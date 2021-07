Q uale rossetto scegliere per un look in denim? E che trucco occhi fare con un abito casual? Ecco i segreti per abbinare il make up all’outfit

Abbinare il make up al look non è solo una questione di colori e di armocromia, ma anche di personalità e di stile. Certo è che riuscire a scegliere qual è il trucco migliore, in base al capo d’abbigliamento indossato, non è certo una cosa semplice.

Ma c’è davvero un trucco perfetto per ogni look? La risposta è sì. Questo perché ci pare evidente che, alcuni make up, per esempio, possono essere too much per un determinato outfit oppure scomparire dietro a quello, quando si tratta, per esempio, di capi scenografici e importanti.

Ma come possiamo fare la scelte giuste? Scopriamolo insieme, con questi 5 consigli per abbinare il make up al look senza più nessun errore.

Abbinare il make up al look: tempo libero e pelle illuminata

Quando scegliamo di creare il nostro outfit con capi basic o comunque considerati universalmente come abbigliamento per il tempo libero, il nostro make up deve essere semplice, fresco, ma al contempo deve saper valorizzare il viso.

Per abbinare il make up al look casual, sporty chic o caratterizzato da capi d’abbigliamento in denim, l’ideale è quello di non calcare troppo il trucco occhi, né quello labbra. Al contrario, però, la pelle diventa assoluta protagonista.

In questo caso, quindi, possiamo optare per illuminanti, super gold nei mesi estivi, e dare quel tocco in più con un rossetto shimmer dalle nuance delicate.

Abiti stretti e trucco: il rossetto vibrante

Tubini neri, abiti corti e aderenti che esaltano e mettono in mostra la silhouette. Eccolo il nostro mondo, quello fatto anche di sensualità e di curve sinuose che vengono messe in mostra. Ma un look sensuale non è completo senza il giusto make up.

In questo caso non si può non optare per un rossetto vibrante e appariscente, ma meglio evitare quello rosso, a meno che non si voglia di proposto ricreare quell’immagine un po’ old style. Al contrario, invece, si al magenta e al borgogna, colori che da soli sanno caratterizzare il look.

Anche lo sguardo vuole la sua parte in un look fatto di tubini e corsetti. In questo caso, però, avendo dato massima importanza alle labbra, meglio restare soft, magari optando per un make up nude.

Abbinare il make up al look urbano: il trucco disimpegnato

Come abbinare il make up al look urbano di tutti i giorni? Questa è una domanda che tutte le donne si fanno, indipendentemente dalle preferenze personali e dall’età, perché la praticità, nella vita di tutti i giorni, conta.

Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare allo stile, anzi. È proprio con il look urbano, un po’ sport e un po’ chic, che dobbiamo dare il meglio di noi in fatto di make up. In questo caso, optiamo per colori soft, rosati e naturali per gli occhi e accendiamo le labbra di rosso.

L’eye-liner che caratterizza il look

Un discorso a parte merita l’eye-liner, quella riga sugli occhi che da sola sa caratterizzare il trucco e persino il look. Nell’eye-liner è possibile trovare, forse, il miglior alleato per abbinare il make up al look.

Può essere utilizzato per dare quel tocco in più a ogni outfit: dai vestiti svolazzanti e floreali, ai mix and match più romantici, passando per abbinamenti semplici e freschi come shorts e bluse.

È proprio in questi look, pensati per le occasioni più rilassate come lo shopping in città o l’aperitivo con le amiche, che l’eye-liner diventa l’unico make up da scegliere. Ma se l’attenzione è tutta puntata sugli occhi, meglio non esagerare sulle labbra e, anzi, optare per un gloss.

Essere sexy e sensuali: come abbinare il make up al look

Abbiamo visto, fino a questo momento, che non è poi così difficile abbinare il make up al look. Bastano, infatti, un po’ di semplici accortezze per scegliere il trucco migliore in base all’outfit scelto e all’occasione, ovviamente. Il matchy-matchy, come abbiamo visto, funziona alla grande.

Ma c’è un altro, e ultimo consiglio, che vogliamo darvi, ed è quello che vi consentirà di abbinare il make up al look sensuale e sexy, perché anche la nostra femminilità vuole la sua parte.

In questo caso il messaggio da lanciare è uno, chiaro e incisivo: quello di farsi notare e, magari, anche di provocare, giusto un po’. Con un abbigliamento sexy e forte, il trucco non può che andare di pari passo.

Quindi sì allo smokey eyes e a un contouring più che definito con tanto di highlighting, come da red carpet. Ma le labbra meglio lasciarle nude, magari con un bel rossetto matte che esalti la loro carnosità e tutto il resto del make up.