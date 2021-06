Dipendenza da like: come superarla e approcciarsi ai social in modo sano

I l desiderio di piacere fa parte della natura umana, ma quando diventa un'ossessione può essere un problema. Se sei dipendente dai like sui social, segui i nostri consigli per tornare a essere padrona della tua vita

In una vita da iper connesse e strettamente legata ai social network, la dipendenza da like è sempre in agguato. Per non farti assorbire completamente dalla realtà virtuale, devi quindi lavorare d’anticipo per scongiurare che la situazione precipiti e si trasformi in un problema ben più difficile da risolvere.

Se la prospettiva di non essere online anche solo per un minuto ti disorienta e ti crea ansia, allora è arrivato il momento di agire e iniziare a riappropriarti della tua vita senza patemi e senza dipendenze, soprattutto quella effimera da like e commenti.

Quello di piacere a tutti i costi, è un retaggio delle generazioni passate. Il desiderio di approvazione, in passato, si manifestava con l’intrattenere un buon rapporto con i vicini o con i propri amici. La diffusione dei social network ha però stravolto quest’usanza, trasformandola in competizione. Vediamo insieme come puoi liberarti dalla dittatura dei like e vivere meglio.

Rimani padrona della tua vita

Se vuoi sconfiggere la dipendenza da like e dei social network in generale, devi riprendere in mano la tua vita senza lasciarti influenzare dai tuoi dispositivi. Non lasciare che un display sia padrone del tuo tempo e che ti lasci incollata alla sedia più del tempo necessario. Inizia a immaginare la tua esistenza senza social e prova ad assaporare sensazioni nuove, che solo la vita reale può darti.

Ricorda anche che non si può piacere a tutti e che, in molti, utilizzano i canali social in maniera distratta e nei momenti di pausa. Un like – o tanti in meno – non deve quindi rappresentare un dramma o rovinarti la giornata. Prova a posare lo smartphone e a pensare a una nuova attività nella quale puoi essere capace di dare il meglio di te.

Ricorda che l’attività sui social è finalizzata a mostrare solo la parte migliore di noi e che, per tutti, esiste la normale routine. Non lasciarti sopraffare dalla vita altrui e non sentirti inferiore a nessuno. Sii grata per quello che hai e per quella che sei. Non esiste nessuno migliore di te perché sei unica e l’unicità è, per natura, insuperabile.

Individua nuovi obiettivi

Se sei dipendente dai social network e da tutte le azioni che avvengono in essi, puoi iniziare a liberartene fissando nuovi obiettivi che possano a aiutarti a sconfiggere la noia. Spesso, è l’assenza di produttività a spingersi a un uso smodato dei social ed è quindi importante essere sempre a lavoro su qualcosa per non essere facili prede dell’apatia.

Rifletti bene su tutte le alternative a internet e scoprirai che non sono poche. Devi solo scegliere una nuova strada e provare a staccarti dal tuo smartphone. Fai una bella passeggiata all’aria aperta, vai al cinema e svolgi attività che non prevedano l’uso di una connessione. Dedicati alla lettura, alla cucina, al bricolage e alla cura del giardino. La terra è un toccasana per scaricare la tensione e rilassarsi.

Stabilisci un tempo massimo per l’attività online

Se è proprio necessaria la tua presenza in rete oppure se non vuoi rinunciarci, prova a stabilire delle fasce orarie ben precise in cui puoi controllare le attività, compresi i like ai tuoi post. L’ideale sarebbe non superare le tre ore, oltre a quelle che dedichi per il lavoro.

Prova anche a impostare un alert per non sforare il tempo massimo e cerca di non controllare gli aggiornamenti appena sveglia, se non è un obbligo farlo per ragioni professionali o lavorative. Usare lo smartphone di prima mattina è il modo peggiore per iniziare la giornata. Liberati da questo rituale e, magari, prova anche a spegnere ogni connessione per non cadere in tentazione.

Installa un’app per il blocco

Se la tua dipendenza da like, e da aggiornamenti web, sta diventando incontrollata, puoi anche pensare di installare un’app per il blocco di internet a tempo. Limita l’accesso a tutti i dispositivi così da non rischiare di avventarti sulla soluzione più vicina a te e vanificare ogni sforzo di cambiare rotta e riprendere in mano la tua quotidianità.

Cerca approvazione dentro di te

Al netto dei blocchi e delle attività collaterali, la cosa più importante che puoi fare per superare la dipendenza da like è cercare approvazione dentro di te. Cercare di piacere a tutti, in continuazione, è inutile e deleterio perché non è nell’ordine delle cose. E trarre soddisfazione da un like sui social non è la soluzione giusta per te.



Dai il meglio di te nella vita e usa i social per divertirti, per intrattenere relazioni e per staccare dalla realtà quotidiana senza lasciarti travolgere da post, aggiornamenti, foto e condivisioni. Distinguiti nella vita e non paragonarti agli altri, perché non serve. Non avere paura di essere tagliata fuori perché “non sei come gli altri” poiché quella che vedi è solo una parte della loro vita ed è, inoltre, il frammento minimo che decidono di condividere con te.