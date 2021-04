5 modi di usare Pinterest che ti renderanno più ispirata e creativa

V uoi diventare fantasiosa, trovare soluzioni creative e avere pensieri geniali? Per raggiungere il tuo scopo è utile anche che impari a usare Pinterest al meglio. Ecco qualche dritta utile

Per definizione, Pinterest è il social network in cui possiamo trovare idee e ispirazioni per qualsiasi cosa ci appassioni o ci serva, dall'outfit per un'occasione speciale all'arredamento per il nostro nuovo angolo dedicato allo smartworking. Del resto, è l'unica piattaforma di social media a offrire la ricerca visiva. Si tratta di un enorme data base di immagini di tutti i tipi. Basti pensare che solo per quanto riguarda gli oggetti per la casa e la moda offre più di 2,5 miliardi di contenuti. Non deve stupirti, quindi, se ben il 95% degli utenti afferma che usare Pinterest li ispira e il 91% che questo social li aiuta a raggiungere i propri obiettivi.

Già il solo fatto di iscriverti a Pinterest e di iniziare a usarlo, dunque, ti permette di diventare più creativa. Ma se vuoi sfruttare al massimo le sue potenzialità e ricavarne vantaggi pratici dovresti conoscere alcuni trucchetti. Ecco cinque modi di usare Pinterest che ti renderanno particolarmente fantasiosa e ti stimoleranno a trovare soluzioni e pensieri geniali.

Non auto-censurarti

Inizia dalle basi: semplicemente digitando nella sezione di ricerca ciò di cui hai bisogno per essere ispirata troverai immediatamente centinaia di idee. Non auto-censurarti: usare Pinterest al meglio significa non porsi limiti nell'esplorazione. Che sia "inviti compleanno unicorno", "pacchetti regalo", "riciclare bottiglie", "calendario pulizie" non esitare e mettiti subito all'opera. Ricordati però di salvare nelle tue bacheche personali divise per tema le idee più interessanti, così da non "perderle" nel mare magnum del web.

Non dimenticare che il processo è bidirezionale. Salvando immagini, creando pin e formando bacheche tu stessa, aiuti anche gli altri a trovare idee per i loro progetti. Metti così in moto un processo virtuoso creativo che aumenterà ulteriormente la tua ispirazione. E che orienterà l'algoritmo interno, rendendolo più funzionale e in linea con i tuoi gusti.

Segui i profili di persone che hanno un gusto simile al tuo

Specialmente quando si tratta di determinati argomenti, se fai delle ricerche troppo vaghe, su Pinterest rischi di trovare il "mondo". Impara, dunque, a usare al meglio gli hashtag e a restringere il campo, aggiungendo dei dettagli. Per esempio, non limitarti a scrivere "arredamento ingresso", ma scrivi "arredamento ingresso stile granny chic" o "arredamento ingresso stile nordico". Pinterest è in grado di interpretare anche intere frasi inserite come un insieme di parole chiave, quindi non porti alcun limite. Se possibile usa termini inglesi: l'algoritmo funzionerà meglio.

Per rendere la ricerca ancora più mirata e focalizzata prova prima a navigare sui blog e siti che parlano proprio del tuo "oggetto dei desideri" e seleziona quelli di cui condividi l'estetica. Poi cerca la loro pagina Pinterest (ovviamente sempre che ne abbiano una), guardando anche i profili seguiti dai tuoi "guru", seguendoli a tua volta. Così riduci il rischio di finire su bacheche che non c'entrano nulla con te.

Continua così fino a che non vedrai la tua pagina iniziale diventare sempre più attraente secondo il tuo gusto personale. Si tratta di una mossa molto furba: la home di Pinterest, infatti, è composta per circa il 70% dai pin delle persone che segui e per il 30% da pin correlati, ossia immagini che l'algoritmo giudica simili a quelle che hai dimostrato di cercare/preferire.

Usare Pinterest al meglio significa anche fare spesso "pulizia"

Se vuoi usare Pinterest per diventare più ispirata non basta che selezioni con cura i profili da seguire e i pin da salvare. È altrettanto importante che curi con costanza il tuo orticello, strappando le erbacce. Fuori di metafora, significa che devi fare una scrematura dei pin. Quando sei alla ricerca di un indirizzo e non hai ancora capito quale è la tua strada, è normale e anche utile salvare tutto ciò che ti stuzzica. Tuttavia, mano a mano che definisci il tuo stile dovresti rivedere le tue bacheche.

Non aver paura di eliminare tutto quello che non ti sembra più così interessante o adatto a te. Solo così la tua home e le tue pagine saranno davvero fonte di ispirazione.

Crea bacheche ragionate

Pinterest rischia di creare una vera e propria dipendenza. Se clicchi su un'immagine che ti interessa, infatti, appena più in basso ti appariranno in automatico tante immagini simili. E se fai click su una di esse, te ne appariranno moltissime altre. Potresti quindi andare avanti all'infinito e non smettere più. Per questo, è fondamentale che crei delle bacheche ragionate in cui dividere i tuoi pin. Per esempio, puoi basarti sui tuoi interessi o sugli argomenti delle immagini.

Per certi versi, è lo stesso ragionamento che adotti con la posta elettronica: come le sotto cartelle ti servono per archiviare meglio le email e fare ordine, così le bacheche ti permettono di usare Pinterest in maniera davvero proficua. Quando salvi i tuoi pin, però, pensa bene in quale bacheca inserirli. Altrimenti è tutto inutile.

Per usare Pinterest bene non perdere di vista il tuo obiettivo

All'inizio non porti freni: lasciati trasportare dalla corrente e naviga senza uno scopo. Poi, però, cerca di concretizzare. Altrimenti non potrai mai imparare a usare Pinterest per alimentare la tua creatività. Come fare? Innanzitutto, cerca di rimanere concentrata e di non perdere mai di vista l'obiettivo della tua ricerca. E quando ti accorgi che stai deviando, cerca di tornare in carreggiata.

In secondo luogo, quando vuoi aprire un'immagine fallo sempre in una nuova scheda (fai click col tasto destro sull'immagine e seleziona "Apri link in un'altra scheda"). Si tratta di una mossa semplice che ti permette di avere sempre sott'occhio la scheda principale, quella in cui hai inserito la parola chiave, e di ricordarti il punto da cui sei partita.