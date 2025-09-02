Le pulizie di fine stagione non servono solo a mettere ordine, ma anche a creare spazio – fisico e mentale – per ciò che verrà. Dopo mesi di sole, sabbia e spontaneità, è probabile che in casa si siano accumulati oggetti inutili, sporco e residui dell’estate. Affrontare alcune aree chiave ora può evitare stress più avanti, soprattutto quando le giornate si accorciano e si passa più tempo al chiuso. Dagli accessori da esterno agli alimenti scaduti, ci sono cose che semplicemente non servono più. È una pulizia intelligente, veloce e mirata. Pensala come una “disintossicazione stagionale” per il tuo spazio. Ecco tre categorie di cose da eliminare.

1. Mobili da esterno, cuscini e accessori rovinati

Dopo un’estate di grigliate, feste in giardino e pomeriggi rilassanti, i mobili da esterno potrebbero essere malridotti. Se sono irrimediabilmente arrugginiti, crepati o instabili è ora di liberartene. Anche i cuscini potrebbero essere macchiati, scoloriti o ammuffiti per via dell’umidità e del sole. Puliscili con acqua calda e sapone per piatti, poi lasciarli asciugare all’aria per evitare la muffa. Ma se sono irrecuperabili eliminali. Conservare oggetti danneggiati occupa inutile spazio. Questo vale anche per ombrelloni rotti, luci decorative aggrovigliate e decorazioni scolorite. Riponi gli articoli ancora utilizzabili in contenitori impermeabili e butta via quelli deformati o pericolosi.

2. Cibo scaduto e prodotti dimenticati nel freezer

L’estate porta con sé snack, gelati e acquisti impulsivi. Ma con il ritorno alla routine, è utile fare pulizia in frigorifero e freezer. Il caldo fa sì che le porte del frigo vengano aperte più spesso, causando condensa e superfici appiccicose. Elimina tutto ciò che è scaduto, rovinato dal gelo o irriconoscibile. Pulisci le superfici con un detergente delicato e controlla lo stato delle guarnizioni. Questo migliora l’efficienza e libera spazio per i cibi autunnali come zuppe e stufati. Non dimenticare la dispensa: potrebbero esserci patatine, condimenti e marinature mezze usate dai barbecue estivi.

3. Costumi, teli da mare e biancheria estiva

Quella massa di costumi che odorano di cloro? È ora di fare ordine. Se l’elastico è ceduto o il colore è sbiadito, è il momento di lasciarli andare. Lo stesso vale per lenzuola leggere e tessuti estivi che possono essere macchiati o logori. Non dimenticare i teli da mare rovinati. Conserva ciò che è ancora in buono stato in contenitori traspiranti e dona o elimina il resto. Questo libera spazio negli armadi per coperte e biancheria autunnale. Inoltre, previene la formazione di muffa e cattivi odori nei mesi più freddi.

