C inema e moda uniti in un sol battito sul red carpet dei David di Donatello 2021: i look da sogno delle star sono già un must

I David di Donatello 2021 ci hanno regalato momenti incredibili e intrisi di emozioni, ma soprattutto ci hanno fatto sognare con i look delle star che hanno presenziato sul palcoscenico .

La cerimonia, condotta da Carlo Conti, si è svolta alla presenza dei candidati di tutte le categorie ed è stata trasmessa dagli storici studi televisivi intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma.

Non solo cinema, anche la moda è stata grande protagonista dell'evento e una cosa è sicura: i look sfoggiati in occasione dei David di Donatello 2021 resteranno impressi nella nostra memoria. Classe, glamour ed eleganza hanno creato un'atmosfera da sogno.

Laura Pausini

Una magistrale Laura Pausini ha aperto la serata dei David di Donatello 2021 sulle note della sua Io sì (Seen), canzone per la quale ha vinto ai Golden Globes e ricevuto la nomination agli Oscar 2021 come Miglior canzone originale per il film La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti.

Laura era sublime nel suo outfit sobrio ma elegante, un tailleur formato da giacca doppiopetto e pantalone dritto e morbido che la fasciava alla perfezione. Ricalcando il look scelto per la cerimonia degli Oscar 2021, la cantante ha optato per un total black della Maison Valentino, impreziosito da un top trasparente a collo alto e dai gioielli firmati Bulgari.

Sophia Loren

Sophia Loren ancora una volta ci ha regalato una lezione di stile. I suoi 86 anni non hanno minimamente scalfito la sua innata bellezza e la sua classe, che sfoggia ad ogni occasione come solo un'icona di stile del suo calibro può fare.

L'attrice è salita sul palco dei David di Donatello 2021 sfoggiando un look prezioso della collezione Giorgio Armani Privé. L'abito lungo blu ricoperto di paillettes abbinato ai gioielli Damiani è stata la scelta più azzeccata per ricevere il David come Migliore attrice protagonista (La vita davanti a sé). Una star come lei non può che brillare.

Matilda De Angelis

La vittoria di Matilda De Angelis come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in L'isola delle rose è stata una delle più attese e acclamate. Lei che con la sua bellezza fresca e semplice è riuscita a conquistare il pubblico, confermandosi una delle più talentose attrici della nuova generazione.

La splendida Matilda ha sfoggiato sul palco dei David di Donatello 2021 un look estremamente sobrio ma al contempo sensuale e chic. Lo slip dress total black con spalline sottili e scollatura a V la fasciava alla perfezione. A completare il tutto i preziosi orecchini Pomellato, brand scelto anche per il Festival di Sanremo 2021.

Monica Bellucci

"Incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana". Con queste parole Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, ha descritto la splendida Monica Bellucci.

L'attrice, in collegamento streaming, ha ritirato il suo David Speciale e - neanche a dirlo - ha lasciato tutti a bocca aperta. Capelli raccolti con qualche ciocca a contorno del bel viso, abito scuro e aderente con scollatura a trapezio: Monica era semplicemente perfetta.

Ben diversa rispetto a qualche ora prima quando alla cerimonia mattutina svoltasi al Quirinale e in cui il Presidente Mattarella ha ricevuto i candidati ai David di Donatello 2021, l'attrice aveva stupito tutti mostrandosi bionda. Nessun "colpo di testa", solo il look di scena sul set del film La befana vien di notte, che attualmente sta girando a Sofia.

Vittoria Puccini

Vittoria Puccini con il suo abito Valentino ci ha fatto sognare, una dea che sembrava uscita da un libro di favole. Quel rosa sottolineava alla perfezione il suo incarnato eburneo mentre il taglio alla greca era perfetto per cingere la sua silhouette.

Per completare il look Vittoria ha scelto un'acconciatura semplice ma molto chic e in linea con le tendenze del momento: capelli sciolti sulle spalle con riga laterale e waves vaporose. Non sono passati inosservati i gioielli Bulgari indossati dall'attrice: collana Viper in oro bianco e brillanti e bracciale abbinato.

Claudia Gerini

Tra i look più attesi dei David di Donatello 2021 c'era senza dubbio quello di Claudia Gerini, che non ha affatto deluso le aspettative. L'attrice ha indossato sul red carpet un elegantissimo abito lungo della collezione Giorgio Armani Privé con base nera e un delizioso gioco di "fiamme" di tonalità borgogna.

Scollo (profondo) all'americana e gioielli del brand Crivelli hanno completato il tutto, mentre ha convinto la scelta di acconciare il capo con un semplice semi-raccolto, lasciando scoperta la scollatura.

Benedetta Porcaroli

Ci ricorderemo dei David di Donatello 2021 anche per le splendide gambe di Benedetta Porcaroli che - beata giovinezza - ha sfoggiato un look molto audace e decisamente diverso dagli altri.

Benedetta ha optato per un total look Gucci: mini-dress cortissimo con maniche lunghe e colletto stondato bianco, a contrasto del nero dell'abito e delle paillettes tor sur ton. Capelli sciolti e ondulati, gioielli Bulgari e sandali neri con cinturino sottile completavano il tutto. Semplicemente divina.

Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti è salita sul palcoo dei David di Donatello 2021 con un outfit prezioso e sapientemente appariscente. Ha colpito l'abito della Maison Gucci total black, con un piccolo spacco bianco a contrasto. Ma il pezzo forte sono state le maniche a sbuffo volutamente esagerate, un po' principesche e un po' anni Ottanta.

La bellissima Micaela ha indossato gioielli sobri di brillanti, completando il tutto con un raccolto scombinato che le lasciava cadere una delicata onda sul volto.

Sandra Milo

I David di Donatello 2021 hanno conferito un premio speciale alla grande Sandra Milo e lei, in tutta risposta, ha regalato al pubblico un look da dieci e lode.

Icona di femminilità e stile, la Sandrona nazionale ha indossato un sontuoso abito rosso firmato dall'amico Rocco Barocco. Gonna leggermente svasata e corpetto iper-chic che lascia scoperte le spalle, con manica a tre quarti. E l'acconciatura realizzata dall'hair stylist Luigi Alesi era perfetta per una diva del suo calibro.

Ivanna Legkar, Silvia Angeletti e Stefano Marongiu

Menzione speciale per tre personaggi che abbiamo visto sul red carpet dei David di Donatello 2021, con dei look che nulla avevano da invidiare a quelli di attori e attrici.

Non sono lavoratori dello spettacolo ma Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, professionisti del settore sanitario, sono delle star a tutti gli effetti e ai David 2021 hanno brillato. L'Accademia del Cinema Italiano ha voluto premiarli con le tre targhe speciali David 2021 - Riconoscimento d'Onore.

Silvia Angeletti era splendida con il suo abito lungo e rosso, senza maniche e con preziose decorazioni dorate sulla gonna. Ivanna Legkar ha optato per una mise dal gusto retro in stile Fifties, un abito con gonna a campana lunga fino alle caviglie e scollo a barca. Molto elegante Stefano Marongiu, che ha optato per uno smoking semplice ma d'effetto.

Gli uomini dei David di Donatello 2021

"Voglio dedicare questo premio a tutti i lavoratori dello spettacolo e agli artisti, soprattutto quelli dimenticati", queste le parole di Elio Germano che ha trionfato ai David di Donatello 2021 come Miglior attore protagonista nel film Voglio nascondermi. Per lui look classico e intramontabile, con uno smoking total black e un elegante papillon al collo.

Nessun premio per Pierfrancesco Favino, che però non ha perso occasione per sfoggiare tutto il suo proverbiale charme (e per una giusta causa). L'attore, elegantissimo in smoking nero, ha speso qualche parola per il mondo del cinema e del teatro, sollecitando le istituzioni a rendere questi pilastri della cultura italiana materia di studio nelle scuole.

David Speciale per l'attore Diego Abatantuono, che l'Accademia del Cinema Italiano ha voluto premiare per la sua poliedricità. Niente smoking per l'attore, ma un bel completo scuro total black, con camicia bianca leggermente aperta sul collo. Capelli e barba lunghi e bianchi e occhiali da sole in bella vista. Abatantuono non ha perso il suo fascino.