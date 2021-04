S ei alla ricerca di trucchi per curare al meglio il tuo profilo Instagram (e conquistare nuovi follower)? Eccone alcuni, semplici e creativi, che fanno proprio al caso tuo

Si dice che anche l'occhio vuole la sua parte, a maggior ragione su un social come Instagram dove l'impatto visivo iniziale è tutto. Facendo un giro tra i vari feed ti sarai accorta che quelli davvero vincenti hanno un certo non-so-che, qualcosa che li rende davvero speciali. Ed è chiaro che questi utenti si servano di piccoli trucchi per curare il proprio profilo Instagram.

Nessun salto mortale, stai tranquilla. Semplicemente per curare al meglio l'immagine del tuo profilo Instagram e raggiungere quei livelli bastano poche mosse. Se vuoi renderlo personale e unico nel suo genere, in modo da attirare sempre più follower, devi ingegnarti per trasformarlo.

Occorrono naturalmente contenuti interessanti, creare un "progetto" visivo. Ma soprattutto conoscere tutti i trucchi per curare il tuo profilo Instagram al meglio, migliorandone l'aspetto. Eccone 10 che troverai utilissimi!

Scegli un tema per il tuo profilo

Più che di trucchi per curare un profilo Instagram qui parliamo proprio del punto di partenza. La prima cosa da fare è dare un'identità al tuo feed, essenzialmente hai bisogno di scegliere un tema. Le idee non mancano e puoi tranquillamente attingere dai tuoi interessi: cucina, sport, viaggi, arte. E l'elenco potrebbe continuare all'infinito.

Mettiti sempre nei panni degli utenti che "inciampano" nel tuo feed Instagram. Perché dovrebbero iniziare a seguirti? Di cosa ti occupi? È qualcosa che avete in comune?

Seleziona con cura i contenuti

Se scegliere un tema è il primo passo per curare e presentare al meglio il tuo profilo Instagram, il secondo consiste nella selezione accurata dei contenuti. Partendo dal presupposto che hai un tema ben chiaro in mente, se vuoi davvero attirare follower e renderli partecipi del tuo interesse o della tua passione, devi offrirgli qualcosa.

Perciò non conta pubblicare fotografie e immagini a casaccio, così come "fare numero" è assolutamente controproducente. Su Instagram impara a fare affidamento sulla qualità dei tuoi contenuti, non sulla quantità.

Usa sempre gli stessi filtri

Uno dei trucchi - o meglio, consigli - per curare il profilo Instagram nel modo giusto è calibrare l'utilizzo dei filtri. Come ben sai ormai tra cellulare e app, i filtri per le nostre immagini non mancano mai e possiamo aggiungere mille effetti di ogni tipo. Ma per il feed Instagram serve coerenza (segna questa parola).

E se vuoi che i contenuti siano coerenti e abbiano un senso, non basta che le immagini siano tutte a tema. Devono avere lo stesso stile. Perciò l'ideale è sceglierne uno (al massimo un paio) per le tue immagini. E usare soltanto quelli!

Scegli un layout griglia

E arriviamo a uno dei trucchi per curare il profilo Instagram che sicuramente apprezzerai maggiormente. Prima di entrare nel merito, spieghiamo cos'è la griglia: ciò che vedi non appena clicchi su un profilo. Fai click sul nickname, si apre la pagina utente, vedi i contenuti pubblicati sotto forma di piccoli quadrati l'uno accanto all'altro.

Ebbene, quest'insieme di quadratini dovrebbe essere non solo d'impatto, ma soprattutto funzionale al tuo scopo. In modo molto "classico" puoi semplicemente pubblicare contenuti di volta in volta e si visualizzeranno consecutivamente sul tuo feed. Se invece vuoi dare un "tocco" in più puoi sistemarli a scacchiera (sfondo chiaro/sfondo scuro), alternare testo e immagini (ad esempio testo/pic/pic), spalmare un unico contenuto su un'intera riga del feed (ad esempio pic/pic/pic).

Sembra molto più complicato di ciò che è in realtà. Devi solo aver chiaro come vuoi impostare il tutto e che tipo di immagine vuoi dare al feed Instagram.

Gioca con i colori

Se vuoi prenderti cura del tuo profilo Instagram con creatività ma soprattutto classe, il consiglio è giocare con i colori senza mai lasciarli al caso. Le possibilità sono tante e devi sempre scegliere in base all'immagine che vuoi dare di te, dei tuoi contenuti e dei tuoi interessi.

Sfogliando i feed più "famosi" noterai che sono spesso monocromatici, molto minimal. Tutto sulle tonalità del rosa oppure del blu, o di qualsiasi altro colore. Altri optano per un approccio più "arcobaleno", ma anche qui non c'è nulla di casuale: i colori devono essere accostati in modo equilibrato. O al contrario per contrasto!

Sperimenta coi bordi

Sin dalla sua creazione Instagram ha imposto ai suoi utenti una regola: le foto e le immagini devono essere quadrate. Ma nel tempo gli utenti hanno scoperto l'esigenza di abbattere questa "forma", e quale miglior modo per farlo se non con le cornici?

Sì, hai capito bene. Girovagando su Instagram vedrai un sacco di profili che si servono di questi bordi per sistemare le proprie immagini. Le puoi scegliere di colore bianco oppure nero e in questo modo dare una sorta di effetto-Polaroid al tuo feed. Sarà come scorrere un rullino fotografico o guardare le cornici che racchiudono i tuoi ricordi più belli sui mobili di casa!

Stupisci con le maxi-foto

Qui andiamo in qualcosa di un pochino più tecnico ma in verità piuttosto semplice da realizzare. In base al tipo di profilo Instagram che gestisci (quindi se sia personale o aziendale, ad esempio) e anche al tema di cui ti occupi, la trovata delle maxi-foto può essere davvero uno strumento a tuo vantaggio.

In sostanza prendi una foto e - anziché pubblicarla nella sua interezza come unico contenuto - la dividi in sei quadrati. Così facendo dai vita a un vero e proprio effetto mosaico per cui, aprendo il tuo profilo Instagram, si vede questa foto grande che riempie lo spazio dei primi sei quadrati del feed. Puoi realizzare questo effetto dividendo la foto e pubblicando in ordine i vari "pezzi". O se vuoi negli store online si trovano app che ti consentono di editare le tue immagini in modo semplice e veloce!

Varia i soggetti delle foto

Abbiamo parlato di tema, colori, griglie e perfino di maxi-foto con effetto mosaico. Adesso ricorda però una regola fondamentale per rendere il tuo profilo davvero accattivante e non far fuggire i follower: pubblica contenuti variegati.

Aprire un profilo Instagram e ritrovarsi un feed in cui si sono due, tre, sei foto tutte uguali o troppo simili non è un bene. Immagina di incappare in un utente che condivide tutti i giorni, più volte al giorno sempre e solo selfie (magari con la stessa posa). Oppure in qualcuno che ha un gatto e non fa altro che condividere le sue foto, senza lasciar spazio ad altri contenuti. Ne saresti attratta?

Alterna immagini e parole

Tra i trucchi più semplici e creativi per curare il profilo Instagram, questo probabilmente è quello più in linea con le tendenze del momento. Le immagini su un social come Instagram sono importantissime e costituiscono la gran parte dei contenuti, su questo non c'è alcun dubbio. Tuttavia da qualche tempo è entrata in voga la "moda" di alternare immagini e parole.

Puoi farlo in qualsiasi modo, basta che siano contenuti coerenti tra loro. Insomma, cambia il linguaggio (scritto/visivo) ma non la sostanza. E per sistemare questi contenuti al meglio ti basta scegliere il layout griglia più adatto!

Sii creativa!

Di trucchi per curare e gestire un profilo Instagram ce ne sono davvero tanti. Conoscere i meccanismi di un social, le sue funzionalità e i modi in cui possiamo sfruttarlo è fondamentale per ottenere dei risultati. Ma non dimenticare la cosa più importante: dai libero spazio alla fantasia e alla creatività!

Se vuoi avere successo su Instagram, come su qualsiasi altro social, devi mettere a frutto le tue idee, senza lasciarti frenare dalla paura. Pensa fuori dagli schemi e, al contempo, sii te stessa. Sempre fedele alla tua personalità e alle tue passioni!