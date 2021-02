Cosa vedere su Netflix: le novità di marzo 2021

P reparate i popcorn: se vi chiedete cosa vedere su Netflix a marzo, sappiate che avrete solo l'imbarazzo della scelta. Ecco cosa ci aspetta questo mese

Lunghe serate di relax davanti a pellicole d'autore o documentari, risate o lacrime grazie a serie tv e film originali: domandarsi cosa vedere su Netflix a marzo 2021 è quasi superfluo, vista l'abbondanza di titoli e proposte.

Tuttavia vogliamo farvi un elenco dei più interessanti tra i nuovi arrivi del colosso dello streaming, che promettono davvero di tenerci incollate allo schermo.

Biggie: I got to Story to tell

Fan di The Notorius Big? Allora mettevi comode, perché il 1 marzo esce Biggie: I got to Story to tell, documentario che racconta la vita di quello che è stato uno dei rapper più dotati e influenti della storia.

Assassinato a Los Angeles nel 1997, The Notorius Big avrebbe compiuto 49 anni a maggio e Biggie si propone come un tributo: un documentario intimo, mai visto, girato da Damien "D-Roc" Butler con filmati, fotografie e documenti inediti.

Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola

In un momento storico come questo, in cui si parla di nuovo femminismo e autodeterminazione, Netflix mette in catalogo il film originale Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola. E lo fa in uno dei mesi più importanti per il genere femminile, quello della Giornata Internazionale della Donna.

Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola, esce il 3 marzo ed è basato sull'omonimo libro di Jennifer Mathieu e racconta la storia di Viv (Hadley Robinson), ragazza stanca delle rigide regole del suo liceo che sembrano mortificare solo le studentesse.

Viv crea la fanzine femminista anonima, GRRRinta! ispirandosi a sua madre, una ribelle punk negli anni Novanta. Grazie a GRRRinta! conoscerà nuove amiche, alleate e l'amore.

La sentinella

Ancora un film con una protagonista femminile forte, indipendente: La sentinella esce il 5 marzo ed è un'altra produzione originale Netflix che racconta la storia di Klara (Olga Kurylenko), interprete 33enne per l’esercito francese.

Klara, dopo aver vissuto gli orrori della guerra siriana, si sta ricostruendo una vita a Nizza lavorando per l'Operazione Sentinel. Klara trova un equilibrio insieme alla madre e alla sorella, Tania.

Purtroppo, quest'ultima viene trovata in condizioni pietose dopo una sera in discoteca: picchiata e violentata, è priva di sensi e drammaticamente a pezzi. Klara si trasformerà dunque in una spietata cacciatrice in cerca di chi ha commesso questo orrore.

La coppia quasi perfetta

Il 12 marzo appuntamento una serie TV Netflix Original, tratta dal romanzo di John Marrs: La coppia quasi perfetta. Si tratta di un drama dai tratti distopici che si incentra sui rapporti amorosi, partendo da una domanda tanto accattivante quanto disturbante: e se potessimo trovare il partner ideale con un test del DNA?

Ricordando un po' Soulmates, la serie tv Amazon Prime che ha unito la ricerca dell'amore a Black Mirror, la nuova serie tv Netflix punta a farci porre delle domande sulla felicità, sulle relazioni e su cosa potrebbe succedere se, in effetti, trovare l'anima gemella fosse così "semplice".

Yes Day

Jennifer Garner è la protagonista di questo divertente film in uscita sempre il 12 marzo, in cui a dettare le regole sono i bambini: Yes Day è basato sul libro di Amy Krouse Rosenthal e racconta una storia davvero esilarante.

I due genitori protagonisti, Allison e Carlos, si stancano di dover sempre dire no ai loro tre bimbi. Così istituiscono lo Yes Day, il Giorno del Sì, un'intera giornata in cui dovranno acconsentire a tutte le richieste dei figlioli.

Waffles + Mochi

Se vi chiedete cosa vedere su Netflix a marzo, forse non sapete che è in arrivo una serie tv davvero attesissima, Waffles + Mochi, che vede protagonista nientemeno che Michelle Obama.

L'ex First Lady americana arriva su Netflix il 16 marzo con i suoi due compagni animati, Waffles e Mochi, per intraprendere un viaggio per il mondo alla scoperta di tradizioni culinarie tutte diverse, con ospiti di spicco e momenti davvero divertenti.

Sky Royo

Fan de La Casa di Carta? Allora non potete assolutamente perdervi Sky Rojo, la serie originale Netflix dei creatori della fortunata serie che ha conquistato il cuore di milioni di persone.

Sky Royo sarà disponibile dal 19 marzo e affronta i temi della prostituzione e del traffico di essere umani con una linea narrativa che contempla sia l'adrenalina che l'ironia da B-Movie, per evitare di scivolare sul pesante.

Le protagoniste sono Carol, Wendy e Gina, tre prostitute che hanno deciso di cambiare vita, liberandosi dall’oppressione del loro protettore. La loro sarà una fuga rocambolesca e davvero ricca di colpi di scena.

Sulla stessa onda

Cosa vedere su Netflix se non un film con un po' di romanticismo adolescenziale, una storia strappalacrime e una cornice italiana? Il 25 marzo sarà disponibile il film originale Netflix realizzato in associazione con Mediaset, Sulla stessa onda.

Scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, il film racconta la storia di Lorenzo, di 17 anni. Il giovane fa l'istruttore di vela e tra i suoi allievi c'è Sara, 16 anni, di cui si innamora. I due si ritrovano a Palermo, ma Sara non è più la stessa: è distante, sfuggente.

La verità sarà presto rivelata: Sara soffre di una malattia degenerativa. I due però si amano e insieme vivranno un'esperienza indimenticabile.

Le altre serie tv e film in uscita a marzo 2021 su Netflix

Cosa vedere su Netflix, oltre ai titoli succitati? Come abbiamo detto, a marzo 2021 c'è davvero tanta carne sul fuoco. Il colosso dello streaming mette a disposizione anche molti altri film, come 5 è il numero perfetto, Pacific Rim: la Zona Oscura, Darkest Hour e Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald.

Tra le serie tv sono da segnalare l'arrivo della misteriosa Gli Irregolari di Baker Street, che porta in scena tutti i più amati personaggi di Arthur Conan Doyle, dell'undicesima stagione di Modern Family, della quarta stagione di Riverdale e della sesta stagione di Vikings.

Che dire: non vi resta che prepararvi a lunghe sessioni di divano e tv!