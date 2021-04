I l segreto del successo di molte donne imprenditrici sono attività che hanno un’anima. Ecco come puoi dare un tocco personale al tuo progetto imprenditoriale.

Vuoi sviluppare un nuovo progetto imprenditoriale ma non sai come dare al lavoro un tocco personale?

Non preoccuparti, è una paura normale. Molte donne decidono di mettersi in proprio dopo aver lavorato a lungo nel mondo aziendale. La difficoltà maggiore, in questi casi, è riuscire a sbocciare in modo autonomo.

Non si tratta di intelligenza, motivazioni, o progetti brillanti. Quelli non sono in discussione.

Se vuoi dare una svolta alla tua carriera e diventare un’imprenditrice di successo, devi solo considerare che costruire un progetto da zero, al di fuori di una struttura precostruita come un’azienda, è una cosa completamente diversa. Diversa, ma non certo impossibile.

Al contrario, è una splendida possibilità per far emergere l’imprenditrice che è in te e per dare al lavoro un tocco personale, in modo che la tua impresa ti rispecchi veramente.

Imposta la tua prospettiva verso l’interno

Il segreto di un’attività di successo dotata anche di anima è impostare la prospettiva verso l’interno.

Di norma, la narrativa tipica è che il successo negli affari significa sacrificare sé stessi. Ma non è così. Al contrario, per dare al lavoro un tocco personale e sostenibile, dovresti adottare un’altra narrativa, in cui la tua identità è al centro e la tua impresa ne è un’espressione.

Un progetto lavorativo impostato secondo le proprie passioni e le proprie convinzioni personali è quello che può fare la differenza.

Come puoi farlo? Individua esattamente ciò che desideri. Parti da queste cose per costruire la tua attività: diventerà essa stessa lo strumento per realizzare il tuo sogno.

Pensa agli investimenti, non alle spese

Nella nostra mentalità, così strettamente al denaro, è facile che la prospettiva economica influenzi ogni aspetto della nostra vita e delle nostre attività. Anche in questo caso, potresti considerare di ribaltare la prospettiva. Pensare alle spese può inevitabilmente trattenerti sulla strada del successo. Dare al lavoro un tocco personale significa anche imparare a considerare il denaro come un investimento per il proprio progetto.

Cambia prospettiva sul denaro

Certo, è vero che le paure legate alle preoccupazioni economiche sono i maggiori ostacoli che le donne devono affrontare per avviare un'attività o per raggiungere i propri obiettivi di guadagno in modo coerente. Alla base dell'empowerment finanziario, tuttavia, c’è un concetto semplice: il denaro non ti controlla. Piuttosto, sei tu che controlli lui.

Come puoi fare? Ogni giorno, ricordati che tu sei il capo dei tuoi soldi (e non viceversa!). Agisci di conseguenza, cioè da capo. Invece ti farti sommergere da pensieri tipo «Non posso permettermi quel corso/ quel consulente», guarda oggettivamente le tue finanze. Così puoi chiederti quanto puoi investire per raggiungere i tuoi obiettivi di business.

Questo semplice cambiamento di mentalità può fare la differenza.

Considera il denaro come energia

Inoltre, prova a considerare il denaro come energia. In questo modo, dovrebbe venirti più facile considerare gli investimenti come energia che stai inviando nel mondo e puoi aspettarti che quell'energia fluisca verso di te. Fai investimenti intelligenti e vedrai che otterrai un ritorno importante. È un circolo virtuoso. Tutti, del resto, abbiamo bisogno di energia per prosperare.

Lavora con altre persone

Le donne imprenditrici che prosperano sanno di aver bisogno che gli altri le aiutino ad andare oltre, più velocemente. Per dare al lavoro un tocco personale, non esitare ad appoggiarti ad altre persone.

Avere un team di supporto (anche di freelance) che possa aiutarti non solo ti aiuterà ad avere successo, ma renderà la tua impresa più sostenibile e umana.

Come creare un team di riferimento

Appoggiarsi agli altri non svilisce la tua autonomia professionale, ma, al contrario, può rafforzarla.

Per sviluppare un gruppo di consulenti di riferimento, ecco cosa puoi fare:

Tieni un elenco aggiornato di esperti in materia che possono guidarti, man mano che esplori il tuo settore.

Entra in contatto con esperti che gestiscono attività simili alla tua, per trarre esempi e ispirazioni.

Crea un tuo network di esperti in tutte le aree chiave del business: marketing e vendite, operazioni aziendali, finanza e leadership.

Sfrutta la tecnologia social: puoi stabilire contatti utili tramite Linkedin e altri social. E non dimenticarti il “vecchio” sistema delle conoscenze, tramite amici e colleghi.

Considera un assistente virtuale: potrebbe farti risparmiare tempo e consentirti di concentrarti sulla costruzione della tua attività.

Imparare a guidare e a delegare è la chiave per ridimensionare la tua attività in modo veramente sostenibile e dare al lavoro un tocco personale.

Non perdere di vista l’obiettivo finale

Ricordati sempre che la tua impresa è il tuo obiettivo finale. Cerca di non perderti nei dettagli.

Molte aziende falliscono perché le persone che le lanciano non vedono i risultati abbastanza velocemente.

Se ti ritrovi bloccata in un progetto, cercando di scegliere il carattere, le tagline e le immagini perfette per il tuo sito Web, chiediti quanti soldi ciascuna di queste scelte potrebbero rappresentare per te. Pensi che la tua scelta di font come Arial, Calibri o Helvetica potrebbe farti perdere un cliente? Non è probabile. È il contenuto del tuo sito professionale e sono le tue competenze a fare la differenza.

Questo non significa trascurare i dettagli, ma al momento giusto. Quando sei nella fase in cui hai bisogno di più clienti o stai lanciando un nuovo prodotto, non dovresti perdere tempo e energia in questi aspetti.

Al momento, sono dettagli insignificanti. Conta di più lanciare il tuo progetto e far conoscere il tuo talento e le tue capacità. Sono questi gli strumenti che conquisteranno i clienti.

Quando la tua attività sarà più solida, potrai dedicarti alla cura dei dettagli.