Come usare Twitter per seguire tutte le notizie che ci interessano

U sare Twitter per tenersi aggiornate sulle ultime notizie? Sì, se sai come fare: imposta il tuo feed in modo tale da seguire gli argomenti più caldi e non perderti neppure una news di attualità.

Come usare Twitter per seguire le news e gli argomenti più trendy? Twitter è il Social Network delle notizie per eccellenza, oltre a rappresentare un microblogging molto interessante, che unisce tutto il mondo in un unico spazio di aggregazione. Lanciato nel 2006 da Jack Dorsey, ti permette di ampliare la tua rete di conoscenze e di rimanere sempre aggiornata. I “cinguettii” di Twitter non sono solo famosi, ma un modo per non perdersi neppure una novità.

Sebbene per molto tempo sia stato dato per “finito”, in realtà continua tutt’oggi a rappresentare l’opposto di Facebook, il suo più acerrimo competitor. Se Facebook dà sfogo ai nostri pensieri, su Twitter non c’è molto spazio per i caratteri: news brevi, flash, argomenti di tendenza e tanto altro. Qualche tips per migliorare il feed su Twitter e ricevere notizie in tempo reale.

Il primo passo da fare su come usare Twitter per seguire le notizie è creare il proprio account. Se ancora non ne hai uno, ti spiegheremo come realizzarlo al meglio: alcuni tips potranno tornarti utili. Iscriversi sul Social Network è immediato: ti sarà richiesto il nome, il numero di telefono o l’e-mail e la data di nascita, che naturalmente sarà protetta da privacy. Successivamente, potrai impostare il nickname, confermare l’avvenuta iscrizione e iniziare a usarlo per aggiornarti sulle ultime news.

Come scegliere il nome utente su Twitter? Impostalo in modo che suggerisca qualcosa di te, un aspetto che ti piace o il tuo nome reale. In questo senso, non si pongono limiti alla creatività. Il nome utente è fondamentale, però, perché attraverso di esso potrai sfruttare i retwitt e soprattutto rispondere agli altri utenti, giornalisti e mittenti che sceglierai di seguire per non perderti le news in tempo reale. Non appena avrai effettuato l’accesso, avrai subito a disposizione molti profili da seguire.

Segui le persone giuste

L’obiettivo è di rimanere aggiornata sulle notizie, giusto? Allora bisogna trovare assolutamente gli account che lanciano news, come mittenti, rappresentanti delle maggiori società editoriali, organizzazioni no profit o persino gruppi locali, in particolare se sei un’amante dell’ecologia, della tutela degli animali. In base ai tuoi interessi, sfrutta il Social dei Cinguettii: l’algoritmo, dopo un po’ che lo utilizzerai, si tarerà completamente su ciò che più ami.

Uno degli aspetti più interessanti di Twitter è che puoi partecipare attivamente alle conversazioni: ogni cinguettio è connesso, per questo motivo le news in tempo reale sono fresche, non passate. In alcuni casi, Twitter è molto più aggiornato degli stessi quotidiani, in quanto a riportare ciò che avviene nel mondo non sono solo i giornalisti, ma gli utenti stessi – persone come te che usano attivamente il social.

Imposta il tuo feed

Per ottenere news sempre importanti, devi impostare il tuo feed sugli argomenti che preferisci e seguire i profili che generano maggiori contenuti e curiosità. Sostanzialmente, il feed è il modo migliore per tenersi aggiornate sulle ultime novità, pertanto, una volta che ti iscriverai e installerai l’app sul tuo cellulare, avrai la possibilità di approfondire i tuoi interessi.

La sezione notizie su Twitter è immensa. Ti verranno mostrate moltissime comunicazioni in ogni parte del mondo, persino straniere, così da avere sempre chiaro che cosa sta accadendo nel mondo proprio ora, in questo momento. Dopotutto, la frase topica di Twitter è "cosa c'è di nuovo?" e si riferisce all'uso che si fa del social.

Punta agli argomenti più interessanti

I temi caldi su Twitter vengono lanciati attraverso gli hashtag: come avviene su Instragram, dunque, c’è un filo conduttore. Gli hashtag su Twitter vanno intesi come l’argomento del giorno, che dà vita a dibattiti tra gli utenti e permette di partecipare in modo istantaneo. Considera che i thread di Twitter sono dei fili conduttori: sono iniziati da qualche parte, magari da un utente straniero, e sono giunti fino a te.

Dunque, come usare Twitter per gli argomenti migliori? Sei tu a decidere quali parole chiave sfruttare: è tutto nelle tue mani. Quando crei il tuo account, abbi cura di seguire subito i profili che si occupano dei temi di attualità, in quanto ti verranno suggeriti dei nomi utente che non puoi perderti, migliorando infine il tuo feed.

Rispondi, retwitta, partecipa

Il cuore pulsante di Twitter è la partecipazione: senza quest’ultima, sarebbe un Social Network nell’ombra. Gli utenti amano rispondere, chiacchierare, retwittano pensieri, offrendo spunti di conversazione molto interessanti e soprattutto variegati. Non si parla quasi mai dello stesso argomento, ma si affronta l’attualità. È per questo motivo che le news su Twitter vengono lanciate subito, per garantire una certa “freschezza” di spirito di dialogo.

Approcciati al Social Network proprio come a un giornale, solo che sarai tu a decidere le categorie da seguire, le penne che scrivono, una rivista online attraverso la quale non ti perderai neppure una novità in Italia e nel resto del mondo. Twitter è un social enorme e i suoi cinguettii sono irresistibili: uno spazio utile, in cui l'unico interesse è tenersi informate.