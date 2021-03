Dollface: di cosa parla la serie tv al femminile disponibile su Disney+

D ollface è la nuova serie tv tutta al femminile, disponibile su Disney+ con protagonista Jules (Kat Dennings), una donna che riscopre il mondo dei single dopo essere stata lasciata dallo storico fidanzato

Dollface è la nuova serie tv tutta al femminile disponibile su Disney+ dal 5 marzo. Lo show ha esordito il 15 novembre 2019 su Hulu e in Italia sarà disponibile ogni venerdì con un episodio inedito sulla piattaforma. Il progetto, fortemente voluto da Darren Star, era stato annunciato nel 2017, con la produzione del pilot, la prima puntata. Alla regia troviamo Jordan Weiss che è il produttore esecutivo insieme a Scott Morgan, Nicole King, Margot Robbie, Kat Dennings, Stephanie Laing, Brett Hedblom e Bryan Unkeless.

Dollface: trama e anticipazioni

Dollface è una serie tv fresca e originale, ambientata a Los Angeles. La protagonista è Jules (Kat Dennings), una ragazza che lavora come web designer presso Woöm, azienda che si occupa di benessere. Negli ultimi cinque anni Jules ha investito tutto nella sua relazione con Jeremy (Colin Hines), per questo si sentirà perduta quando lui la pianterà in asso. Da questo momento iniziano le avventure di DollFace. La giovane infatti, intenzionata a voltare pagina, cercherà di rientrare nel mondo dei single e degli appuntamenti, fra app per incontri, rapporti fluidi e nuovi modi di vedere le relazioni. Non solo: sfruttando la sua immaginazione, Jules proverà a ristabilire i rapporti di amicizia che aveva interrotto con le sue amiche storiche, Stella (Shay Mitchell) e Madison (Brenda Song), trascurate durante gli anni di fidanzamento.

Dollface: cast, attori e personaggi

La forza di Dollface, serie tv disponibile su Disney+, sta senza dubbio nel cast. Jules, protagonista dello show, è Kat Dennings, attrice di Two Broke Girls, commedia di successo andata in onda per oltre sei anni. All’attivo Kat ha anche il successo ottenuto con WandaVision in cui veste i panni di Darcy. “Leggere il copione di Jordan ha come aperto una finestra nella mia mente – ha confessato -. Sono continuamente spronata dalla squadra stellare con cui lavoro e che si occupa della produzione e dal mondo unico che questa serie tv riesce ad evocare”.

Nel cast di Dollface anche Shay Mitchell, lanciata da Pretty Little Liars, serie di successo in cui ha interpretato Emily Fields. Dopo aver prestato il volto a Peach Salinger in You, sarà Stella Cole, una fra le migliori amiche di Jules dai tempi del college e spirito libero. Alle due attrici si aggiungono Esther Povitsky che ricopre il ruolo di Izzy Levine, collega di Jules, e Brenda Song che veste i panni di Madison Maxwell, amica della protagonista. Ester Povintsky è conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Maya in Crazy Ex-Girlfriend ed Esther in Alone Together. Brenda Song, invece, è stata l’indimenticabile London Tipton di Zack & Cody al Grand Hotel.

Agli attori principali si aggiungono Beth Grant, che interpreta una amante dei gatti, Connor Hines alias Jeremy, ex fidanzato di Jules, Brianne Howey e Malin Åkerman rispettivamente colleghe e capo della protagonista a Woöm.

Dollface: gli episodi

Per ora è stata prodotta solo la prima stagione di Dollface che comprende10 episodi. In Italia, la serie è disponibile s Disney+ con un episodio inedito tutti i venerdì a partire dal 5 marzo. Lo show è stato creato da Jordan Weiss, che è anche il produttore esecutivo insieme alla showrunner Ira Ungerleider.

Dollface: Kat Dennings e le curiosità sulla serie tv

Dollface parte da un importante presupposto secondo cui le persone si suddividono in due categorie. Da una parte troviamo le donne “normali”, dall’altra quelle che vivono in funzione del partner del momento. Per ben cinque anni, Jules ha messo al centro del suo universo solo il fidanzato Jeremy, accantonando la sua intera esistenza, abbandonando le amiche e gli interessi che aveva prima di fidanzarsi. Dopo essere stata brutalmente mollata dal proprio ragazzo, Jules dovrà fare i conti con la realtà e verrà immediatamente inserita in un “programma di riabilitazione”. L’obiettivo? Riconquistare la fiducia delle amiche, fra nuove avventure, tentativi goffi e spesso imbarazzanti.

Il titolo della serie tv fa riferimento alla protagonista Jules che per tanti anni ha dovuto sopportare un nomignolo che proprio non sopporta per via del suo viso che assomiglia a quello di una bambola. Nerd, solitaria e ignara riguardo le tematiche della “sorellanza”, Jules dovrà riprendere in mano la sua vita. Attorno a lei ruotano donne molto diverse fra loro: la fashionista Stella, l’insicura Izzy, la dinamica Pr Mads, ma anche Celeste, boss di Woom che strizza l’occhio a Gwyneth Paltrow. Tre gli uomini della serie: Jeremy, ex fidanzato di Jules, un veterinario gentile, Wes e Colin, il fidanzato di Mads. Da non perdere anche l’apparizione in alcuni episodi di Macaulay Culkin, star di Mamma, ho perso l’aereo nei panni di… che interpreterà un personaggio molto particolare e sopra le righe. Lo show ha ottenuto un ottimo riscontro negli Stati Uniti e sembra seguire la scia di Two Broke Girls, serie tv di successo divenuta un cult. Il ruolo sembra creato apposta per Kat Dennings, completamente a suo agio nei panni di una giovane donna chiacchierona, con qualche stranezza e buffa.