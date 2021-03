Chiara Ferragni e la libertà di postare su Instagram ciò che si vuole

U na foto della più nota delle influencer italiane ha scatenato un grande dibattito tra le sue follower. La reazione della stessa Chiara Ferragni

Nella giornata di ieri, 18 marzo, Chiara Ferragni ha postato sul suo seguitissimo account Instagram una foto, scattata nella notte precedente, che la raffigura nuda, con il suo bellissimo pancione in evidenza. Un gesto di condivisione con la sua community di 22.819.524 follower che ha subito scatenato il consueto engagement, con i like che hanno presto superato la soglia del milione e con il counter dei commenti balzato subito in quinta cifra.

Ma non tutte le reazioni sono sono positive. Alcuni commenti, ad essere sinceri anche da parte di alcune donne, sono stati feroci. Qualcuno ha rimproverato Chiara, accusandola di non aver un minimo di pudore. Altri si sono addirittura spinti a ipotizzare che la foto sia stata postata di nascosto dal marito. Come se - ai giorni d'oggi - una donna dovesse ricevere l'autorizzazione dal partner per condividere una sua foto.

Un concetto ribadito dalla stessa Ferragni, che in una stories in serata ha detto con forza che nel 2021 nessuno dovrebbe giudicare le scelte di altri e soprattutto ha ribadito il diritto, suo e di tutte, di stare con persone che apprezzino la libertà del partner e non la limitino.

Dall'account instagram di DMNow: