10 serie TV Netflix che puoi vedere in un solo giorno di binge watching

L e 10 serie TV Netflix perfette per il binge watching. Da Black Mirror a Emily in Paris, serie TV thriller, romance, horror, che ci tengono con il fiato sospeso.

Quali sono le 10 serie TV Netflix che possiamo vedere in un giorno solo? La pratica del binge watching è sempre più diffusa: sin da quando le serie TV hanno conquistato un pubblico più ampio, sono diventate il passatempo preferito di milioni di persone in tutto il mondo. Come non concordare, dopotutto l’offerta di Netflix è enorme: un catalogo ben nutrito di ogni genere, per le amanti dell’horror, del thriller o delle semplici storie d’amore.

La piattaforma streaming propone in particolare delle serie TV di pochi episodi, con una durata da 20 a 60 minuti: letteralmente queste piccole perle si possono “mangiare” in un giorno. Abbiamo scelto alcune delle migliori proposte su Netflix: Black Mirror, Emily in Paris, Black Summer per citarne qualcuna.

10 serie tv Netflix da vedere in un giorno solo

Per le appassionate di serie TV, non c’è mai un limite di sopportazione: siamo letteralmente spinte dal nostro istinto a guardare subito l’episodio successivo. Ogni momento è adatto per il binge watching: magari alla sera, dopo una giornata di lavoro, o nel weekend, quando è possibile rilassarsi totalmente senza interruzioni. Curiose di scoprire cosa abbiamo in serbo per voi?

Black Mirror

La serie antologica di Netflix ha riscosso un successo mondiale: ogni episodio offre diversi scenari e personaggi, ed è ideale da vedere in un giorno solo. Ricche ambientazioni, ma soprattutto importanti riflessioni: uno dei temi maggiormente trattati è la tecnologia, che spesso sovrasta gli esseri umani e li spinge a diventare automi. Intramontabile ed eclettica, è una perla rara di perfezione.

La Regina degli Scacchi

A pochi mesi dal successo ottenuto dalla Regina degli Scacchi, c'è chi ancora non l’ha vista: è tempo di recuperare. La fotografia è eccezionale – menzione d’onore per la regia di Scott Frank – ma a conquistarvi sarà l’attrice Anya Taylor-Joy, che ha saputo interpretare magistralmente Beth Harmon.

Bridgerton

Bridgerton è la serie TV Netflix più vista in un solo mese: sta influenzando persino le collezioni di moda con quel tocco Regency che non vedevamo da un po’. Sono otto episodi di circa un’ora, perfetta da vedere alla domenica, tra il tepore del plaid e un'ottima cioccolata calda. Un mix tra Gossip Girl e The Reign, per chi apprezza l’epoca Regency.

Emily in Paris

La serie TV Emily in Paris è stata candidata ai Golden Globes 2021: creata da Darren Star, già papà di “Sex and the City”, è la serie TV ideale da vedere in un giorno. Un mix esplosivo di battute irriverenti, ma soprattutto di bellezza: dopotutto, la serie è ambientata a Parigi. Abiti eccezionali, storie in sospeso, ma soprattutto l’amour: Lily Collins è stata magistrale nella sua interpretazione di Emily Cooper.

Black Summer

Per chi ama le serie TV sulla scia di The Walking Dead, Black Summer è uno dei gioielli presenti su Netflix. Di genere post apocalittico, naturalmente sono presenti gli zombie e una caratterizzazione dei vari personaggi molto interessante. È piuttosto breve: si tratta di episodi di circa 20-40 minuti. Ideale per una serata horror. Inoltre, è attesa per il 2021 la seconda stagione.

Fate: The Winx Saga

La serie TV Fate: The Winx Saga riprende il cartone animato creato da Iginio Straffi. Confermata di recente per una seconda stagione, gli episodi sono in totale sei, dalla durata di 50-60 minuti ciascuno. La trama ci porta ad Alfea, nel Collegio di Magia “Oltre Mondo”: tra misteri e drammi adolescenziali, le fate cattureranno la vostra attenzione per un binge watching d’eccezione.

Dash & Lily

Per chi ama il romanticismo vecchio stampo, ma soprattutto il Natale, Dash & Lily è la serie TV più indicata per un binge watching totalmente natalizio. Sono solo otto episodi di circa 20-30 minuti, in cui naturalmente è il Natale a dirigere le fila della trama. Dash & Lily sono una ventata di freschezza, di gioia di vivere, ma soprattutto ci fanno riscoprire il Natale di una volta, quello delle tradizioni e della magia pura. Non può mancare tra le 10 serie TV Netflix da non perdere.

You

Inquietante, ma soprattutto ricca di misteri e con una psicologia dei personaggi approfondita, You rientra tra gli imperdibili. Ritroviamo un attore molto conosciuto, Penn Badgley, famoso per aver vestito i panni di Dan Humphrey in Gossip Girl. Scordiamoci l’aria di quel ragazzo intellettuale dalla barba incolta: qui Badgley sfoggia il suo talento in modo inquietante. La serie offre anche parecchi spunti di riflessione su un tema delicato: lo stalking.

Lupin

Tutti conoscono Arsenio Lupin: siamo cresciute con il mito del ladro più famoso di tutti i tempi. Netflix, in collaborazione con Gaumont, ha prodotto Lupin, la serie TV che si ispira ai romanzi di Maurice Leblanc. Cinque episodi di 45 minuti circa, per una serie che lascia con il fiato sospeso: un prodotto eccellente sul ladro gentiluomo.

Dead to me

Dead to me – Amiche per la morte è una di quelle serie TV che si lasciano guardare letteralmente in un giorno. Jen e Judy sono due amiche diversissime tra loro, accomunate da segreti oscuri e misteri che non possono essere condivisi alla luce del sole. Irriverente, ma anche commovente, Dead to me è la classica commedia nera dalle influenze thriller. E per le appassionate del genere thriller, non potete perdervi anche i migliori su Netflix: una selezione di immancabili ad alta tensione.