5 motivi per cui avere un cane ti farà vivere di più (e meglio)

A vere un cane fa bene all'umore, alla salute e alla socialità: a svelarlo è la medicina. Ecco 5 motivi per cui dovresti far entrare un cane nella tua vita.

Gli animali migliorano la vita; sono empatici, portano buon umore e fanno bene alla salute: a dirlo non è solo la medicina ma anche tutte le persone che hanno avuto la fortuna di avere un amico a 4 zampe nella propria vita. Solitamente le persone si dividono in due team: chi preferisce i felini e porta nel proprio appartamento un gatto e chi invece preferisce il cane che diventa un compagno di avventure. Oggi ti sveliamo 5 motivi per cui avere un cane ti farà vivere di più.

Il cane è la vitamina del buonumore

Il primo motivo per cui dovresti adottare un cane è sicuramente quello di riuscire a ritrovare il sorriso. Che tu stia attraversando una rottura o un periodo personale particolarmente stressante scegliere di portare un amico a 4 zampe nella tua vita non può che farti bene.

Secondo uno studio pubblicato da Society & Animals le persone proprietarie di un cane hanno più probabilità di ridere durante la giornata; non si parla di semplici sorrisi ma di vere e proprie risate contagiose che durante il giorno vengono stimolate dai comportamenti buffi dei cani.

Nonostante anche i felini facciano bene all’umore, i gatti vantano un comportamento solitamente più posato mentre i cani sono veri e propri comici sotto mentite spoglie. I cani ci fanno ridere e nemmeno lo fanno apposta, gli viene naturale.

Avere un cane ti aiuterà ad essere più socievole

Ad identificare i cani come un aiuto per la socialità è l’Università di Liverpool che insieme a quella di Bristol ha pubblicato uno studio di alcuni scienziati inerenti al comportamento di chi ha cani.

Avere un cane migliora la socialità e ti aiuta a fare nuove amicizie; se ti sei trasferita in una nuova città o hai cambiato quartiere, se anche solo desideri allargare il tuo giro di amiche o desideri incontrare un nuovo amore un cane può essere un compagno di avventure da avere al proprio fianco.

Avere un cane ti aiuterà a rompere il ghiaccio, riuscendo quindi ad essere più socievole. Secondo lo studio infatti chi ha un cane ha più probabilità di fare nuove conoscenze e di incontrare persone; soprattutto tra proprietari di cani è semplice fare amicizia ma anche chi non ne ha uno non sa resistere a quei musetti simpatici al parco.

I cani ti rendono più attiva

Secondo la National Academy of Sciences avere un cane fa bene alla salute: oltre ad aiutarci a prevenire la sensibilità ad alcuni allergeni, gli animali domestici sono un alleato per chi desidera rimettersi in forma. Avendo bisogno di passeggiare più volte al giorno anche tu sarai spinta a fare più attività fisica.

I 10.000 passi quotidiani diventeranno un gioco da ragazzi avendo uno dei migliori compagni di passeggiata al mondo; camminare fa molto bene e ti aiuterà non solo a rimetterti in forma ma anche a prevenire malattie cardiovascolari e a ridurre la cellulite.

Camminare all’aperto in compagnia del tuo cane ti aiuterà anche a prenderti delle pause dal lavoro, specialmente ora che sei in smart working: niente più pranzo davanti al PC facendo un turno non-stop perché lui ha bisogno di te… o forse sei tu ad avere bisogno di lui?

Avere un cane ti aiuta ad avere un obiettivo

Avere un cane ti aiuta a raggiungere un obiettivo che ti sei prefissata: in modo particolare adottare un amico a 4 zampe ti aiuterà ad avere ritmi più regolari ma soprattutto a sentire di avere uno scopo. Secondo la medicina, un cane diventa un antidepressivo naturale e un ottimo alleato per chi soffre di stati di ansia o di depressione: avere un esserino di cui occuparsi e che ha bisogno di noi ci fa sentire più responsabili e soprattutto ci fa sentire utili.

Alcuni psicologi consigliano l’adozione di un cagnolino a chi sta affrontando momenti particolarmente difficili della propria vita come un lutto, una separazione, la perdita del lavoro. Adottando un cucciolo si torna a sentirsi utili godendo di benefici incredibili a livello psicologico.

Avere un cane ti aiuta a stare meglio

Secondo le statistiche chi possiede un cane è meno depresso di chi non ha un amico a 4 zampe nella propria vita: ma non è tutto, avere un cane ti aiuta a stare meglio anche a livello medico. Gli amici a 4 zampe sono ottimi alleati per la salute dei bambini che si ammalano meno riuscendo ad avere un sistema immunitario più forte.

Sotto quali altri aspetti un cane ti aiuta a stare meglio? Avere un cane ti aiuta a mantenerti in forma restando più attiva, ti aiuta nella gestione di un disturbo post- traumatico riuscendo ad avere un maggiore equilibrio psico-fisico.

Secondo alcune statistiche avere un cane aiuta ad avere minori probabilità di avere problemi cardiaci ma diventa un ottimo alleato anche per patologie più importanti come la fibromialgia, l’autismo o altri handicap.