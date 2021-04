Come ogni mese, scegliere cosa vedere su Amazon Prime Video è difficile anche a maggio.

La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a stupire ancora con tante novità esclusive, tra serie tv originali, film da non perdere e documentari musicali.

Ecco una selezione con il meglio delle novità in uscita da vedere in streaming su Amazon Prime Video a maggio 2021.

Le serie in uscita a maggio 2021 su Amazon Prime Video

Sono almeno quattro i titoli delle novità di Amazon Prime Video di maggio sul lato seriale, che tengono alto il livello inaugurato il mese scorso.

In particolare, tre sono produzioni ispirate alla narrativa, che spazia da quella young adult a titoli cult (ed estremi) come Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Poi, ancora, c’è la docu-serie Veleno, a sua volta tratta dall’inchiesta di Pablo Trincia sul caso dei "Diavoli della Bassa Modenese".

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Ha ormai superato i quarant’anni ma Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è un titolo che non smette di colpire l’attenzione (e anche lo stomaco), con oltre 5 milioni di copie vendute all’epoca e poi un film del 1981 diretto da Lui Edel.

La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha sconvolto un’intera generazione è diventata una serie tedesca Amazon Original composta da otto episodi e che reinterpreta in chiave moderna le vicende le vicende di “Christiane F.” e dei suoi amici del Bahnhof Zoo.

La serie approda in streaming su Amazon Prime Video dal 7 maggio. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

The Underground Railroad

Il 14 maggio su Amazon Prime Video approda un’altra serie che attinge alla narrativa. Si tratta di The Underground Railroad, trasposizione per lo schermo dell’omonimo romanzo (premio Pulitzer) di Colson Whitehead del 2016 diretta dal premio Oscar Barry Jenkins.

I dieci episodi ci riportano al periodo pre-Guerra Civile Americana, raccontando la storia di Cora Randall (l’esordiente Thuso Mbedu).

La ragazza è una schiava in fuga dalla piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “Ferrovia Sotterranea” (Underground Railroad). Questa, infatti, non è una metafora, ma una vera e propria rete segreta sotto il suolo sudista che le permetterebbe di raggiungere il Nord. Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.

Panic

Tra le novità del mese, c’è anche un altro titolo Amazon Original: si tratta di Panic, nuova serie young adult composta da dieci episodi dell’autrice, executive producer e creator Lauren Oliver, basata sul suo omonimo romanzo best-seller. La prima stagione di Panic approda in streaming su Amazon Prime Video venerdì 28 maggio 2021, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Ma quest’anno le regole sono cambiate: la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Veleno

Dalla comicità di Lol – Chi ride è fuori (di cui è già stata annunciata una seconda stagione), alla serietà cupa di Veleno. L’inchiesta di Pablo Trincia sul caso "I diavoli della Bassa Modenese", podcast nel 2017 e poi libro nel 2019, è una storia di true crime tutto italiano.

L’opera di Trincia evidenzia anche gli aspetti più controversi della vicenda, delle indagini e del lavoro delle assistenti sociali. Per questa serie non è ancora stata annunciata la data precisa d’uscita in streaming, ma sicuramente avverrà a maggio, su Amazon Prime Video.

Si tratta di una (brutta) storia di cronaca incentrata sui fatti accaduti nei paesi emiliani di Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, tra il 1997 e il 1998. Oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata “I diavoli della Bassa Modenese” (da cui il nome del caso) che, secondo l’accusa, era colpevole di reati di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini.

Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all'allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie.

I film in uscita a maggio 2021 su Amazon Prime Video

Tanti sono i film su Amazon Prime Video a maggio, tra titoli nuovi e pellicole distribuite in streaming. Ne segnaliamo due in particolare.

The Nest – L’Inganno

Jude Low e Carrie Coon sono protagonisti The Nest – L’Inganno, film diretto Sean Durkin disponibile su Amazon Prime Video dal 14 maggio. Nel 1986 a Londra il settore finanziario è pronto a cambiare per sempre grazie agli effetti del Big Bang. Roy, ambizioso imprenditore inglese, con un passato da broker, persuade la moglie Allison e i due figli e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New York per trasferirsi in Gran Bretagna. Nella sontuosa tenuta nella campagna londinese anche Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un maneggio, mentre Rory torna a lavorare nella sua vecchia azienda, a caccia di nuove opportunità. Ma le cose non seguiranno i progetti dell’uomo, che pian piano rischia di perdere tutto quello che ha, ad iniziare dagli affetti, poiché il passaggio dagli Stati Uniti alla vecchia Inghilterra porterà dissapori imprevisti.

All I know so Far

Disponibile su Amazon Prime Video dal 21 maggio, All I know so Far è il documentario dedicato alla popstar P!nk.

Diretto da Michael Gracey (regista del film musicale The Greatest Showman), il documentario si basa sul tour mondiale Beautiful Drama di P!nk a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Lo show itinerante composto da ben 156 spettacoli in 18 paesi del mondo, vanta la decima posizione tra i tour più redditizi di sempre. Ricco di filmati inediti, il docu-film propone al pubblico estratti dei concerti e uno sguardo dietro le quinte del tour, oltre a una visione nel privato della cantante, nei suoi momenti familiari.