D al nuovo live action con Emma Stone dedicato a Crudelia De Mon all’intera saga di Guerre Stellari e le novità delle serie tv: ecco cosa vedere su Disney+ questo mese.

Crudelia e i film di Star Wars c'entrano con cosa vedere su Disney+ a maggio 2021, in questa selezione trovi il meglio della programmazione del mese, tra film e serie tv da non perdere sulla piattaforma streaming.

I film in uscita a maggio 2021

Grazie anche all’aggiunta di Star che distribuisce contenuti per un pubblico adulto, il catalogo di Disney+ di maggio 2021 si arricchisce ogni mese anche con titoli di vario genere, oltre a quelli per famiglie. Tra i titoli del mese di maggio spicca Crudelia.

Crudelia

Dopo tanta attesa, finalmente il 28 maggio approda su Disney+ Cruella, il live action dedicato a Crudelia De Mon. Interpretato da Emma Stone, il film racconta le origini della cattiva più trendy di sempre. Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, determinata a farsi strada come stilista. La ragazza trova in due giovani ladri i compagni ideali per coltivare la sua cattiveria. L'incontro con la Baronessa von Hellman (Emma Thompson), autentica leggenda della moda, porta Estrella a passare definitivamente al male.

Il calendario completo dei film

Oltre al nuovo live action sulla villain de La carica dei 101, il catalogo di Disney+ si arricchisce di tanti titoli, tra cult di fantascienza e horror. Si segnalano anche Unbreakable - Il predestinato di M. Night Shyamalan e Hitchcock. Quest’ultimo è il biopic del 2012 in cui Anthony Hopkins, neo-vincitore di un Oscar per la sua performance The Father interpreta del maestro della suspense durante la lavorazione di Psyco.

28 giorni dopo – in streaming su Star dal 7 maggio

28 settimane dopo – in streaming su 7 maggio

L’arte di cavarsela – in streaming su Star dal 7 maggio

Alien vs. Predator – in streaming su Star dal 14 maggio

Hitchcock – in streaming su Star dal 14 maggio

Bin Laden: Documenti segreti – in streaming su Disney+ dal 21 maggio

Le spie della porta accanto – in streaming su Star dal 21 maggio

Bastardi in divisa – in streaming su Star dal 21 maggio

Miss Marzo – in streaming su Star dal 21 maggio

Una spia non basta – in streaming su Star dal 21 maggio

Crudelia – in streaming su Disney+ (con accesso VIP) dal 28 maggio

Io, robot – in streaming su Star dal 28 maggio

Unbreakable – Il predestinato – in streaming su Star dal 28 maggio

Tin Men – 2 imbroglioni con signora – in streaming su Star dal 28 maggio

Le serie tv in uscita a maggio

Sono davvero tante le serie tv in uscita su Disney+ a maggio 2021. Non mancano le produzioni Star Original e non solo. Ecco tutte le novità da non perdere.

Rebel

Liberamente alla vita di Erin Brokovich e interpretata da Katey Sagal, la serie approda su Star dal 28 maggio. Annie "Rebel" Bello è l'eroica avvocatessa senza laurea in legge già raccontata in un celebre film con Julia Roberts. Coraggiosa e brillante, è difensore legale dei colletti blu che si prende a cuore le cause e le persone, per cui si batte con tutta sé stessa.

Star Wars: The Bad Batch

Non poteva che uscire su Disney+ il 4 maggio, giorno dedicato alla celebrazione dello Star Wars Day, la nuova serie animata ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

American Housewife

Le prime tre stagioni approdano su Disney+ dal 14 maggio, al ritmo di una stagione a settimana. Si tratta di una sitcom che racconta la vita quotidiana di Katie Otto, moglie e madre (di tre figli) che cerca di distinguersi tra le casalinghe benestanti, pretenziose e arroganti e i loro figli privilegiati dopo essersi trasferita nella sua nuova città natale a Westport, nel Connecticut.

Marvel's M.O.D.O.K.

La nuova serie animata per adulti incentrata sul “cattivissimo ma ridimensionato Organismo Mentale Designato Solo per Uccidere” arriva il 21 maggio.

The Hot Zone - Area di contagio – in streaming su Star dal 7 maggio

Basata sull'omonimo romanzo di Richard Preston, la miniserie che racconta la storia della scoperta del Virus Ebola arriva in streaming dal 7 maggio.

Il calendario completo delle serie

Oltre alle novità esclusive, la programmazione di Disney+ di maggio propone anche serie tv di qualche anno fa, di nuovo disponibili in streaming. Per non rischiare di perderti qualche titolo, ecco il calendario con tutte le uscite.

Star Wars: The Bad Batch – in streaming su Disney+ dal 4 maggio

The Hot Zone - Area di contagio – in streaming su Star dal 7 maggio

Angel (stagioni 1-5) – in streaming su Star dal 7 maggio

Tutto in famiglia (stagionei 1-5) – in streaming su Star dal 7 maggio

High School Musical: La serie (stagione 2) – in streaming su Disney+ dal 14 maggio

American Housewife (stagioni 1-3) – in streaming su Star dal 14 maggio (una stagione a settimana)

New Girl (stagioni 1-7) – in streaming su Star dal 14 maggio

Marvel's M.O.D.O.K. – in streaming su Star dal 21 maggio

Lie to me (stagioni 1-3) – in streaming su Star dal 21 maggio

The Last Man on Earth (stagioni 1-4) – in streaming su Star dal 21 maggio

Launchpad – in streaming su Disney+ dal 28 maggio

Rebel – in streaming su Star dal 28 maggio

My name is Earl (stagioni 1-4) – in streaming su Star dal 28 maggio

Lo speciale Star Wars

Come accennato a proposito delle serie tv, maggio è caratterizzato dallo Star Wars Day (il 4 maggio) e Disney+ lancia uno speciale catalogo dedicato alle produzioni dell’universo di Guerre Stellari.

Dal 4 maggio in streaming sono disponibili la nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch, che si aggiunge a Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Resistance e alle due stagioni dell’ormai famoso live-action The Mandalorian.

Il catalogo propone naturalmente tutta la saga cinematografica composta dalle tre trilogie di Star Wars (per un totale di nove film) e i due spin-off (Rogue One: A Star Wars Story; Solo: A Star Wars Story).