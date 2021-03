10 cose che ti rendono una persona elegante

L’eleganza non è sempre una questione dell’abito che indossi. Si tratta di un modo di essere e di vivere la propria femminilità con gusto, classe ma soprattutto con tutta la forza della nostra individualità

L’eleganza è un modo di essere e non può essere tradotto con abiti costosi o make-up sempre sul pezzo. Si tratta di una scelta di vita che spesso trasuda inconsciamente dalle nostre azioni di tutti i giorni. Un modo di vivere e relazionarsi con gli altri che nulla ha a che vedere con ciò che devi dimostrare a qualcuno. Tu sei tu, e sei bellissima come sei.

Se stai cercando un modo per essere elegante in ogni occasione, sappi che la tua vera identità è tanto soggettiva quanto potente. L’eleganza si irradia come un profumo, ispira le persone che ci circondano e ci infonde una sicurezza senza paragoni.

Eccoti dieci consigli su come diventare più elegante, senza necessariamente dover stravolgere il tuo guardaroba.

Trova un modello che ispiri la tua vita

Ci sono molte donne che passano attraverso la tua vita. Alcune sono solo di passaggio, altre si fermano per più tempo. Che cosa hai appreso da loro? In che modo il loro modo di porsi nei confronti della vita ha cambiato la tua prospettiva sul mondo?

Individuare un modello di donna che ti ispiri non significa seguire pedissequamente ogni sua azione e abitudine, ma trovare inspirazione nelle sue azioni. Che sia tua madre o un’amica, o magari un’attrice d’altri tempi di cui hai letto la biografia, poco importa. Prendi di loro ciò che meglio risuona dentro di te e usalo per vivere al meglio la tua vita.

L’eleganza del rispondere a un insulto con intelligenza

Lo sappiamo com’è discutere con le persone maleducate: dagli un pretesto per litigare e ti trascineranno al loro livello. Per poi batterti con l’esperienza. Insomma, meglio lasciar perdere. Quando ti viene rivolto un insulto diretto, o indiretto, che in qualche modo ti ha ferita, valuta il da farsi. Se la persona è per te importante, parlale in privato e cerca di raggiungere un accordo. L’eleganza non si abbassa al rilancio, ma appiana le situazioni spinose.

Quando l’insulto risulta completamente gratuito ed emerge da persone con cui non abbiamo un particolare legame, è giunta l’ora di sfoderare l’arguzia. Rispondi a tono, ma senza mai insultare. Lascia che le parole perfide ti scorrano addosso come ciò che sono: aria.

Indossa abiti che raccontano la tua vita

Non esiste il dresscode assoluto della donna elegante. Certo, ci sono milioni di articoli che ti saprebbero consigliare ogni singolo capo d’abbigliamento, ma l’eleganza va oltre certe regole modaiole. Non lasciare che i trend condizionino il modo in cui sei, piuttosto sfruttali a tuo vantaggio per esprimerli attraverso ciò che ami essere. In altre parole, non temere che le riviste di moda siano troppo superficiali per occupare il tuo tempo – se ti piacciono. Non lasciare però che siano loro a condizionare al 100% il modo in cui ti vesti. Scegli capi che dicono qualcosa di te, e sarai sempre elegante.

L’eleganza di non sentirsi mai inadeguate o da meno

Se qualcuno prova a sminuirti, probabilmente è il suo modo per trascinare su di te tutte le insicurezze che cela nella sua vita. Non lasciare che queste cose rovinino la tua giornata. Guarda dritto negli occhi la persona in questione e ringraziala per il consiglio spassionato. Dopodiché metti quel consiglio dove merita di stare: nella spazzatura.

È vero, a volte sbagliamo. Ma di certo lo sminuire il nostro lavoro o la nostra vita non è la chiave per aiutarci a risolvere i problemi o criticità. C’è qualcosa di buono in quello che ha detto la tal persona, o è stato fatto solo per sminuire?

L’eleganza del saper ringraziare

A volte diamo per scontata una parola preziosa, spesso svenduta, più raramente d’effetto. Saper dire grazie nel momento giusto è sintomo di grande eleganza e portamento. Non sono i tacchi a fare la donna elegante, ma il modo in cui questa sa porsi alle persone. Accettare i consigli, apprezzare ciò che gli altri fanno per lei e, soprattutto, apprezzare i ringraziamenti.

Parimenti, impara a ringraziare anche quando ti viene rivolto un complimento sincero. Non sminuire ciò che hai fatto, né alludere alla possibilità che “potrebbe farlo chiunque”. Sei stata tu a farlo, e meriti di essere ringraziata!

Evita il gossip

Niente è meno elegante del pettegolezzo, specialmente quello alle spalle di persone con cui abbiamo rapporto d’amicizia. Parlare alle spalle di qualcuno che conosciamo è di cattivo gusto. Perché? Perché nessuno vorrebbe che accadesse l’esatto contrario.

Lascia che le discussioni di poco conto riguardanti altre persone ti scorrano addosso. Non lasciarti trascinare in quella che potrebbe essere una discussione di basso livello.

L’eleganza del chiedere scusa solo quando è necessario

Scusarci è un modo per prendere le distanze dalle conseguenze delle nostre azioni. Talvolta, però, è anche un sintomo di insicurezza e di dubbio sulle nostre qualità. Le scuse dovrebbero essere poste solo quando si è veramente sinceri e si sente di aver qualcosa per cui essere dispiaciuti. Questo è il giusto modo per mantenere il rispetto di sé e guadagnare quello altrui.

Trova una parola gentile per tutti

L’invidia è una brutta bestia. Ma soprattutto, non si adatta a una persona che punta ad essere elegante nel suo modo di vivere la vita. La verità è che talvolta è meglio non dire niente, se non si ha qualcosa di carino da dire.

L’eleganza dell’avere una vita privata

Se sei una ragazza giovane, col tempo apprenderai l’importanza di non raccontare ogni dettaglio di te ai tuoi amici. Nessuno conosce la tua storia bene quanto la conosci tu. A volte, glissare elegantemente su eventi della tua vita non significa celare un orribile segreto. Semplicemente significa essere in possesso della sicurezza necessaria a portare con orgoglio una verità propria. Da non condividere con tutti.

Ama te stessa

Imparare ad amare se stesse è un processo lungo che passa attraverso anni di lavoro e intense sofferenze. Non possiamo prometterti che imparerai ad amarti così, da un giorno all’altro. Possiamo però assicurarti che tutto quello che farai per imparare ad amarti sarà tempo ben speso. Tempo che ti renderà la persona più elegante agli occhi di qualcun altro.