Cosa vedere su Disney+: le novità di marzo 2021

A l catalogo di Disney Plus si aggiungeranno a marzo 2021 delle selection imperdibili: tra film e serie TV, sono attesi "La Favorita" con Emma Stone e "The Falcon and the Winter Soldier" con Sebastian Stan.

Cosa vedere su Disney Plus nel mese di marzo 2021? Il catalogo di Disney Plus si arricchisce di serie TV e film: il momento delle nuove uscite è sempre attesissimo dai fan della piattaforma streaming. A marzo avremo moltissimi titoli nuovi ad aspettarci: tra le serie TV, potremo finalmente rivedere Quantico con la fantastica Priyanka Chopra. Si aggiungono anche La Favorita e il Cigno Nero alla lista dei film imperdibili presenti su Disney Plus, ma le sorprese non finiscono di certo qui.

La formula proposta da Disney+ è davvero competitiva: i prodotti Star Original saranno molti, segno inequivocabile che la piattaforma si sta evolvendo sempre di più. Solo nel mese di marzo, vedremo infatti numerose serie TV originali. Generi diversi, con attori di un certo calibro: dopo il successo segnato da WandaVision, adesso tocca a The Falcon and the Winter Soldier tirare le fila della piattaforma. Una panoramica dei contenuti esclusivi che saranno pubblicati su Disney+ nel mese di marzo 2021.

Cosa vedere su Disney Plus a marzo 2021

L’arrivo di Star ha permesso a Disney+ di aggiungere una lista significativa di film e di serie TV: quando ci si chiede cosa vedere su Disney Plus, diciamo che c’è l’imbarazzo della scelta. Oltretutto, la piattaforma ha già messo in cantiere innumerevoli prodotti, che indubbiamente faranno concorrenza a Netflix durante la prossima stagione dei premi Golden Globes per la televisione. Era solo una questione di tempo: tra Amazon Prime Video, Netflix e Disney+ il nostro modo di vivere il cinema tra le mura casalinghe è destinato a rivoluzionarsi totalmente.

I contenuti promossi da Disney+ per marzo 2021 ci fanno letteralmente brillare gli occhi. Prepariamo i pop corn, perché la piattaforma sta per lanciare alcuni prodotti eccezionali. Dopo l’aggiunta di più di 200 film e 40 serie TV grazie a Star, Disney continua a rilanciare: il canale dedicato agli adulti ha già riscosso un notevole successo di view. C’era da aspettarselo: le novità, si sa, creano aspettative, che in questo caso non sono state affatto deluse. Anzi, i fan hanno apprezzato lo sforzo di Disney+ di offrire contenuti variegati e non solo destinati ai bambini.

Serie TV in arrivo

Le serie TV in arrivo su Disney Plus a marzo 2021 si preannunciano spettacolari: da Dollface, in cui avremo la possibilità di rivedere la bravissima Kat Dennings di 2 broke girls, fino a Filthy Rich – Ricchi e colpevoli, in cui invece ritroveremo Kim Cattrall, la Samantha Jones di Sex and the City. Il drama sarà Star Original, ovvero la formula di Disney+ che prevede di offrire molti spettacoli agli abbonati, ingigantendo così la piattaforma.

Un catalogo molto variegato, che ci permette di recuperare una serie TV che ha raggiunto un successo planetario, anche grazie alla bravura di Priyanka Chopra: se non avete ancora visto Quantico, è il momento di farlo. Adrenalina, alta tensione sulla scia di Criminal Minds.

Un altro contenuto targato Star Original sarà la serie The Resident, che segnerà il ritorno di Emily VanCamp, oltre che di Matt Czuchry. La fremente attesa per The Falcon and the Winter Soldier terminerà il 19 marzo: un prodotto che si preannuncia già eccezionale. Menzione speciale anche per L’amore ai tempi del Corona: un prodotto originale Disney+ e che tratterà tematiche molto delicate.

Dollface: 4 marzo

Quantico: 12 marzo

The Catch: 12 marzo

The Resident: 19 marzo

NeXt: 19 marzo

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli: 12 marzo

The Falcon and the Winter Soldier: 19 marzo

L’amore ai tempi del corona: 16 marzo

Stoffa da campioni, cambio gioco: 26 marzo

Pur non facendo parte del catalogo di marzo 2021, c’è molta impazienza nei confronti della piattaforma Dinsey+ per l’arrivo della quarta stagione di Boris. Un ritorno che si subodorava già da tempo ma che ha indubbiamente reso felicissimi i fan storici.

Film in arrivo

Alcune delle aggiunte ci fanno venire le palpitazioni: La Favorita, Il Cigno Nero, Grand Budapest Hotel. Film di una certa caratura, che vanno ben oltre le aspettative: Disney+ è indubbiamente agguerrita e sa che cosa offrire ai suoi abbonati. Per chi ancora non ha visto Copia Originale e Wild, sono due film assolutamente da recuperare.

L’attesa principale tuttavia la conquista Raya e l’Ultimo Drago, che sarà disponibile dal 5 marzo con accesso VIP. Disney+ sta sperimentando questa formula per permettere comunque agli abbonati di vedere i film che sarebbero dovuti uscire al cinema. Il Coronavirus ha un po’ rivoluzionato il modo di vivere le pellicole cinematografiche, ma allo stesso tempo ha permesso ai colossi di puntare sul digitale e sull’enorme potenzialità delle piattaforme streaming.

Raya e l’Ultimo Drago: 5 marzo, con accesso VIP

Copia Originale: 19 marzo

Romeo + Giulietta: 26 marzo

Wild: 5 marzo

Sideways – In Viaggio con Jack: 5 marzo

La Favorita: 5 marzo

Il Cigno Nero: 26 marzo

Grand Budapest Hotel: 5 marzo

E per gli appassionati di serie TV e cinema, è possibile già dare un’occhiata al catalogo di Netflix per marzo 2021 con le uscite previste per il prossimo mese. Tra binge watching e l’arrivo della primavera, sarà un marzo scoppiettante.