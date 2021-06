10 cose che non dovresti assolutamente fare quando viaggi

C he cosa non dovremmo mai fare durante un viaggio? Alcuni tips fondamentali per goderti la vacanza, essere previdente e soprattutto libera da ogni costrizione: niente schemi, guide turistiche o itinerari frettolosi. Solo incredibili esperienze.

Quali sono le 10 cose da non fare in viaggio? Andare in vacanza è un sogno, dà la possibilità di visitare luoghi fantastici e di avvicinarsi alle culture altrui. Ma ci sono alcuni aspetti a cui prestare attenzione: per esempio, perché mangiare la pizza a Parigi, quando si potrebbero ordinare dei piatti della cucina francese? Non frenarti: non ricercare i sapori che conosci, ma prova.

Il senso del viaggio è… il viaggio stesso! C’è chi ama perdersi nei meandri di una città sconosciuta, chi preferisce prenotare verso mete esotiche e chi, ancora, ha il coraggio di scalare montagne, ponendosi obiettivi ambiziosi. Vogliamo osare, però, e dirti 10 cose da non fare in viaggio, per vivere la vacanza nel migliore dei modi, senza obblighi, paure o tensioni.

Mangiare nei locali turistici

Uno degli aspetti più belli del viaggio è la possibilità di assaggiare le prelibatezze del luogo. Fermarsi nei ristoranti turistici, invece, non solo non ti darà la possibilità di ritrovare i sapori di casa, ma c’è il concreto rischio che possa addirittura farti spendere più del dovuto. Inoltre, il cibo venduto vicino alle attrazioni più famose ha un costo maggiore: si paga anche il panorama. Scegli molto bene dove fermarti a cena o pranzo!

Stare al cellulare (e perdersi il momento)

Fotografare un tramonto è un’azione talmente spontanea, ormai, che ci chiediamo se non abbiamo perso quella meraviglia intima e privata che è lo stupore. In viaggio, dovremmo evitare di trascorrere molte ore al telefono. Che cosa potrebbe accadere? Ci perderemmo il senso stesso della vacanza, che è beare gli occhi. Un ricordo va bene, le foto servono per ricordare. Ma concediti respiro dai Social Network.

Imporsi l’itinerario, senza cambiamenti

Forse è un consiglio coraggioso, il nostro, ma suggeriamo anche un po’ di sana “disorganizzazione”. La pianificazione del viaggio è una componente essenziale, ma nel tuo itinerario non dimenticare di perderti, di scoprire luoghi che magari non si trovano sui motori di ricerca. Siamo troppo abituate ad affidarci alla tecnologia: cammina, scopri, vivi. Non darti un freno, sii libera come il vento.

Ignorare la cultura locale

I viaggiatori incalliti sapranno molto bene che il viaggio è un modo per avvicinarsi ad altre culture. Se vai in un posto nuovo, puoi scoprire modi di vivere diversi dal tuo, che possono arricchire il tuo bagaglio culturale. Fin troppo spesso, soprattutto in vacanza, sentiamo la mancanza di casa. Certo, è perfettamente normale, ma adottare nuove abitudini o un piccolo cambiamento, anche se momentaneo, può essere un’ottima occasione di crescita interiore.

Non avere una mappa con sé

Forse ti sembrerà scontato e un po’ antiquato come consiglio, ma la mappa è una preziosa alleata in vacanza, soprattutto se è un viaggio che hai voluto fare da sola. I cellulari, ormai, sono potenti, lo abbiamo capito: batterie che durano a lungo e resistono. Ma vogliamo mettere il fascino di una mappa, di chiedere indicazioni, di “masticare” la lingua del luogo? Senza tempo.

Vestirsi da turista

Questo consiglio lo diamo prevalentemente per la tua incolumità. Purtroppo, infatti, può capitare che le persone del luogo possano avvicinarti in maniera curiosa, ed essendo una turista, cercare di fare qualche piccola truffa. È il rischio più comune delle vacanze, soprattutto all’estero, a cui si può facilmente ovviare camuffandosi. Alla fine, non si sa mai: meglio prevenire, piuttosto che curare!

Spendere male i soldi in vacanza

Durante il viaggio, non perdere mai di vista il tuo budget. È una dritta importante che ci sentiamo di dare, soprattutto perché c’è spesso il desiderio di spendere più soldi del previsto. Magari, un souvenir che ti piace tanto, un ricordo del luogo. Suddividi i soldi e destinali in base ai divertimenti e ai possibili acquisti. Inoltre, se possibile, evita il taxi: spesa superflua che può costare tanto.

Non farti mai influenzare dall’opinione altrui, che è sempre estremamente soggettiva e personale. Attenzione, soprattutto durante i viaggi all’estero: spesso, si cade nel tranello del pregiudizio o di un commento negativo nei confronti di una città di cui invece tu potresti innamorarti.

Portare un abbigliamento inadeguato

Stai per partire, o magari manca poco, ed è tempo di fare la valigia: in questo caso, vai sui motori di ricerca e informati sul tempo e il meteo dei prossimi giorni, sulle temperature medie. In questo modo avrai la possibilità di scegliere quale abbigliamento portare con te. Essere previdenti è molto importante: altrimenti, dovrai acquistare degli abiti in vacanza che probabilmente non entreranno nemmeno in valigia!

Seguire esclusivamente una guida turistica

L’obiettivo di una vacanza non è solo conoscere ed esplorare le culture dei popoli, ma anche di fare delle esperienze. Essere troppo schematica ti porterebbe a perdere quel tocco avventuroso che, invece, potrebbe farti molto bene. Rilassati: non è obbligatorio seguire i percorsi previsti dalla guida turistica. Puoi staccarti dal gruppo e camminare in solitaria, permettendo al viaggio di conquistare la tua anima.