I l nuovo film Disney su Crudelia De Mon si preannuncia a dir poco fantastico, complice il beauty look della protagonista interpretata da Emma Stone. Dal make-up al clothing, scopriamone curiosità e segreti

Il beauty look di Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon farà scuola. La Disney ha diffuso il trailer ufficiale di Cruella, il nuovo film interamente dedicato a una delle più fashion e iconiche villain della storia del cinema. Bastano già questi pochi secondi per capire che non dobbiamo assolutamente perdercelo.

Perché? La risposta è molto semplice: Crudelia De Mon è un personaggio glamour e nel nuovo film Disney potremo conoscerla da giovane, scoprendo una fashion designer in erba che cerca di ritagliarsi il suo spazio nel mondo della moda. Da adulta sappiamo bene come questo lavoro diventerà per lei un'ossessione. O meglio, come sarà ossessionata dalla pelliccia di dalmata che cercherà in tutti i modi di accaparrarsi, perfino rubando una gigantesca cucciolata di cagnolini.

Cruella svela un lato inedito di Crudelia De Mon e il trailer ci fa chiaramente capire una cosa: Emma Stone nei panni della malvagia protagonista de La Carica dei 101 farà tendenza con il suo beauty look. Reminiscenze anni Settanta, abiti in stile vintage e make-up da vera rockstar. Tutto questo è il beauty look della nuovissima Crudelia De Mon.

Emma Stone, una Crudelia De Mon dal make-up punk

Il beauty look di Emma Stone in Cruella è punk. Tutto - dal trucco agli abiti - rievoca le grandi rockstar e conferisce al personaggio di Crudelia De Mon un'aura dark e accattivante. Sembra quasi un paradosso che la versione contemporanea di Crudelia richiami ad atmosfere anni Settanta, eppure le scelte fatte guardano proprio al passato.

Come possiamo osservare nel trailer rilasciato da Disney, Emma Stone ha un make-up molto intenso, uno smokey eye "sporco" in cui la fa da padrona la matita nera. Anzi, nerissima. Gli occhi verdi sono messi in risalto da linee e sfumature che ne allungano la forma e - diciamolo - lo sguardo in questo modo diventa ancor più inquietante. Perfettamente in linea con il personaggio, che è tutto fuorché amorevole. A completare questo make-up punk/rock è un ombretto perlato, che illumina lo sguardo e conferisce volume alle palpebre.

Ma non finisce qui. La carnagione di Emma Stone è chiarissima e in netto contrasto con lo smokey eye e con il rossetto rosso accesissimo che spicca nel make-up di Crudelia. Il beauty look del personaggio evoca per certi versi lo stile steampunk e quello delle creature di Tim Burton. Inquietante, fashion e glamour al punto giusto.

Il look di Crudelia De Mon, da brava ragazza a supercattiva

Nello spin-off de La Carica dei 101 targato Disney, il look della Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone subisce una significativa evoluzione. Nelle scene iniziali del film diretto da Craig Gillespie, infatti, la giovane Crudelia - o meglio, Estella - è un'aspirante fashion designer alle prese con i primi passi nel mondo della moda. Ha un aspetto tranquillo, sembra una ragazza qualunque e l'unico tocco di stile è il rosso dei capelli, ancora lunghi e lisci.

Con il tempo Estella si evolve e diventa quella Crudelia che tutte amiamo (e odiamo allo stesso tempo). Emerge la sua ossessione per la pelliccia dei cani, in particolare quella dei dalmata al punto che questa trasformazione interiore si riflette nel suo look. Così quella dolce ragazza dai capelli rossi e dal look ordinario si tinge (nel vero senso della parola) di nero e bianco. Proprio come la pelliccia dei dalmata.

Anche la scelta degli abiti cambia drasticamente, con una Crudelia che mette definitivamente da parte cappotti e tonalità neutre per lasciar spazio a pelle, tessuti chic e modelli da vera femme fatale. Nel trailer spicca un sensuale abito rosso intenso che le cinge le curve sinuose, impreziosito da guanti ton sur ton lunghi fino ai gomiti.

Emma Stone (quasi) come Glenn Close

Il beauty look della nuova Crudelia De Mon non poteva che ispirarsi a quello di Glenn Close. La pluripremiata attrice ha interpretato la malvagia Crudelia nel 1996, all'età di 49 anni, nel film La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera (e nel sequel) regalandoci un'interpretazione difficile da dimenticare. Nel film anni Novanta Crudelia De Mon è una donna affermata e già vittima delle sue strambe ossessioni, mentre nel nuovo film Disney la vedremo quando ancora giovanissima muove i primi passi nel mondo della moda.

La Crudelia De Mon interpretata da Glenn Close ha un beauty look meno "dark" rispetto a quello di Emma Stone. Nel primo film indossa una parrucca bianca e nera (elemento essenziale) con un taglio carré liscio e molto di classe, che chiaramente si ispira a sua volta al personaggio del film d'animazione Disney. Il suo punto di forza sono le labbra, tinte di un rosso acceso e intenso che fa pendant con un ombretto rosa, sfumato fino alle sopracciglia. Nel sequel cinematografico il look varia leggermente e la parrucca non è più liscia, ma cotonata in modo volutamente esagerato. Molto chic e anni Sessanta.

Quando vedremo la Crudelia De Mon di Emma Stone

Ammettetelo, il beauty look della nuova Crudelia De Mon vi ha stuzzicato almeno un po'. Per guardare il film e ammirare Emma Stone in tutto il suo splendore, però, dovremo attendere ancora qualche tempo. La data di uscita ufficiale è prevista per il 28 maggio 2021 e - pandemia permettendo - dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche americane, non in streaming. In ogni caso verrà inserito nel catalogo di Star Original, il nuovissimo canale di Disney + che si prepara alla concorrenza sfrenata contro Netflix con oltre 400 film e circa 6000 episodi tv.