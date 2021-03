F ar sembrare più grande una stanza piccola è possibile: consigli e trucchi per aumentare gli spazi e i metri quadri come per magia!

Come far sembrare più grande una stanza piccola? Se i metri quadri sono pochi l’unica soluzione è ricorrere ad alcuni trucchi che consentono di “ingannare l’occhio” e dare l’impressione che gli spazi siano più ampi. Si tratta di piccoli stratagemmi e scelte intelligenti che possono cambiare il modo di percepire una zona della casa, rendendola da piccola a spaziosa.

Aguzzare l’ingegno è d’obbligo quando i metri quadri a disposizione non sono quelli che vorremmo. Idee salva-spazio, arredi ben studiati, ma anche le posizioni delle luci, i colori delle tende e la presenza di specchi possono aiutarci a fare in modo che una camera possa apparire molto più grande. Una piccola magia che si può compiere seguendo l’esempio degli arredatori d’interni.

Scegli colori tenui

I colori sono fondamentali per creare una percezione diversa dello spazio. Il total white è la scelta giusta per esaltare la luminosità e sfumare i confini. Attenzione però: non è d’obbligo puntare sulla monocromia, ma si possono sfruttare le scale di colore. Opta per tonalità neutre e tenui che regalino alla stanza personalità, ma al tempo stesso tanta luce.

Sfrutta il potere della luce

La luce è un elemento chiave quando si vuole far sembrare più grande una stanza piccola. Evita l’illuminazione centrale, utilizzando invece diversi punti luce. In questo modo riuscirai a non creare un solo punto focale, dando all’intero ambiente movimento e un’atmosfera molto più ariosa. Un altro trucco è quello di sfruttare la luce naturale che arriva dalle finestre. Per lo stesso motivo sono bandite le tende con fantasie, velluti o colori scuri. La parola d’ordine è: luce!

Usa gli specchi

Le superfici riflettenti ci danno la sensazione che lo spazio si dilati. Per questo motivo in una stanza piccola non possono mai mancare gli specchi. Scegli le misure e le forme che preferisci, usandoli come elementi per arredare e rendere più originale ogni ambiente. Rettangolare, rotondo, a tutta figura, semplice, barocco o con cornice: i modelli sono tantissimi, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Non riempire troppo gli spazi

Spazi liberi, anche sui mobili: è questo il must per rendere una stanza piccola più grande, almeno dalla prima occhiata. Se riempi ogni centimetro della camera, occupando tutti gli spazi a disposizione, tutto sembrerà più caotico e piccolo. Meglio invece fare delle “pause” lasciando aree vuote. Qualche ripiano senza soprammobili o una parete vuota saranno il modo perfetto per ottenere l’effetto che vuoi. Ricorda inoltre che i pezzi da inserire in una stanza che non è grande non sono sempre quelli piccoli. Ad esempio puoi puntare su un quadro grande che occupi totalmente la parete, attirando l’attenzione e lasciando libere le altre. Per quanto riguarda i mobili opta per quelli sospesi o con i piedini che diano una sensazione di leggerezza. Distanziali sempre dalle pareti per conferire maggiore profondità e ariosità. Per quanto riguarda i modelli scegli quelli salva-spazio come divani letto, tavoli e consolle allungabili, scrivanie a scomparsa e letti con vani contenitori.

Punta sul vetro

Le trasparenze, leggere e immateriali, sono l’ideale per occupare lo spazio e al tempo stesso dilatarlo con un colpo d’occhio strepitoso. Puoi sfruttare il vetro in tantissimi modi per far sembrare una stanza più grande, scegliendo soprammobili ad hoc oppure dividendo le zone della camera con il vetro per lasciare filtrare la luce naturale e organizzare al meglio.

Scegli il tappeto e il pavimento giusto

Chi l’ha detto che in una stanza piccola il tappeto non va messo? Basta scegliere quello giusto! Per far sembrare più grande l’ambiente scegline uno con un colore che non contrasti con quello del pavimento. La dimensione? Assolutamente non ridotta! Per valorizzarlo abbinalo a una “pausa”, mettendolo accanto a una parete più spoglia. La scelta del pavimento è basilare per rendere più grande una stanza piccola. Punta su una superficie priva di fughe, optando per cementi, gomme o resine, perfette per estendere la visione delle aree.

Non dimenticarti di mettere in ordine

Uno spazio ordinato sembrerà più grande, è un dato di fatto. Se vuoi che una stanza piccola sembri più grande la prima cosa da far è evitare di accumulare oggetti ovunque. Non lasciare le cose sparse ovunque in giro, ma lascia spazi liberi per conferire una sensazione di apertura e pulizia. Quando i metri quadri a disposizione sono pochi è importante usare la fantasia e la creatività per trovare soluzioni innovative. Ad esempio il davanzale di una finestra di può trasformare in uno scrittoio, mentre i libri si possono riporre in comode nicchie ricavate nel muro.