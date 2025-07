Poche cose come il cinema aiutano a viaggiare con la fantasia, e qualche volta i film offrono anche spunti interessanti per le avventure da vivere davvero. Uno di questi è F1 – Il film, la nuova pellicola di Joseph Kosinski sul mondo della velocità automobilistica con Brad Pitt e Javier Bardem tra gli interpreti principali. Ambientato tra Europa, Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi e Giappone, di spunti interessanti per la tua prossima vacanza ne offre a bizzeffe.

La trama di F1 – Il Film

La storia raccontata in F1 – Il Film è quella di Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt), una delle più grandi promesse della Formula 1 negli Anni 90. La sua carriera viene tragicamente interrotta da un grave incidente che gli impedisce di continuare a correre. Tre decenni dopo, nei quali si mantiene partecipando occasionalmente a competizioni minori, Ruben Cervantes (Javier Bardem), una volta suo compagno e oggi proprietario di una scuderia in difficoltà, lo convince a tornare in pista per aiutare la squadra in crisi. Hayes accetta di diventare mentore del giovane e talentuoso Joshua Pearce (Damson Idris). Tra i due nasce una rivalità intensa che è anche genrazionale, e che vede contrapporsi l’esperienza del più anziano all’irruenza del giovane.

Le location di F1 – Il Film

Ambientazione naturale di F1 – Il Film sono i grandi circuiti automobilistici. Le riprese principali sono ambientate sul circuito di Silverstone, poi sono proseguite seguendo le stagioni di Formula 1 del 2023 e 2024.

Italia

L’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei circuiti più iconici nella storia della Formula 1, ha ospitato alcune delle riprese ambientate in Italia di F1 – Il Film. La struttura è aperta al pubblico e offre diverse opzioni per i visitatori, perciò non ti sarà difficle inserirla in un itinerario di viaggio. Alcune scene sono state inoltre girate a Modena, altra città con una forte tradizione legata al motorsport.

Francia

Anche se in F1 – Il Film non sono state propriamente ambientate scene nel Circuito Paul Ricard a Le Castellet, è qui che Brad Pitt e Damson Idris hanno seguito il loro addestramento di guida. Sempre qui sono stati eseguiti i test delle telecamere grazie alle ampie vie di fuga e alla varietà di curve. A soli 15 km dal mare, può essere un’idea per un insolito diversivo dalla vita da spiaggia in Costa Azzurra.

Belgio

Non potevano mancare scene ambientate al Circuit National de Spa-Francorchamps, uno dei più antichi e difficili della Formula 1. F1 – Il Film ha sfruttato sezioni iconiche come Eau Rouge e Raidillon per alcune intense scene di guida. Quando non ci sono eventi è accessibile gratuitamente, quindi perché non inserirlo nell’itinerario della tua vacanza in Belgio?

Paesi Bassi

Nell’Olanda settentrionale si trova il Circuito di Zandvoort, dove F1 – Il Film ha ambientato alcune scene durante il Gran Premio d’Olanda. Se sei appassionata di motorsport potrai assistere alle gare o partecipare a trackday organizzati presso il circuito noto per le curve sopraelevate, in alternativa dopo una visita potrai rilassarti nella vicina spiaggia o visitare le attrazioni della cittadina balneare.

Ungheria

Le riprese di F1 – Il Film hanno fatto tappa anche a Budapest, all’Hungaroring: un circuito noto per il tracciato tortuoso e le poche opportunità di sorpasso. Posizionato in una valle naturale, offre angoli di visuale ideali per riprese mozzafiato. Durante la tua visita nella Capitale ungherese potrai raggiungerlo con facilità per una tappa fuori dai soliti giri. Per il pubblico di appassionati vengono organizzate giornate in pista.

Regno Unito

Nel Regno Unito sono ambientate moltissime scene di F1 – Il Film. Sul circuito di Silverstone a Towcester, nel Northamptonshire, sono state girate le scene principali durante il GP di Gran Bretagna. Se decidi di includere una visita all’autodromo durante il tuo viaggio, sappi che sono aperti al pubblico anche il Silverstone Museum e il Silverstone Single Seater Experience. Inoltre a pochi km di distanza, a Gaydon, si trova il British Motor Museum. Il set del film con Brad Pitt si è spostato anche a Londra per quanto riguarda le ambientazioni cittadine.

Usa

Gli Usa hanno ospitato alcune tra le location principali di F1 – Il Film. Se stai organizzando un tour alla scoperta della Florida, potresti puntare verso il Daytona International Speedway di Daytona Beach, dove sono stati ripresi alcuni momenti della 24 Ore di Daytona del 2024. Poco lontano il Pappas Drive-In di New Smyrna Beach ha ospitato le scene al ristorante. Si tratta di un tipico diner americano dove gustare un hamburger o una cherry pie e immergerti nell’atmosfera. Anche se la tua meta è Las Vegas potrai ritrovare alcuni scorci visti nella pellicola di Joseph Kosinski: durante il Gran Premio il circuito ha due passi dalla Strip ha offerto alcune sequenze.

Messico

L’Autódromo Hermanos Rodríguez a Città del Messico, a 2200 metri sul livello del mare, ha ospitato le scene di gara del Gran Premio del Messico in F1 – il Film. Non offre tour organizzati per i turisti, ma è comunque possibile visitare il circuito per passeggiare e fare foto.

Giappone

Il leggendario circuito di Suzuka ha fatto da set ad alcune riprese di F1 – Il Film. Venerato dagli appassionati, il circuito con tracciato a forma di otto è una tappa imperdibile se sei appassionata di automobilismo o se cerchi di rivivere le emozioni del film. Per i turisti sono disponibili entusiasmanti experience, che includono la possibilità di guidare in pista.

Emirati arabi

Il finale di F1 – Il Film è ambientato nello splendido Yas Marina Circuit a Yas Island, Abu Dhabi. Si tratta di una meraviglia architettonica e yacht e hotel lussuosi a fare da sfondo. Al suo interno potrai vivere esperienze indimenticabili come cambiare uno pneumatico, vedere come viene monitorata la gara e accedere alla sala stampa e al Paddock Club. Se i motori sono davvero la tua passione, nelle vicinanze trovi anche il Ferrari World.

Leggi anche In vacanza a San Francisco alla scoperta delle location dei film