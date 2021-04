Cosa vedere su Netflix: le novità di maggio 2021

L e nuove uscite su Netflix a Maggio 2021: da Army of the Dead a La donna alla finestra, con Amy Adams, la piattaforma proporrà contenuti freschi e originali, tra horror, drama e un pizzico di commedia che non guasta mai.

Cosa vedere su Netflix a maggio 2021? È tempo di aggiornare la lista delle serie TV e dei film in concomitanza con l’arrivo del nuovo mese. Sono tanti i contenuti che la piattaforma streaming metterà online. Grandissima attesa per il film originale Netflix “Army of the Dead” che ha catalizzato su di sé l’attenzione dopo il trailer ufficiale.

Tuttavia, è il momento di dare l'addio a una serie storica, Lucifer: la seconda parte della quinta stagione è in arrivo e dovremo salutare l'indimenticabile Tom Ellis, nei panni del Diavolo, che ha saputo vestire in modo magistrale. Tra new entry e film di una certa caratura, ecco cosa vedere su Netflix a maggio.

Serie TV Netflix maggio 2021

Le proposte delle serie TV Netflix di maggio 2021 vedono grandi nomi, come la seconda parte della stagione 5 di Lucifer, molto attesa dai fan, che purtroppo vedrà la fine di una delle serie più amate dei nostri tempi. Finalmente, arriverà anche la seconda stagione di Che fine ha fatto Sara, oltre alla terza di Master of None.

Jupiter’s Legacy

La prima stagione di Jupiter’s Legacy arriverà su Netflix il 7 maggio. Si basa sul fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, è composta da otto episodi: i supereroi sono i grandi protagonisti della serie, tra rivolte, scandali e conflitti. Gli eroi sullo schermo sono un grande classico che non ci stanchiamo mai di ammirare.

Che fine ha fatto Sara 2

La seconda stagione di Che fine ha fatto Sara sarà disponibile dal 19 maggio: uno dei prodotti di punta e di diamante della piattaforma streaming, la cui prima stagione ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico.

Di produzione messicana, la serie è decisamente accattivante, un fenomeno sui Social Network, basata sulla storia di Alex. Quest’ultimo ha scontato una pena di diciotto anni di reclusione per un crimine mai commesso. Chi ha ucciso davvero sua sorella Sara? Continua l’intrigo.

Master of None 3

C’è grande attesa per la terza stagione di Master of None, in arrivo su Netflix: la serie televisiva realizzata da Aziz Ansari – che è anche l’attore protagonista – è una certezza. Master of None ci permette di esplorare un aspetto interessante della psicologia umana: chi è in grado di fare un po’ di tutto, senza tuttavia mai fare qualcosa di concreto. Dal 13 maggio su Netflix.

Lucifer 5, stagione completa

Per le amanti di Lucifer (e di Tom Ellis in particolare), Netflix inserirà nella piattaforma la seconda parte della quinta stagione, che chiuderà il ciclo della serie. Segna sull’agenda il 28 maggio: un appuntamento imperdibile, rigorosamente da vedere con tanti fazzoletti a portata di mano, in quanto i produttori della serie hanno promesso scintille.

Film Netflix maggio 2021

Sono davvero interessanti i film in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix a maggio 2021: da Happy Feet, un grande classico, a La donna alla finestra. Poi, per le amanti dell’horror e di un pizzico di nonsense e splatter alla vecchia maniera, troveremo Army of the Dead (in cui, sì, è presente la prima tigre zombie dello schermo, forse un omaggio a Shiva di The Walking Dead).

Happy Feet

In arrivo il 1 maggio su Netflix, Happy Feet è il film per eccellenza che ci ricorda la magnificenza dei pinguini. Uno dei film d’animazione più famosi di sempre, con la regia di George Miller. E per chi ama vedere i film con il doppiaggio originale, due voci molto note: Elijah Wood del Signore degli Anelli e gli indimenticabili e compianti Robin Williams e Brittany Murphy.

Pacific Rim - La Rivolta

Il 4 maggio sarà possibile rivedere uno dei film d’azione e fantascienza più belli di sempre: Pacific Rim – La Rivolta, diretto da Steven S. DeKnight. Tra i protagonisti, John Boyega e Scott Eastwood, che interpretano rispettivamente Jake Pentecost e Nathan Lambert. Decisamente, un’uscita da appuntare sull’agenda: cosa vedere su Netflix a maggio 2021? C'è solo l'imbarazzo della scelta.

La donna alla finestra

È il nuovo film di Joe Wright, tra i registi più importanti del nostro secolo, noto per aver diretto Orgoglio e Pregiudizio, L’ora più buia e tanti altri titoli. Di genere thriller, ritroviamo un’attrice iconica e splendida, ovvero Amy Adams, che di recente abbiamo visto in un'altra pellicola targata Netflix, ovvero Elegia Americana. Un film che richiama i thriller di un tempo, visibile sulla piattaforma dal 14 maggio.

Army of the Dead

Da quando è stato annunciato, si è scatenata la febbre zombie: Army of the Dead promette fuoco e fiamme. Diretto da Zack Snyder, questo film è in “produzione” da più di 14 anni, dal 2007, quando inizialmente avrebbe dovuto essere prodotto da Universal Pictures e Warner Bros.

Alla fine, è stato Netflix ad aggiudicarsi i diritti di distribuzione. Più di 90 milioni di dollari per un film che offre azione, horror e fantascienza in salsa tarantiniana. Appunta il 21 maggio sull’agenda, per una serata frizzante.

Tra nuove serie TV e film, non manca di certo cosa vedere su Netflix a maggio 2021. E se sei una super appassionata delle piattaforme streaming, recupera anche le nuove uscite su Amazon Prime Video e Dinsey+.