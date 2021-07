I l tappeto rosso del gala d’apertura è stato steso: a calcarlo le celebrities di fama mondiale con dei look che resteranno nella storia

La Promenade de la Croisette è più luminosa che mai in questi giorni. Ad accenderla non sono le luci della città, ma i look del Festival di Cannes sfoggiati dalle star che stanno calcando il tappeto rosso della kermesse.

La 74esima edizione del Festival di Cannes è ufficialmente iniziata e, come sempre, sta svolgendo il suo dovere, quello di spargere glamour in tutto il mondo. E a guardare le immagini diffuse del primo dei tanti red carpet in calendario dal 6 al 17 luglio, possiamo dire a gran voce che le promesse ci sono tutte.

I look del Festival di Cannes

È la Croisette, ora, simbolo della bellezza universale. Perché è qui che silenziosamente le star si battono a colpi di paillettes, abiti scenografici, vestiti minimali e dettagli scintillanti. Si mettono in posa e sono bellissime, perché lo sanno che la camera è fissa su di loro mentre Cannes, la moda e il cinema fanno da cornice suggestiva all’intera kermesse.

La 74esima edizione del Festival di Cannes ha fischiato il calcio d’inizio e le celeb, le star della musica, e altri personaggi famosi di ieri e di oggi, sono scesi in campo. Anche l’attesissima Carla Bruni è arrivata e ha illuminato tutto e tutti con la sua bellezza.

Insieme a lei Bella Hadid, Helen Mirren, Ester Exsposito e tante altre, hanno sfoggiato outfit che, siamo certe, resteranno nella storia della manifestazione. Ma scopriamo insieme i look del Festival di Cannes.

Carla Bruni in Celine

Carla Bruni non ci ha deluso. E come poteva essere altrimenti? Lei che si è sempre distinta non solo per la straordinaria bellezza, ma anche e soprattutto per la grande classe e l’indubbia eleganza che la contraddistinguono in maniera univoca.

Tra i look del Festival di Cannes il suo colpisce in maniera devastante. Carla Bruni, in un abito avvolgete di Celine, illumina e incanta gli occhi degli spettatori.

Bella Hadid e il fascino vintage

Il tappeto rosso della kermesse di Cannes ha accolta lei, la nostra Bella Hadid, bella, appunto, in maniera devastante. Tra i look del Festival di Cannes il suo diventa virale: si tratta di di un abito vintage di Jean-Paul Gaultier con tanto di strascico e scollo all’americana.

Helen Mirren e quel giallo che passerà alla storia

Tra i look del Festival di Cannes anche quello di Helen Mirren, attrice britannica naturalizzata statunitense, siamo certe, passeranno alla storia. Non solo perché porta la firma di Dolce&Gabbana, ma anche perché quella mise in giallo è simbolo di ottimismo e felicità e non poteva essere scelta da star migliore.

I look del Festival di Cannes: Marion Cotillard in Chanel

L’abito elegante e dalle linee morbide, con un dettaglio romantico, indossato da Marion Cotillard porta la firma di Chanel. Impreziosito dal color argento, il capo d’abbigliamento della maison rientra tra i più bei look del Festival di Cannes.

Tutto merito anche, e soprattutto, di Marion Cotillard, attrice, modella e cantante francese, che negli ultimi anni ci ha dimostrato di saper brillare di luce propria.



Jodie Foster in Givenchy

Gli anni passano per tutti, ma non per lei. Jodie Foster è tornata al Festival di Cannes, proprio lei che qui ci era stata la prima volta all’eta di 13 anni. Oggi è bellissima e luminosa, come non mai e il suo look parla per lei. Un tubino lungo Givenchy che avvolge il suo corpo e valorizza la silhouette.

Jessica Chastain sceglie il total black

Jessica Chastain è tornata alla Croisette, meritando di diritto un posto tra i più bei look del Festival di Cannes. Perché se è vero che il total black ha sempre il suo fascino, è altrettanto vero che se questo viene utilizzato da Dior per un abito scenografico come quello indossato dall’attrice, l’effetto finale non può che stupire.

Andie MacDowell in Prada

L'attrice e modella statunitense è arrivata a Cannes e si è fatta notare per l’eleganza e la sobrietà che da sempre la contraddistinguono. A esaltare la sua bellezza ci ha pensato un abito dai toni grigi, con uno scintillante corpetto in paillettes, firmato Prada. Per noi, entra di diritto nei più bei look del Festival di Cannes.

I look del Festival di Cannes: Candice Swanepoel

Tacchi alti, un corpo statuario e una tuta scintillante firmata da Etro: così ha calcato la sua passerella la modella sudafricana Candice Swanepoel. Il suo look, contraddistinto da una tuta color carne, frange sulle maniche e una profonda scollatura, ci ha abbagliate, in tutti i sensi.

Ester Exsposito: un look da 10 e lode

Tra i più bei look del Festival di Cannes c'è anche quello sfoggiato da Ester Exposito, l’attrice spagnola conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Carla Rosón Caleruega nella serie televisiva Élite.

Con uno splendido abito viola, e senz’altro audace, la Exsposito ha rubato l’attenzione dei fotografi e dei presenti con il suo capo firmato Etro.

Iris Berben e il vestito manifesto

Non solo glamour, quello messo in scena alla Croisette, ma anche impegno sociale. Tra i look del Festival di Cannes, infatti, tra paillettes e luccichii, ecco apparire in maniera inaspettata l’abito manifesto di iris Berben.