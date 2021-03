E mpatia, comunicazione e buon esempio: gestire il tuo team da remoto, senza commettere errori, è possibile.

Gestire il proprio team da remoto non è sempre semplice e se non si seguono le regole giuste è possibile commettere degli errori. Lo smart working presenta moltissimi vantaggi: gli orari sono più flessibili, non si perde tempo con gli spostamenti verso l’ufficio ed è possibile concentrarsi meglio. Ci sono però anche degli aspetti negativi, il primo riguarda la difficoltà di esercitare anche da remoto la propria leadership.

Esercitare la leadership da remoto

I team in remoto sono costituiti solitamente da persone che lavorano insieme anche se si trovano in luoghi fisici differenti. Nei remote team dunque i membri della squadra non lavorano nello stesso posto, ad esempio un ufficio, e comunicano tramite il web. Per guidare i collaboratori dunque un leader ha bisogno di costruire nuove skill, ripensando al proprio lavoro di manager. Un buon capo deve saper comunicare in maniera efficace, sfruttando nel modo giusto lo strumento tecnologico che ha a disposizione. Quando non ci si confronta faccia a faccia infatti è possibile andare incontro a fraintendimenti, per questo è importante saper usare le parole giuste. Ogni singolo termine (così come ogni azione) va misurata e pesata. Reagire d’impulso, senza riflettere o rispondendo di getto, è assolutamente vietato e può risultare molto dannoso.

Come gestire un team da remoto

Arriviamo dunque alla fatidica domanda: come gestire un team da remoto? Per prima cosa è importante mettere in campo delle qualità che spesso nel lavoro in ufficio vengono dimenticate. L’empatia, l’intuizione, la cura delle parole sono elementi chiave per guidare con successo una squadra anche da lontano e raggiungere ottimi risultati.

Condividi gli obiettivi

Se durante il lavoro in ufficio dividere i compiti fra i vari membri della squadra è semplice, da remoto è tutta un’altra storia. Prima di assegnare una mansione rifletti a lungo riguardo la persona che sia più adatta per questo lavoro, poi instaura un dialogo con il collaboratore prescelto, comunicando anche i tuoi obiettivi. Condividere alcune informazioni è senza dubbio una prova di fiducia, ma è fondamentale sia per responsabilizzare le singole persone che per stimolare un dialogo, trovando spunti interessanti o nuove strategie.

Cerca di essere sempre reperibile

Quando si lavora da remoto la reperibilità è un elemento chiave. Il tuo team deve sapere di poter contare su di te. Perciò ricordati di dare a tutti la possibilità di rintracciarti sempre per rispondere a eventuali dubbi, risolvere problemi oppure per un semplice consiglio. In una visione del lavoro che si è fatta più fluida la leadership deve essere solida ed emanare un senso di sicurezza. Qualunque cosa accada il gruppo deve sapere che tu ci sei!

Monitora costantemente la situazione

Dopo aver assegnato i vari compiti e avviato la gestione del lavoro dovrai monitorare costantemente la situazione. Quando si è distanti è meno semplice cogliere malumori o eventuali problemi, per questo dovrai rimanere in contatto con il team e capire se ci sono problemi. Con il tempo tutti i collaboratori capiranno che possono fidarsi di te e sarà più facile individuare eventuali ostacoli e soluzioni.

Chiedi sempre un riscontro

La comunicazione con le persone che lavorano per te non deve essere a senso unico. Chiedi sempre un riscontro, in particolare una volta che il compito assegnato è stato terminato. Parla con la persona che l’ha svolto, cerca di capire se ci sono state difficoltà e usa le informazioni acquisite per migliorare le procedure in futuro.

Definisci le priorità

Organizzare il lavoro quando si è in smart working è importantissimo. Predisponi una call con i tuoi collaboratori prima di iniziare qualsiasi progetto. Cerca di stabilire i compiti, definisci le priorità, le modalità di svolgimento e le deadline, ossia le date di consegna che vanno rispettate. Come sempre la flessibilità è un elemento che non deve mancare, ma va sfruttato nel modo giusto.

Crea armonia nel team

Quando le persone lavorano in ufficio è facile creare affiatamento fra i vari collaboratori, ma quando si è distanti come si fa? In questo caso il leader ha un ruolo fondamentale. Deve tenere unita la squadra, stimolare i vari membri del team a confrontarsi e a creare legami. Una buona idea può essere quella di ideare una chat di gruppo in cui tutti possano scrivere, condividendo consigli, festeggiando successi e chiedendo pareri agli altri. La sinergia in un lavoro di gruppo è tutto, non te ne dimenticare!

Non perdere la tua professionalità

Lavorando da casa oppure in altri luoghi che non siano l’ufficio è facile perdere un po’ di vista alcune piccole abitudini che si rispettano sul posto di lavoro. Quando organizzi una call cerca di essere sempre puntuale all’appuntamento, rispetta i tempi e preparati al meglio. Ricordati sempre del ruolo che hai all’interno della squadra e del fatto che devi essere tu a dare il buon esempio agli altri.