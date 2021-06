Come usare TikTok per una causa che ti sta a cuore

S e hai una causa che ti sta a cuore sfrutta la forza di TikTok e il potere delle immagini per diffonderla.

Impossibile negarlo, anche se TikTok è una delle piattaforme che vanta un minor numero di anni all’attivo, soprattutto tra i giovanissimi è la più utilizzata, perfino più della sorella maggiore super blasonata Instagram.

Questo social, infatti, si basa sui video, che più di parole o fotografie riescono a catturare l’attenzione degli utenti. Inoltre, consente di dar sfogo alla propria creatività in un numero di opzioni che altri colossi del genere non hanno.

Ai video, della durata massima di 60 secondi, si possono infatti aggiungere canzoni, suoni, effetti particolari o voci.

Dopo aver superato quota 800 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, TikTok è diventata a pieno titolo parte integrante delle azioni quotidiane di un gran numero di persone e, proprio per questo, può essere sfruttata per veicolare messaggi importanti.

TikTok: non solo un canale di divertimento

Se usi abitualmente il social network cinese creato nel 2015 da Alex Zhu e Luyu Yang, sai benissimo che la sua prima vocazione sia stata quella di divertire gli utenti, proponendo video esilaranti e invitandoli a produrne a loro volta.

Benché questo sia tutt’ora lo spirito di TikTok sappi che è possibile anche fare un uso diverso e più importante di questo strumento.

Il fatto che bastino pochi secondi per divulgare un pensiero o un messaggio e che i video avendo una durata massima impongano di arrivare dritti al punto, lo rendono infatti perfetto per promuovere una causa che ti stia particolarmente a cuore.

Per farlo i modi sono davvero tantissimi e infatti molte organizzazione no profit li stanno sfruttando con risultati soddisfacenti, sia in termini di raccolte fondi sia di sensibilizzazione.

Al giorno d’oggi pare non esista megafono più potente di TikTok.

Ecco come puoi approfittarne anche tu per promuovere una causa che ti stia quindi particolarmente a cuore.

Fai un’Hashtag Challenge

Le challenge via web hanno la caratteristica di diventare spesso virali in poco tempo, qualunque sia il contenuto, futile o impegnato, perché il loro appeal è dato proprio dal proporre una sfida alle persone. Un meccanismo psicologico estremamente coinvolgente che si presta in modo assoluto al modo di comunicare di TikTok.

Per questo, puoi benissimo usare il format per promuove una causa. Sfidare gli utenti a svolgere una determinata attività nel nome di un bene superiore, infatti, non può che raccogliere consensi. L’importante è muoversi nel modo migliore, così da incoraggiare una partecipazione numerosa.

TikTok ha già collaborato in questo modo con diverse organizzazioni non profit, quindi se vuoi ispirarti a chiunque abbia deciso di sfruttare questa idea prima di te non ti dovrebbe essere difficile trovare, online o direttamente sul social network, qualche esempio operativo.

Come farla

Prima di procedere con la creazione del video con il quale lanciare la hashtag challenge, assicurati di aver ben chiaro l’obiettivo della tua causa, le persone alle quali ti rivolge e che tu sia in grado di spiegare ogni elemento in modo rapido ma efficace.

Appurati questi dettagli passa alla creazione dell’hashtag vero e proprio, senza il quale la tua challenge non ha nessuna possibilità di diventare virale e quindi di raccogliere i frutti sperati. Scegline uno originale ma non troppo, semplice da ricordare e, soprattutto, da digitare.

Infine, una volta realizzato il video e fatta partire su TikTok la tua hashtag challenge, condividila su tutti gli altri social network, così da amplificarne l’eco e raggiungere persone di target ed età differenti.

Fai video informativi

TikTok si basa sui video quindi perché complicarsi la vita inventandosi metodi strani, quando puoi sfruttare quello che già c’è: la potenza delle immagini.

Anche se questo social network è nato principalmente per strappare una risata ai propri utenti, molti sondaggi confermano come sia crescente la voglia di informarsi.

Per promuovere la tua causa quindi, come primo passo prova semplicemente a fare un video informativo, o più di uno, in cui spieghi esattamente perché gli altri dovrebbero appassionarsi a questa tematica.

Anche in questo caso ricordati di munire il contenuto di hashtag e di diffonderlo in simultanea su altre piattaforme.

Per farlo basta premere il pulsante di condivisione nell’angolo in basso a destra del tuo video TikTok. In questo modo vedrai apparire sullo schermo le opzioni di condivisione tra le quali scegliere per rendere alla portata di tutti il tuo messaggio.

Usa gli adesivi per donazioni

Se la causa che ti sta a cuore necessita di donazioni in denaro, non puoi non considerare questa ultima opzione.

Nell’aprile 2020, probabilmente per dare il proprio contributo alla lotta alla pandemia di Covid-19, TikTok ha annunciato la possibilità di aggiungere adesivi per le donazioni ai propri video e live streaming.

Se lo si trova in un contenuto che si sta osservando, si può fare click sull’adesivo specifico e fare istantaneamente una donazione alla causa scelta dal creatore del video.

Attualmente, esiste un numero limitato di organizzazioni a cui è possibile donare, ma se la tua causa converge verso una di queste, sfrutta anche questa opportunità.