezione con molteplici stili, dal moderno al contemporaneo, e tornano utili in molte situazioni, in bagno o in camera da letto. Un oggetto sì semplice, ma anche un complemento di arredo chic che esprime un senso di ordine e che ti permette di arricchire il design della casa spendendo pochissimo.

Piantine

Sfruttare la bellezza delle piante per decorare è da sempre una tecnica largamente diffusa. Arredare con le piante – sì, anche in camera da letto – ci permette di portare un pezzo di natura nella nostra casa, soprattutto se viviamo nel pieno centro cittadino. Inoltre, le piante da appartamento fanno molto bene alla salute, in quanto consentono un continuo ricambio dell’ossigeno. Puoi anche realizzare una parete verde in casa, magari in salotto, ritagliandoti il tuo angolo di paradiso.

Candele

Mai sottovalutare la potenza di una buona atmosfera. Siamo abituate, oggi, a fare un uso frequente dell’energia elettrica, ma vogliamo mettere il calore che infonde una candela? Tra gli oggetti inaspettati per la casa, puoi anche puntare sui candelabri, soprattutto se i tuoi ambienti sono di stampo classico. Decisamente per chi è alla ricerca di un clima intimo e casalingo.

Fontane zen

Lo stile moderno e minimal suggerisce alcuni oggetti rilassanti per la casa, come le fontane zen da interno. Per un soggiorno o salotto in pieno stile feng shui, un’aggiunta ricca di particolari, che tuttavia non solo fa bene all’ambiente, ma anche alla tua anima, aiutandoti a rilassarti. Alcune fontane zen includono dei giochi di luce estremamente particolari.

Giradischi

Ti abbiamo proposto uno strumento musicale per l’arredo, non potevamo non menzionare i giradischi di un tempo. I vinili sono tornati di moda e dunque non si può perdere l’occasione di ascoltare la musica come una volta. Oltre a essere utili, sono anche molto belli da vedere, per un tocco retrò che non guasta mai.

Foto e cornici

Si possono incorniciare una miriade di foto e di immagini, dai momenti più preziosi della nostra vita fino ai giorni speciali, come il matrimonio, la nascita di un bambino o la scalata di una montagna. Aggiungere foto e cornici agli ambienti è un modo molto ordinato di esprimere la personalità e raccontare la propria storia. È una forma di arte sempre attuale, bella e al contempo conveniente.

Quadri

Come rivitalizzare un ambiente spento? Utilizzando i quadri migliori. Un consiglio: segui lo stile dell’arredo e sfrutta le sue caratteristiche peculiari. I quadri moderni sono un esempio di vivacità e dinamicità, che danno un tocco personale e accentuano il design. Anche in questo caso si sceglie una soluzione economica, non è necessario spendere molto. E se hai una personalità artistica, crea i tuoi quadri dal nulla.

Pezzi riciclati

Molto spesso, crediamo che per modificare l’arredo o i complementi, dobbiamo subito spendere e acquistarne di nuovi. Si sottovalutano, invece, gli oggetti in casa e non si rende loro giustizia. Il metodo migliore per decorare e risparmiare è di portare a nuovo quanto si ha già, oppure di aggiungere una nota particolare, per metterlo in risalto.

Le corde possono adornare il soffitto, le lampade diventano un complemento irrinunciabile se ben posizionate e le piante possono essere fissate in alto, per avere l’impressione di vivere in un giardino segreto. Sfrutta la bellezza degli oggetti inaspettati per la tua casa: otterrai un design unico e speciale.