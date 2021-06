5 cose che ti fanno capire che il cane è e sarà sempre il tuo migliore amico

T i fa sorridere, è al tuo fianco in ogni occasione e ti ama incondizionatamente: perché il tuo cane è e sarà sempre il tuo migliore amico.

Nessuno ti capisce come lui, ti fa emozionare e ridere anche quando sei triste: è il tuo cane, ma soprattutto il tuo migliore amico. Il legame fra l’uomo e i cani è antico millenni, per la precisione iniziarono a conoscersi e rispettarsi 15 mila anni fa quando questi animali cominciarono a seguire i popoli che attraversavano l’Asia Orientale.

Animali da branco, socievoli e fedeli, i cani danno affetto incondizionato a chi decide di prendersene cura. Dal primo giorno che hai accarezzato il tuo compagno a quattro zampe hai capito che fra voi due ci sarebbe stato qualcosa di speciale e nel corso del tempo è nata una connessione unica e misteriosa. Vi capite con un solo sguardo e lui c’è sempre stato, nel bene o nel male, nei momenti cruciali della tua esistenza. Quando tutto va male è al tuo fianco per consolarti e a volte basta una carezza oppure un’espressione buffa di fido per farti tornare a sorridere. I cani d’altronde sono animali speciali e, quando vengono adottati, diventano parte integrante della famiglia. Spesso sono come dei figli, altri come dei fratelli, ma il più delle volte sono semplicemente dei migliori amici davvero speciali.

Sa sempre regalarti un sorriso

Nessuno come il tuo cane sa farti sorridere. Ogni cosa che fate insieme, da una semplice passeggiata a un gioco con la pallina, lo rende entusiasta e questo non può che strapparti un sorriso. Anche nelle giornate “no”, quando sei stanca e triste, trova sempre il modo di trasmetterti la sua positività. A lui basta poco per avere un’esplosione di gioia e questo ti fa vedere in un altro modo tutto il resto del mondo. Un frigo che si apre, tu che prendi il guinzaglio o ti siedi sul divano: basta un piccolo gesto per farlo scodinzolare o saltellare felice. D’altronde la bellezza della vita sta nelle piccole cose e il tuo migliore amico a quattro zampe è lì per ricordartelo!

Ama stare con te

Farebbe qualsiasi cosa per rimanere al tuo fianco e non chiede mai nulla in cambio. Che sia restare accoccolati sul divano a guardare una serie tv Netflix oppure fare una passeggiata al parco, il tuo cane non ti abbandona mai. Anche in casa ti segue ovunque per scoprire cosa fai e questo non può che farti sorridere. Non rinuncerebbe mai alla possibilità di trascorrere del tempo con te e si getta con entusiasmo in ogni avventura, l’importante è che lui sia lì con te! Sei la sua persona preferita e lo sarai per sempre.

Sa comprenderti come nessun altro

Nessuno sa capirti come il tuo cane e comprendere il tuo stato d’animo. Quando sei triste posa il suo musetto sul tuo grembo, quando sei felice per qualcosa festeggia con te, saltellando e scodinzolando. Quando sei giù di morale e accarezzi il tuo cane ti senti subito meglio? Non si tratta di una tua impressione, ma di un “effetto” dovuto al potere del tuo amico a quattro zampe. Quando accarezziamo un cane infatti il nostro corpo rilascia l’ossitocina, l’ormone dell’amore. Il suo supporto emotivo, proprio per questo, è fondamentale per te nei momenti più difficili. Non solo: avere accanto fido ti permette di imparare a controllare e riconoscere le emozioni, guardando al di là di te stessa per capire che le tue azioni possono fare la differenza per qualcun altro.

Ti ama in modo incondizionato

Nessuno come il tuo cane sa darti amore incondizionato. In un mondo che spesso sa essere crudele e difficile è bello sapere che ogni volta che torni a casa ci sarà qualcuno che non vede l’ora di vederti e stare con te. Senza nessuna domanda, nessuna richiesta o imposizione: il tuo cane ti ama, in modo assoluto, unico e puro. Quando lo vedi scodinzolare, con la lingua di fuori e il nasino umido, ti viene da sorridere? Non sei l’unica! Capita a tutti i padroni di cani che adorano il loro migliore amico a quattro zampe. D’altronde se ti prendi cura di lui e lo rispetti, il tuo cane saprà ricompensarti con un’esistenza piena d’amore.

È tenero e buffo

Quando scivola, quando si sporca oppure quando dorme, il tuo cane è sempre incredibilmente tenero e buffo. Lo guardi e ti scoppia il cuore di fronte alla sua ingenuità, al suo essere dolcissimo e unico. Il suo sguardo esprime più di quanto possano fare le parole e dentro ci leggi amore incondizionato e lealtà. Avete fatto un patto quando vi siete incontrati per la prima volta: stare insieme per tutta la vita.