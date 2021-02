10 errori che fai con lo smartphone e ti fanno sembrare maleducata

N on riporlo mai, tenere troppo alto il volume, "abusare" delle emoticon: sono solo alcuni degli sbagli che probabilmente commetti quando usi il tuo smartphone. Ecco gli altri



Confessalo: non ci avevi mai pensato. Pur sapendo che esiste un galateo praticamente per ogni cosa (o quasi), non credevi che ce ne fosse uno anche per lo smartphone. E, invece, è così. Ovviamente non stiamo parlando di un vero e proprio codice di comportamento che regola il nostro rapporto con il cellulare: quello, ancora, non è stato inventato. Tuttavia, esistono una serie di regole non scritte che sarebbe meglio che tutti noi rispettassimo per non apparire maleducati quando maneggiamo il nostro adorato telefono. Ecco le principali.

Il galateo dello smartphone

Ormai lo smartphone è diventato una nostra appendice: è l'estensione delle nostre mani e della nostra mente. Lo portiamo praticamente ovunque: a letto, al lavoro, agli appuntamenti galanti, al cinema, perfino in bagno. E se lo dimentichiamo da qualche parte o, peggio ancora, ci accorgiamo di non avere la connessione, ci sentiamo smarriti, se non addirittura angosciati. Proprio perché si tratta di uno degli oggetti che utilizziamo con maggiore frequenza, è importante che impariamo a usarlo al meglio. Anche dal punto di vista delle buone maniere. Forse non ci hai mai dato grande peso, ma il modo con cui maneggi il tuo cellulare contribuisce all'impressione che trasmetti agli altri. Se non vuoi sembrare cafona e maleducata, quindi, evita i seguenti 10 errori.

Appoggiarlo sul tavolo

Lo sai anche tu che mettere lo smartphone in bella vista sul tavolo mentre sei a pranzo con qualcuno o con la tua famiglia non è educato. Eppure, fino a oggi, hai sempre fatto finta di nulla. Ecco, non farlo più. Impara a riporlo in borsa, perlomeno mentre stai mangiando con qualcuno. Non va bene nemmeno tenerlo in tasca: devi proprio evitare di guardarlo per quella mezz'ora in cui pranzi o ceni. Puoi fare delle eccezioni solo in caso di vere e proprie emergenze. Il cellulare, infatti, è il terzo (o quarto, quinto…) incomodo e non favorisce l'interazione né la conversazione.

Non dire che hai un'urgenza

Se sei con qualcuno evita di guardare lo smartphone, indipendentemente dal fatto che stiate mangiando oppure no. Non guardarlo e basta. A meno che tu non stia aspettando una email importantissima di lavoro, una telefonata della tua mamma malata o un messaggio dall'amica in crisi nera. In questo caso, però, spiega alle persone con cui sei le ragioni – valide- per cui tieni il cellulare in bella vista. In caso contrario, penseranno che sei maleducata e che non gradisci la loro compagnia.

Usarlo come un antidoto alla noia

Inutile che fai finta di nulla. Lo sappiamo che, in qualche occasione, anche tu hai usato lo smartphone come diversivo. Per esempio, a una noiosissima cena di lavoro, a una festa in cui non era ancora arrivato nessuno dei tuoi amici o magari a un pranzo di famiglia infinito. Poco male. Cerca, però, di non farlo più. Se sei annoiata, invece di passare da un social all'altro, prova a fare qualcosa di più stimolante e appagante dello scorrere il pollice da destra a sinistra. Pensa per esempio alla prossima gita fuori porta o al libro che ti piace tanto che ti aspetta a casa.

Averlo sempre a portata di mano

Tranquilla, non sei certo la sola. Tutti noi abbiamo la tentazione di guardare lo schermo non appena viviamo un momento di stallo. Continua pure a farlo, ma senza esagerare. Impara a controllarti e a non estrarre lo smartphone dalla borsa ogni volta che sei in coda al bar, stai aspettando il tuo turno in posta o sei ferma al semaforo rosso. Altrimenti ti perderai molto del bello del mondo: il ragazzo carino davanti a te, il tramonto fuori dal finestrino, la signora buffa che litiga con il cameriere. E apparirai davvero maleducata agli occhi di chi ti è accanto.

Guardarlo mentre cammini

Lo avrai fatto un miliardo di volte. Il passato è andato, ma cerca di migliorare in futuro. Controllare lo smartphone mentre cammini è da veri cafoni e trasmette un messaggio forte e chiaro: "non mi interessa nulla di chi vive su questo pianeta con me". Impara a non guardarlo, a maggior ragione se stai facendo una passeggiata rilassante o una corsa lenta. Impara a godere di quello che ti circonda. Il mondo reale è decisamente più cool di quello digitale.

Scegliere la modalità vibrazione

In certe situazioni, lo squillo dello smartphone altrui è decisamente fastidioso. Ma tieni presente che la vibrazione non è da meno. Vero, è un po' meno invasiva e rumorosa, ma comunque non passa inosservata. Al cinema, a un colloquio di lavoro, a una cena romantica (e questi sono solo alcuni esempi) non è piacevole sentire un ronzio di sottofondo. Quindi, se non vuoi che alla persona con cui sei arrivi il messaggio che in quel momento hai la mente altrove, scegli la modalità "non disturbare". Lo stesso se sei in un contesto che richiede rispetto per gli altri (vedi appunto il cinema o il teatro).

Tenere il volume troppo alto

Al tuo vicino di treno non importa nulla del messaggio vocale di 10 minuti che ti ha appena inviato la tua amica, così come al tuo partner probabilmente non interessa ascoltare il video del figlio della tua amica che ha appena imparato a dire mamma. Ricordati di abbassare sempre il volume del tuo smartphone, anche se stai usando le cuffie, a maggior ragione in certe situazioni. E abbassa anche il tono della tua voce mentre telefoni.

"Spiare" gli smartphone altrui

Sì, lo sappiamo, la tentazione è forte. Quando ci capita di avere sottomano lo smartphone di un'amica o, meglio ancora, del nostro partner, è difficile non allungare l'occhio. Meglio non farlo, però. Non cercare di sbirciare le anteprime delle notifiche o di guardare tutto l'album fotografico quando ti viene mostrata una solo foto. Altrimenti non apparirai solo poco educata, ma anche un po' invadente.

Abusare delle emoticon

Sono simpatiche e divertenti. Ma anche alle emoticon dovrebbe esserci un limite. Ricevere 10 sorrisetti virtuali o 10 faccine arrabbiate può essere fastidioso. Oltre che un po' destabilizzante: il destinatario dei tuoi messaggi potrebbe non capire esattamente cosa stai cercando di comunicargli con tutte quelle icone colorate. Le care vecchie parole, in molti casi, sono più efficaci. Non scrivere un poema, però: sii coincisa e rispetta l'ortografia.

Documentare ogni cosa

Il fiore appena sbocciato, il sorriso del tuo nipotino, il sole che sorge dietro la montagna, l'abito super trendy che hai appena visto in vetrina, la poke bowl con il salmone: sicuramente tutte cose molto belle. Ma questo non significa che devi fotografarle proprio tutte, a maggior ragione se sei in compagnia di qualcun altro. Altrimenti, penserà che sei una maleducata ossessiva, che preferisce ammirare il mondo da dietro lo schermo dello smartphone.