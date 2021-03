V uoi aggiungere un tocco di colore alla cucina, ma non ti va di mettere tutto a soqquadro? Buone notizie per te: seguendo questi consigli potrai farlo in poche e semplici mosse

Sia che tu stia pianificando una nuova ristrutturazione o semplicemente desideri aggiungere un pizzico di allegria in casa, questi dieci consigli per aggiungere colore alla cucina fanno proprio al caso tuo.

Le nostre cucine sono il cuore della casa, luogo di ritrovo e centro della maggior parte delle nostre attività quotidiane. Quando trascorri molto tempo in una stanza è facile trascurarne alcuni dettagli, come colori e arredamento. Scelti una volta non li cambi più.

Forse la tua cucina inizia a sembrare un po' "noiosa"? Aggiungi colore! Con pochi, semplici consigli puoi evitare un grande restyling e innamorarti di nuovo della tua cucina.

Mobili con ante multicolore

Il nostro elenco di consigli per aggiungere un po' di colore alla cucina non può che iniziare con i mobili. In genere quando compriamo casa scegliamo con cura l'arredamento, ma sempre in linea con lo stile del tempo. Fino a pochi anni fa non erano proprio di moda i mobili colorati, ma adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Acquistare delle ante multicolore è un ottimo modo per aggiungere un tocco di colore alla cucina, senza troppo impegno. Se i tuoi mobili sono in buone condizioni puoi anche solo ridipingere alcune ante. Se preferisci andare sul sicuro, puoi sempre conservare un set originale di ante neutre o frontali dei cassetti per rimetterli prima di vendere casa.

Libera la fantasia con la carta da parati

La gente a volte pensa che le uniche opzioni per le finiture delle pareti in cucina siano piastrelle e vernice, ma la carta da parati può essere un'ottima alternativa. Sul mercato sono disponibili tanti tipi e modelli, inclusi i para-schizzi adesivi da mettere sopra il lavello o quelli a prova di fiamma, da sistemare vicino ai fornelli. In ogni caso, uno sfondo giocoso può aggiungere un tocco di colore e personalità in più a una cucina che sembra vecchia.

Acquista tappeti colorati

Consigli per aggiungere colore alla cucina? Semplice come mettere sul pavimento un nuovo tappeto. Non ci avevi pensato, eh! Assicurati naturalmente di scegliere il tappetino giusto per il tipo di pavimento che hai in cucina. Anche un tappeto "classico" riesce a portare colore nella stanza, specialmente se pareti e mobili sono neutri e se non hai molte fonti di luce naturale a disposizione.

Un mix di cuscini

Se hai una bella living room con cucina e tavolo annessi, puoi aggiungere un bel tocco di colore sistemando dei cuscini sulle sedie. Puoi farlo anche se hai una panca oppure un'isola con degli sgabelli. La regola è solo una: sceglili tutti diversi. Anzi, più ne acquisti meglio è, in modo da poter di volta in volta cambiare combinazione di colori e stampe, magari anche a seconda della stagione. Spazio alla creatività!

Scaffali a vista

Se non ti dispiace un po' di "caos controllato", gli scaffali aperti sono un altro ottimo consiglio per dare colore alla tua cucina. A differenza dei classici stipetti chiusi, questi scaffali ti consentono di trasformare gli elementi essenziali della tua cucina in parte dell'arredamento. Puoi mettere in bella mostra oggetti come spezie, bottiglie e stoviglie, anche quelle che usi tutti i giorni. Ma a questi puoi aggiungere vassoi da portata, ciotole in rame o libri di cucina. Basta piazzare qualche scaffale qua e là e il gioco è fatto!

Rinnova il tuo set di stoviglie

Beh, se hai deciso di sistemare piatti e bicchieri sugli scaffali aperti a questo punto puoi approfittarne e rinnovare un po' il tuo set. Uno dei consigli per aggiungere colore alla cucina davvero più semplici. Del resto, ammettiamolo, quanto è bello andare in negozio e lasciarsi ammaliare da tutte quelle stoviglie gialle, rosse e dai colori più sgargianti che ci siano? Se è vero che da una parte le stoviglie neutre stanno bene su tutto, dall'altra ripensaci: potrebbe essere proprio il tocco di colore in cucina che ti manca.

Lampadari e punti luce cangianti

Se ancora non sei del tutto convinta e cerchi altri modi per aggiungere colore alla tua cucina, segui la luce! No, non in quel senso. Pensavamo più a qualcosa come cambiare il lampadario, oppure acquistare quelle graziose e moderne file di luci che oltre a illuminare l'ambiente dànno anche quel tocco di design che non guasta. E poi adesso abbiamo a disposizione le luci al LED che uniscono efficienza, risparmio energetico e sì, anche colore. Puoi comprare persino quelle telecomandate. Basta premere un pulsante e la tua cucina si trasformerà in un magico arcobaleno!

Dipingi una superficie "inaspettata"

Non è un segreto che dipingere le pareti con vernici colorate sia un modo efficace per ravvivare l'ambiente. Ma hai mai pensato di prendere tutti alla sprovvista, colorando qualcosa di inaspettato? Potresti farlo con il ripiano dell'isola o anche con quello vicino al lavabo. Oppure - tieniti forte - potresti dipingere la superficie del soffitto con un colore vivo e accesissimo. Verde, giallo, arancione. Hai solo l'imbarazzo della scelta.

Grembiuli originali e personalizzati

Come hai potuto appurare, i consigli per aggiungere colore alla cucina spaziano dalla pittura alle ante dei mobili, fino alle luci LED. Non esiste una regola, puoi sbizzarrirti come meglio credi e soprattutto restare fedele al tuo stile e alla tua personalità. E se è vero che non ci sono regole, prova a dare colore e allegria alla stanza con un bel grembiule variopinto. Puoi sceglierne in unica tinta (magari abbinandolo al colore dei mobili e dei cuscini) o con stampe e motivi di ogni genere. Se vuoi puoi anche richiederne online di personalizzati, con le immagini che più ti piacciono.

Frutta da fotografia!

Può sembrare fin troppo scontato, ma c'è un motivo per cui i fotografi di lifestyle usano così spesso frutta o verdura fresca per aggiungere colore a una cucina: funziona e basta. Una semplice ciotola di mele, limoni, banane o peperoni dona a tutta la stanza quell'accento di colore semplicemente perfetto. Magari puoi abbinare la tonalità della frutta a uno degli oggetti d'arredo sistemati in cucina. Stai certa che il risultato è assicurato!