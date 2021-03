Chi ride è fuori: su Amazon Prime la sfida comica guidata da Fedez e Mara Maionchi

I l nuovo comedy show sbarca su Amazon Prime dal 1° aprile e - no - non è uno scherzo: Fedez e Mara Maionchi conducono lo spettacolo di resistenza della piattaforma di streaming di Bezos.

È vietato ridere. Chi ride è fuori si basa su questo imperativo categorico, mettendo al centro dello show una prova di resistenza senza precedenti. Mara Maionchi e Fedez conducono il nuovo comedy show di Amazon Prime in cui riderà bene chi riderà ultimo, nel senso stretto del termine.

I sei episodi della sfida comica di Prime sono disponibili dal 1° aprile e no, nonostante la data scelta, non si tratta di uno scherzo. I due conduttori, che sono anche amici nella vita, si ritrovano al timone di un programma dopo i tanti anni trascorsi fianco a fianco come giudici di X Factor.

Che cos'è Chi Ride è Fuori?

LOL: Chi Ride è Fuori approda sulla piattaforma di streaming Amazon Prime dopo il successo travolgente di Celebrity Hunted, al quale ha preso parte anche Fedez come concorrente. Il format italiano si basa sull'originale giapponese, Hitoshi Matsumoto, ripreso da Amazon Original anche in Messico e Australia.

Il programma è sviluppato come una sfida tra comici professionisti, che dovranno provare a non ridere per 6 ore consecutive. La competizione sarà spietata ed è un tutti contro tutti. Ogni concorrente, infatti, dovrà esibirsi e spingere gli altri a ridere così da essere eliminati dalla sfida. A ogni partecipante, è concessa una sola risata che farà però scattare un cartellino giallo. L'espulsione arriverà implacabile al secondo cedimento e determinerà l'eliminazione del comico volubile.

Ad annunciare l'eliminazione sarà proprio Fedez, che giungerà nella sala grande per il replay e per decretare il comico fuori dalla gara.

La sfida di LOL prevede anche un vincitore, che si aggiudicherà il premio finale di 100000 euro. Il montepremi sarà devoluto in beneficenza e destinato a un ente scelto dal comico vincitore.

Quando inizia

I primi 4 episodi di Chi Ride è Fuori saranno disponibili su Amazon Prime dal 1° aprile. Per gli ultimi 2 episodi dello show, occorrerà - invece - aspettare altri 7 giorni e saranno in streaming dall'8 aprile. Il programma è disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.

I conduttori

La conduzione di Chi Ride è Fuori è affidata a Fedez e Mara Maionchi. Si tratta della prima volta alla guida di uno show, per il rapper di Rozzano, che è appena diventato padre di Vittoria. Federico Lucia è inoltre reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con Francesca Michielin. Il duo ha raggiunto il secondo posto con il brano Chiamami Per Nome.

Per Mara Maionchi, invece, le sfide non finiscono mai. Per l'irriducibile produttrice discografica, si tratta di un debutto alla conduzione dopo i tanti anni di tv nei quali ha ricoperto il ruolo di giurata. La sua ultima avventura sul piccolo schermo, a Italia's Got Talent, si è appena conclusa. In LOL, Mara Maionchi ritroverà anche il compagno di banco Frank Matano, scelto come concorrente dello show.

Mara Maionchi e Fedez non saranno solo conduttori, ma anche commentatori e giudici di gara. Dalle prime immagini dei trailer ufficiale, abbiamo notato quanto sia difficile non cedere alla comicità dei partecipanti.

I concorrenti

I 10 concorrenti scelti si metteranno alla prova vicendevolmente per superare lo scoglio sorriso o risata e giungere alla fine della competizione. L'obiettivo è ambizioso: sono in palio 100000 euro da devolvere a un ente benefico. Conosciamo meglio i comici di LOL: Chi ride è fuori.

Elio (Stefano Belisari) : è il leader storico della band Elio E Le Storie Tese. Oltre a essere un apprezzato musicista, è uno showman. Nella sua carriera, è stato giudice di X Factor;

: è il leader storico della band Elio E Le Storie Tese. Oltre a essere un apprezzato musicista, è uno showman. Nella sua carriera, è stato giudice di X Factor; Caterina Guzzanti : figlia di Paolo Guzzanti, quindi sorella di Corrado e Sabrina, fa la comica fin da giovanissima. Caterina fa anche parte di Boris;

: figlia di Paolo Guzzanti, quindi sorella di Corrado e Sabrina, fa la comica fin da giovanissima. Caterina fa anche parte di Boris; Lillo : comico di lungo corso, fa parte del noto duo Lillo&Greg;

: comico di lungo corso, fa parte del noto duo Lillo&Greg; Angelo Pintus : comico ma anche straordinario imitatore, ha iniziato la sua carriera con le ospitate al Maurizio Costanzo Show nel 2001;

: comico ma anche straordinario imitatore, ha iniziato la sua carriera con le ospitate al Maurizio Costanzo Show nel 2001; Frank Matano : giudice di Italia's Got Talent, è attore comico e star del web. Ha doppiato alcuni episodi di South Park;

: giudice di Italia's Got Talent, è attore comico e star del web. Ha doppiato alcuni episodi di South Park; Katia Follesa : ha iniziato la sua carriera con Valeria Graci a Zelig. Da anni avviata al percorso da solista, è anche conduttrice televisiva per i canali di Discovery;

: ha iniziato la sua carriera con Valeria Graci a Zelig. Da anni avviata al percorso da solista, è anche conduttrice televisiva per i canali di Discovery; Ciro e Fru : sono i The Jackal. In LOL: Chi Ride è Fuori gareggiano come avversari;

: sono i The Jackal. In LOL: Chi Ride è Fuori gareggiano come avversari; Michela Giraud : apprezzata per la sua comicità diretta, è conosciuta per la sua partecipazione a Colorado;

: apprezzata per la sua comicità diretta, è conosciuta per la sua partecipazione a Colorado; Luca Ravenna: ha iniziato con i The Pills, oggi è un comico solista.

I comici di Chi Ride è Fuori

Chi Ride è Fuori si preannuncia imperdibile già a cominciare dal cast. I 10 comici scelti per quest'ardua competizione hanno storie e caratteristiche molto diverse tra loro. La sfida di LOL schiera Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

La selezione di comici è tutt'altro che scontata. Le diverse compagini, quella televisiva e quella teatrale per fare un esempio, si presteranno a un interessante esperimento che potrà essere una valida cartina al tornasole per i telespettatori. La trascinante comicità pop di Katia Follesa e di Angelo Pintus sarà in grado di sovrastare quella dissacrante di Ciro e Fru dei The Jackal?