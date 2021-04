H ai voglia di cambiamenti e vuoi rinnovare casa? Punta sui colori del design 2021: 10 tonalità che sapranno sorprenderti e regalare un effetto "wow" a ogni stanza

Probabilmente non hai mai trascorso così tanto tempo in casa come in quest'ultimo anno. E con tutta probabilità il tuo "nido" continuerà a essere uno dei posti che frequenterai di più anche nei prossimi mesi. Forse mai come ora, dunque, vale la pena investire tempo, soldi ed energie nel tuo appartamento, per renderlo ancora più accogliente e "tuo". Non procedere a casaccio però. Segui i consigli degli esperti, a cominciare da quelli in fatto di colore. Su quali puntare? Sicuramente sui colori del design 2021.

Del resto, un colore non è solo un colore, ma è anche portatore di emozioni e sensazioni. Dopo un 2020 complicato e faticoso, hai bisogno di rassicurazione, ottimismo, calma, fiducia, speranza. Tutti messaggi che i colori del design 2021 sapranno trasmetterti.

Ceruleo

Citato anche nel film Il diavolo veste Prada, secondo la definizione ufficiale è "il colore del cielo in una giornata serena e cristallina". Un mix fra azzurro, blu e grigio che regala un profondo senso di pace e tranquillità. Si tratta di una tonalità versatile che può essere usata praticamente ovunque, ma soprattutto negli ambienti dedicati al relax.

Quiet Wave

Il Quiet Wave è un verde freddo, pulito, ma ottimistico. È un colore pieno che dà speranza, favorisce la concentrazione e stimola la riflessione e la meditazione. Evoca anche la sostenibilità e la lotta per un futuro migliore. È perfetto per le stanze dedicate al raccoglimento e al lavoro: la camera da letto, lo studio, il giardino d'inverno. Benissimo anche per il bagno.

Marigold

Secondo il Fashion Color Trend Report - ossia la previsione delle tendenze per la primavera/estate 2021 elaborata dal Pantone Color Institute sulla base delle nuance che hanno sfilato sulle passerelle di New York in occasione della settimana della moda - fra i colori del design 2021 c'è anche il Marigold. Si tratta di una tonalità che aggiunge un pizzico di arancio dorato a una base gialla. Una sfumatura dolce e nutriente che trasmette una sensazione di conforto, calore e allegria. È d'effetto non solo sulle pareti, ma anche su cuscini, tappeti e accessori tessili.

Illuminating

Ecco un altro dei colori del design 2021: un giallo intenso e luminoso, come una giornata di sole, ideale per ricaricarsi di energia positiva. Questa tonalità accesa non è sicuramente semplice da abbinare. Tuttavia, è fantastica per creare uno sfondo ad angoli particolari o a piccoli giardini d'inverno. Molto indicata anche per la camera dei bambini. Ricordati poi che un tocco di giallo Illuminating in casa, per esempio tramite cuscini, vasi o quadri, non guasta mai.

Burnt Coral

Il corallo è un must have nel mondo del design. Dopo il Living Coral nominato colore dell'anno Pantone nel 2019, ora è la volta del Burnt Color. È una tonalità più matura e "bruciata" rispetto al popolare rosa pesca. Una nuance chic ed elegante, ma anche calda e conviviale. Come e dove puoi usarla? Per esempio, per mensole, ante, scale, travi, pareti e soffitti.

Raspberry Sorbet

Quando si vede questo colore vibrante è impossibile non pensare a un giorno d'estate. Il Raspberry Sorbet, o sorbetto al lampone, trasmette energia e vitalità: è come un gelato dolce in una giornata torrida. Una tonalità brillante e divertente che regala un tocco di femminilità ed eleganza agli ambienti, ma non è fatta per chi non ama il rischio. Si sposa perfettamente con il grigio, il verde acqua e i materiali preziosi come il velluto.

Amethyst Orchid

Negli ultimi anni il viola ha avuto un grande ritorno nel mondo del design e la sua marcia sembra inarrestabile. Nella previsione di Pantone per il 2021, c'è l'Amethyst Orchid, che ricorda le tonalità dei gioielli, come l'ametista. È simile al malva, ma con più ricchezza e profondità. Un mix fra eleganza regale e femminilità floreale.

Green Ash

Rispetto al salvia etereo che andava di moda nel 2020, il Green Ash è più vivace. È una tonalità verde menta con una sfumatura grigiastra. Crea un'estetica rinfrescante e rilassante, che rimanda agli aromi coltivati nell'orto. Si tratta di un colore che si abbina bene all'arancio, ma anche ad altre nuance chiare e fredde come l'azzurro e il grigio.

French Blue

Fra i colori del design 2021 non poteva certo mancare un blu. In questo caso, si tratta del French Blue, una nuance accesa e di grande effetto, molto apprezzata nell'arredamento. È simile al cobalto, ma è meno sorprendente ed elettrizzante. Pantone l'ha definita come "una tonalità blu emozionante che risveglia una visione di Parigi in primavera". È perfetta tanto per una libreria quanto per una poltrona, dei cuscini o una parete.

Brave Ground

Completa la lista dei colori del design del 2021 il Brave Ground, un colore passe-partout destinato a non tramontare mai. È una tonalità terrosa e senza tempo che aggiunge un tocco di calore all'arredamento, richiamando la natura, con un occhio sempre al futuro. Come la maggior parte dei neutri, Brave Ground è molto versatile: è invitante abbinato a nuance pastello, così come a colori accesi e ad altre sfumature tenui o neutre, come bianco e nero. Puoi usarlo ovunque, a patto di non farti tentare dal monocolore.