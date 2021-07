5 cose che puoi insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il vostro legame

I l cane è il migliore amico dell'uomo ma quest'amicizia va coltivata e rafforzata: scopri come fare!

L'arrivo di un cucciolo in famiglia è un vero e proprio momento di festa: per i bambini è un amico con cui giocare, per gli adulti è una compagnia costante ma anche un nuovo componente da amare e di cui prendersi cura. Sono tante le cose da insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il vostro legame: se è vero che il cane è il migliore amico dell'uomo (e delle donne!) infatti, non puoi dimenticare che la vostra relazione va curata costantemente affinché cresca di giorno in giorno per rendere il vostro rapporto un legame indissolubile.

Dall'apprendimento dei comandi alla routine quotidiana, al tuo cucciolo dovresti insegnare a camminare al tuo fianco ma anche a rispettarti e ad ascoltarti per sviluppare una complicità da invidia. Ecco i nostri consigli!

Insegnagli i comandi

Non è bellissimo vedere una padrona che dà comandi ad un cane ricettivo? Ti sarà sicuramente capitato di assistere a queste scene se passeggi spesso nei parchi con il tuo amico a quattro zampe.

Il cane che risponde affermativamente ai comandi del padroncino lascia sempre esterrefatti: sembra assurdo che tra un animale e un essere umano possa esserci tanta complicità. I comandi sono tra le cose da insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il vostro legame e per renderlo tangibile anche all'estero.

I comandi di cui parlo sono i classici: "Seduto", "A terra", "A cuccia", "Vieni", "Aspetta". Dai cani vengono appresi alla perfezione se fin da cuccioli vengono abituati a rispettarli. Ci vorrà un po' di impegno, e costanza, ma non è così difficile insegnare al tuo cucciolo ad ascoltarti e l'attenzione reciproca migliorerà sicuramente la vostra relazione e il vostro legame.

Dovrai iniziare ad addestrarlo fin dai primi mesi di vita, altrimenti potrebbe risultare particolarmente difficile farlo successivamente. Puoi provare in autonomia oppure rivolgerti ad addestratori professionisti che ti aiuteranno nel compito.

Insegna al tuo cucciolo a giocare con te

Può sembrare banale e scontato ma non lo è per niente: adottare un cucciolo cambia la tua vita per sempre. Sono tanti i padroni e le padrone che non hanno tempo per giocare con il proprio cucciolo e che demandano questa attività ludica ad altri.

Non lamentarti poi se il tuo cane si trova meglio con i tuoi amici o con i tuoi familiari e se non riesci ad avere un legame profondo con lui. Sapevi che il tuo cane utilizza dei segnali per chiederti di trascorrere più tempo con lui?

La complicità nel gioco fa parte delle cose da insegnare al tuo cucciolo di cane sin dai primi giorni di vita. Il cucciolo è come un bambino: va coccolato e accudito, ritagliandosi del tempo per giocare insieme durante il giorno. Il gioco contribuirà a rafforzare il legame tra voi e vi unirà in modo indissolubile.

Trascorrere del tempo insieme, e da soli, è d'obbligo se dal tuo cane ti aspetti di ricevere affetto: più tempo trascorri con lui, più gli dimostrerai di amarlo e maggiori saranno le sue attenzioni nei tuoi confronti.

Insegna al cane a camminare al tuo fianco

Non è così scontato che il tuo cane decida di camminarti di fianco per tutta la durata della passeggiata. Si vedono spesso padroni rincorrere cani nei parchi o per strada, cuccioli che cercano di scappare alla prima occasione utile e che camminano sempre diversi metri davanti o dietro i propri padroni. Casuale? Non proprio.

Camminare fianco a fianco è tra le cose da insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il vostro legame. Vicino a te deve sentirsi al sicuro e protetto dai fattori esterni; la vicinanza fisica inoltre può rappresentare per lui l'occasione di guadagnare una carezza in più ed è proprio con l'affetto che gli insegnerai a stare al tuo fianco anche durante le passeggiate.



Per insegnargli a camminare al tuo fianco dovrai usare un guinzaglio: ogni volta che lui tirerà per scappare, non dovrai permettergli di andare via. Imparerà con il tempo che deve stare vicino a te.

Insegna fiducia e rispetto reciproco

Non solo gli esseri umani, anche i cani devo imparare il rispetto reciproco. Quello di cui parlo in questo articolo è da e verso il proprio padrone. La fiducia è tra cose da insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il legame tra voi, ma anche il rispetto dei tempi reciproci.

Se gli prometti di portarlo fuori, fallo davvero e non rimandare all'infinito. Se gli prometti un premio per essere stato buono, rispetta ciò che dici. Se gli prometti un biscotto per insegnargli a fare la pipì fuori casa, devi poi darglielo davvero ogni volta che mette in atto ciò che gli stai trasmettendo.

Il tuo cucciolo deve potersi fidare di te, deve prenderti come punto di riferimento continuo. Non imbrogliarlo, altrimenti non ti rispetterà e non riconoscerà la tua autorità.

Insegnagli a rispettare orari e routine

La vita del tuo cucciolo deve essere il più possibile organizzata. Il cane deve inoltre assimilare una routine quotidiana al fine di comprendere l'organizzazione delle proprie giornate. C'è un tempo per la passeggiata ed uno per i bisogni, per il bagnetto e per il gioco; c'è poi un tempo da trascorrere da solo in casa, mentre tu sei impegnata nelle tue faccende.

La routine quotidiana è tra le cose da insegnare al tuo cucciolo di cane per rafforzare il rapporto tra voi. In questo modo lui saprà cosa aspettarsi di giorno in giorno; accetterà anche le tue assenze perché saprà che tornerai da lui presto e potrà farti le feste!