E ssere una sposa felice ed eliminare lo stress pre-matrimonio è possibile grazie ad alcuni semplici consigli.

La scelta dei fiori e quella dell'abito, le scadenze, gli imprevisti e gli appuntamenti: organizzare un matrimonio può essere molto impegnativo. Soprattutto se la cerimonia in questione è la tua! 10 consigli per eliminare lo stress ed essere una sposa felice e serena.

Cerca di dormire

I preparativi che ti assorbono per tutto il giorno, gli imprevisti, tante scelte da fare e ognuno che vuole dire la sua: organizzare un matrimonio non è affatto semplice. Vorresti che tutto sia perfetto, ma ogni volta succede qualcosa che ti impedisce di riposare e ti fa preoccupare. La notte poi tanti quesiti e dubbi non ti fanno chiudere occhio. Ma se vuoi affrontare nel modo giusto le nozze ed essere una sposa serena (e bellissima) dormire è fondamentale. Dopo una giornata stressante prova a staccare la spina e a rilassarti. Come? Leggi un bel libro oppure ascolta della musica. Prova a dimenticare i problemi che hai e quello che dovrai fare il giorno dopo: affronterai tutto al risveglio dopo aver dormito.

Impara a delegare

Ogni sposa vorrebbe che il suo matrimonio fosse perfetto, per questo cerca di tenere tutto sotto controllo, anche i minimi dettagli. Si tratta di un errore perché l’organizzazione di un matrimonio è piuttosto difficile e per non impazzire fra preparativi e scelte, avrai bisogno di un aiuto. Impara a delegare, prima partendo dalle cose più piccole sino ad arrivare a quelle più grandi. Prova a fidarti delle persone a cui vuoi bene per portare a termine alcuni compiti. Ad esempio tua madre potrebbe occuparsi delle trattative con il fiorista e la tua migliore amica degli abiti delle damigelle. Ovviamente l’ultima parola sarà sempre la tua, ma per lo meno avrai un aiuto.

Scarica le energie negative con lo sport

In un periodo di forte stress lo sport può essere un valido alleato per eliminare le energie negative e ritrovare l’equilibrio psicofisico. Puoi dedicarti alla corsa, fare un giro in bicicletta, una passeggiata nella natura oppure un tuffo in piscina. In ogni caso il movimento sarà un ottimo alleato per stare meglio. A dirlo è la scienza: l’attività fisica infatti favorisce la produzione della serotonina, l’ormone che aumenta il buonumore e abbassa la tensione.

Parlane con un’amica

Organizzare un matrimonio può essere molto stressante, per questo è importante imparare a “tirare fuori” le emozioni negative. Come? Parlandone con chi ha vissuto la tua stessa esperienza e si è trovata, proprio come te, ad alternare momenti di euforia con problemi che sembravano insormontabili. Questo ti aiuterà a ridimensionare le tue paure e ad affrontare con maggiore serenità di preparativi delle nozze.

Prenditi cura di te

Spesso i preparativi del matrimonio assorbono così tanto le future spose che si dimenticano persino di mangiare. Stai per affrontare il giorno più importante della tua vita, coronando un amore, per questo è importante che tu sia al meglio. Prenditi cura di te, facendo sport, dormendo le giuste ore e seguendo una dieta sana ed equilibrata. Fai il pieno di vitamine e fibre per essere sempre piena di energia. Ricordati di bere tanta acqua, per essere sempre idratata e mantenere la mente sveglia e attiva. Metti da parte i vizi, dal fumo all’alcol, per arrivare al giorno delle nozze in perfetta forma.

Coinvolgi il tuo partner

Non devi per forza fare tutto da sola, puoi affrontare i preparativi con il tuo partner. Coinvolgilo come puoi nell’organizzazione del matrimonio, chiedendogli qualche consiglio. Potreste, ad esempio, dividervi i compiti. In questo modo lo stress sarà minore e il vostro rapporto ne gioverà.

Gestisci il tuo tempo

Gestire al meglio il tempo è il modo giusto per non ritrovarsi collassate dagli impegni a poche settimane dal matrimonio. Cerca di organizzarti in modo che l’organizzazione non risulti pesante, dividendo nelle varie giornate che ti separano dal grande giorno, decisioni e appuntamenti. Per avere tutto sotto controllo e non perderti nulla usa un’agenda in cui pianificare le cose da fare. In questo modo riuscirai a combattere lo stress ed eviterai di finire sommersa dalle incombenze.

Prenditi del tempo libero

Tanti impegni e appuntamenti, dalla prova dell’abito da sposa sino al fotografo rischiano di lasciarti poco tempo libero per rilassarti e pensare a te. L’organizzazione del matrimonio non deve essere una corsa contro il tempo e ricca di stress, ma qualcosa di super divertente, stimolante e bello. Per conservare un bel ricordo però è importante pianificare gli appuntamenti in modo da lasciarti qualche giorno di libertà fra un incontro con i testimoni e l’assaggio del menù.

Usa l’ottimismo

La perfezione non esiste perciò potrebbe capitare che, durante i preparativi, qualcosa vada storto. Cerca sempre di non perdere la pazienza e affronta tutto con ironia, senza farne un dramma. I problemi sono ben altri e ogni cosa si può risolvere, basta analizzare tutto con calma. La positività è la chiave per affrontare al meglio anche i momenti più complicati. Se usi il sorriso e non ti abbatti, tutto tornerà al suo posto senza troppi sforzi: la forza del pensiero positivo!

Non essere severa con te stessa

Molte donne, soprattutto in un periodo stressante come quello precedente alle nozze, tendono ad essere troppo severe con se stesse. Ricordati che si tratta del tuo matrimonio, un momento felice che vivrai con la persona che ami. Quindi prova a vivere tutto con maggiore leggerezza, senza drammi ed evitando di cercare la perfezione a ogni costo.