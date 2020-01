Le foto più emozionanti di oggi

2 dicembre. Un canguro tenta di allontanarsi dal bosco in fiamme nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Il New South Wales e il Queensland sono gli stati più colpiti dai gravissimi incendi che da una settimana imperversano in Australia. Le cause? Le temperature superiori ai 40°C, i forti venti e la stagione più secca di sempre. I boschi dell’Australia ospitano molte specie di animali nativi come canguri, koala, opossum, cacatua. Si teme che già mezzo milione di animali siano morti. È possibile che alcune specie non ritorneranno più...Un duro colpo alla biodiversità.