Lavaggio in lavatrice

Rimuovi le federe o i copricuscini dai cuscini. Prima del lavaggio, tratta le macchie versando una piccola quantità di detersivo naturale sulle aree problematiche. Posiziona due cuscini nella lavatrice per mantenere l’equilibrio durante il lavaggio. Aggiungi detersivo naturale, seguito da mezza tazza di aceto bianco, nel dispenser del detersivo. Scegli un ciclo delicato e usa acqua fredda.

Asciugatura

Dopo il lavaggio, rimuovi i cuscini dalla lavatrice e strizza delicatamente l’acqua in eccesso. Posiziona i cuscini nell’asciugatrice con un paio di palline da tennis o palline per asciugatrice per mantenere la forma dei cuscini. Asciuga a una temperatura bassa. Controlla periodicamente i cuscini durante il processo di asciugatura e rimuovili dalla macchina una volta che sono completamente asciutti.

Consigli generali

Fai attenzione: non tutti i cuscini possono essere lavati in lavatrice. I cuscini in memory foam e in lattice dovrebbero essere lavati a mano. È consigliabile lavare i cuscini ogni tre-sei mesi. Ricordati comunque di controllare sempre l’etichetta sui tuoi cuscini per istruzioni specifiche prima del lavaggio.