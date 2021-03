10 domande da farti quando cerchi un partner commerciale

S e stai cercando un partner commerciale dovresti prima porti alcune domande per poter realizzare una proposta davvero vantaggiosa ed equilibrata che ti tuteli.

Cercare un partner commerciale può sembrare difficile ma con la nostra guida e le 10 domande da farti riuscirai a dissipare ogni dubbio e trovare una partnership entusiasmante e in grado di darti grandi soddisfazioni.

Una relazione lavorativa non è molto diversa da quella sentimentale, il motore di un rapporto è senza dubbio il rispetto unito all’amore. Molti dicono di vedere le relazioni lavorative in modo simile a quelle sentimentali; certo non si parla di amore in senso romantico ma sicuramente i professionisti sono legati da una relazione legale e finanziaria.

Ci sono partnership che hanno fatto la storia e tutte hanno in comune un rapporto solido iniziale guidato dalla passione e dalla voglia di raggiungere il successo ma spesso finiscono con un doloroso divorzio. Questo perché come nei rapporti personali anche nel lavoro spesso ci si innamora dell’idea di un progetto ma se non si adottano le giuste strategie finanziarie e aziendali si rischia di ritrovarsi con il cuore o il portafoglio a pezzi.

Qual è la tua visione?

Tra le domande da porsi al momento della ricerca di un partner commerciale c’è quella sull’allineamento delle visioni. Dovete avere un obiettivo comune per poter massimizzare gli sforzi avendo chiaro fin da subito per quanto tempo sarete disposti entrambi ad impegnarvi.

Qual è il tuo stile di leadership?

Lavorare come co-leader non è semplice, soprattutto perché ci sono due tipologie di personalità: quelle che hanno timore di dire frasi scomode subendo senza parlare e quelle che tendono a prevalere. Per questo motivo è importante capire da subito se riuscite a trovare un equilibrio tra amicizia e affari ma anche nella comunicazione.

Come potresti migliorare la tua azienda?

Tra le domande da porti se cerchi un partner commerciale c’è come vorresti migliorare la tua azienda focalizzando l’attenzione su aspetti come corsi d’aggiornamento, migliorie, tecnologie all’avanguardia e formazione.

Quanto capitale saresti disposta ad investire?

I bilanci e gli aspetti economici sono spesso motivo di discussione; avere chiaro tramite un business plan quali sono gli investimenti iniziali che faresti e quelli che chiederesti al tuo partner è fondamentale. Fatti aiutare da un professionista a realizzare un business plan per valutare davvero ogni necessità evitando brutte sorprese da affrontare che incrinerebbero subito il rapporto di lavoro e di fiducia.

Come verranno suddivisi i guadagni con il partner commerciale?

Continuiamo a parlare di soldi ma è un aspetto fondamentale quando si parla di business. In base alle proporzioni di investimenti verranno ripartiti anche i guadagni ma essendo tuo il progetto sei tu a decidere e a fare una proposta articolata; quindi ragionaci ed eventualmente valuta tramite un consulto con uno specialista come realizzare la proposta in modo bilanciato e vantaggioso per entrambi.

Come gestirai un conflitto?

Per quanto il rapporto possa essere amichevole o solo professionale prima o poi ti troverai ad affrontare un conflitto. Lavora su te stessa e cerca di prepararti a quel momento imparando a gestire le emozioni, mettendo sul tavolo della discussione solo critiche costruttive esprimendoti nel modo più educato e professionale possibile.

Come bilancerai vita professionale e privata?

Un altro aspetto da valutare è come riuscirai a mantenere i tuoi impegni sia nella vita privata che in quella professionale; non fare promesse che non puoi mantenere: se hai delle necessità non promettere una presenza tutto il giorno o tutti i fine settimana. Fai in modo di bilanciare tutti gli aspetti della tua vita per avere una partnership lavorativa serena e proficua per entrambe le parti, eliminando quindi stati di stress e tensione.

Ci sono decisioni che hanno bisogno di unanimità?

Quando si entra in società con qualcuno sono necessarie percentuali diverse; questo fa pendere l’ago della bilancia delle decisioni verso chi ha una quota maggioritaria ma è possibile inserire delle clausole in cui sia necessaria l’unanimità per prendere determinate decisioni legate ad ambiti specifici. Anche in questo caso fatti guidare da un professionista per poter realizzare una proposta che ti tuteli.

Come divideresti ruoli e responsabilità?

Non prendere sottogamba la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità; come in ogni lavoro è sicuramente consigliato non pensare solo alla divisione a metà di ogni compito ma tenere presente delle naturali inclinazioni.

Ad esempio se il tuo progetto è quello di aprire una bakery perché sei una pasticcera non puoi pensare di trascinare il tuo socio esperto di marketing in cucina ma potete pensare a come dividere ruoli e responsabilità tenendo presente le rispettive abilità riuscendo ad essere più produttivi.

Come gestirai l’eventuale scioglimento della partnership?

La decima domanda che dovresti porti è relativa allo scioglimento della partnership. Lo sappiamo, non bisogna partire subito negativi ma è importante essere preparati così da poter gestire il tutto al meglio grazie ad un contratto.

Affidandoti ad un professionista nella tua proposta potrai allegare anche una gestione della liquidazione finanziaria di un partner che desidera lasciare la società avviata insieme, magari inserendo anche una clausola di non concorrenza.