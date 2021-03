I giorni di Pasqua 2021 saranno in casa, ma non c'è spazio per la noia e la tristezza (anche in pandemia): cose originali da fare per divertirsi insieme a tutta la famiglia.

Cosa fare nei giorni di Pasqua 2021 a casa? La pandemia ci impone di rimanere nelle nostre abitazioni, ma questo non significa che le festività saranno meno speciali. La Pasqua è infatti l’occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità con le persone che amiamo, rilassarci e divertirci, godendoci le prime giornate di primavera. Dai giochi, alla caccia alle uova, sino alle gare in cucina: le idee originali per trascorrere il tempo.

Organizza una caccia alle uova

Soprattutto in un periodo così difficile abbiamo bisogno di spensieratezza. Allora perché non organizzare una bella caccia alle uova di Pasqua? Un gioco divertente a cui possono partecipare non solo i bambini, ma anche gli adulti. Questa tradizione, ereditata dai Paesi nordici, prevede di nascondere uova di cioccolato o decorate in giro per casa, in giardino o al chiuso. Per poi iniziare una vera e propria caccia al tesoro. Per prepararla non serve molto: un cestino, uova e qualche indizio per scovare i nascondigli. Vince chi trova l’uovo più grande, pronti per la sfida?

Dipingi le uova

Le uova sono il simbolo della Pasqua e colorarle può diventare il passatempo ideale quando si è costretti a restare a casa. Procurati delle uova fresche e non cotte, poi forale con uno stecchino su entrambi i lati, lasciando fuoriuscire l’albume e il tuorlo. Quando avrai completamente svuotato l’uovo, sciacqualo con delicatezza sotto l’acqua. Infine lascialo asciugare. Ripeti l’operazione con tutte le uova che ti servono. Una volta terminato potrai dare sfogo alla fantasia. Distribuisci i gusci d’uova interi, pannelli e tempere ad adulti e bambini. Al termine della giornata potrete esporre le vostre opere d’arte, fra colori e disegni particolari.

Partecipa a una gara in cucina

Cosa fare con le uova rimaste? Organizzare una gara in cucina! Con questo alimento si possono preparare tantissimi piatti. Decidete quello che preferite, poi accendete i fornelli e date il via! Ad esempio potete scegliere di sfidarvi cucinando tante frittate diverse. Questo piatto è delizioso, semplice da realizzare anche per i bambini, e ha numerose varianti. Con le zucchine o i fiori di zucca, con cipolle e patate, ma anche con piselli, erbette, pomodori, asparagi o formaggio: le varianti sono infinite e potrete divertivi a crearne di nuove.

Fai un pic-nic

Anche se non si può uscire di casa questo non vuol dire che devi per forza rinunciare al tradizionale pic-nic di Pasqua. In giardino oppure in terrazzo infatti è possibile organizzare un pranzo all’aperto con tanto di cestino, tovaglia a quadri e sole. Prepara tanti piatti gustosi da mangiare con le mani e facilmente, come pizze rustiche, torte al formaggio e panini ripieni. Stendi a terra un telo, goditi il caldo della primavera e assapora una Pasqua diversa dal solito, senza dimenticare una bottiglia di vino ghiacciato per gli adulti e la frutta fresca per i bambini.

Guarda un film

Pasqua può essere l’occasione perfetta per guardare un film con tutta la famiglia senza interruzioni e alla scoperta di elementi legati a questa festività. Partiamo con Chocolat, un grande classico che ti farà venire l’acquolina in bocca, ma soprattutto ti farà innamorare di nuovo di Johnny Depp. Nella pellicola di Lasse Hallström, il divo di Hollywood veste i panni di un giramondo che si innamora di Juliette Binoche, alias Vianne Rocher, cioccolatiera che apre una pasticceria in villaggio francese e conservatore, proprio durante la Quaresima. Se ami Johnny Depp e sei amante del cioccolato (chi non lo è!?) non puoi perderti nemmeno La fabbrica del cioccolato, pellicola visionaria di Tim Burton con l’indimenticabile Willy Wonka. Spazio anche ai musical con Easter Parade - Ti amavo senza saperlo, pellicola del 1948 con Fred Astaire e Judy Garland, fra musica e romanticismo, e ovviamente Jesus Christ Superstar, adattamento cinematografico dell’opera di Broadway con uno strepitoso Ted Neeley.

Punta su una festa a tema

Perché non predisporre una festa a tema? Consegna gli inviti e chiedi a tutti i componenti della famiglia di vestirsi secondo il tema della festività, ossia Pasqua. Improvvisate travestimenti particolari, trasformandovi in uova giganti, coniglietti o teneri pulcini. Sarà uno spasso e ovviamente non dimenticarti di scattare una foto per ricordare il momento!

Prova i giochi di gruppo

Per divertirsi insieme basta poco: organizza dei giochi di gruppo per trascorrere il tempo al meglio e non annoiarti. Le possibilità sono tante, si va dal classico Obbligo o Verità, a Nomi, Cose e Città. Se siete all’aperto puoi provare con la gara con i sacchi, il tiro alla fune e la staffetta. In alternativa puoi puntare sui giochi da tavola, come Risiko, Tabù oppure Monopoli. Sono l’ideale per creare l’atmosfera giusta e vedrai che le ore voleranno, fra risate e nuove sfide!