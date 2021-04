Women’s empowerment, 15 donne da seguire su Instagram

L e donne che hanno lasciato il segno su Instagram: indipendenti, forti, determinate e con un’agenda che ispirerà ogni vostra giornata

Peccato menzionarne solo 15: stiamo parlando delle donne su Instagram da seguire assolutamente. Sono forti, hanno talento, sono guidate da un’agenda che saprà ispirarti in ogni aspetto della tua vita.

Non solo personaggi famosi, ma anche donne che hanno cambiato il modo di percepire il proprio corpo, la vita o in generale hanno avuto il coraggio di alzare la voce quando era difficile farlo.

Alexandria Ocasio-Cortez

Anche nota semplicemente come AOC, Alexandria Ocasio-Cortez è un membro del Congresso degli Stati Uniti d’America. La sua è stata un’ascesa mediatica ed elettorale dal basso: inizialmente una bartender, oggi la più giovane donna eletta nella storia degli USA.

Le sue idee progressiste non si limitano solo a una migliore politica sanitaria negli Stati Uniti, ma puntano all’ottenimento di un salario minimo, alla gratuità dell’università e all’eliminazione delle prigioni a gestione privata. È attivamente coinvolta anche nel processo di riconversione dei lavoratori che operano nei settori non sostenibili. Giovane, intelligente, determinata: il suo feed Instagram è una miniera d’oro di citazioni ispiranti.

Chiara Ferragni

Con i suoi 23 milioni di followers, Chiara Ferragni è una delle donne su Instagram più amate dal mondo intero. Ci sono migliaia di motivi per seguire quella che si è affermata come fashion blogger, ed oggi è una mamma e un’imprenditrice di successo.

Seguire Chiara Ferragni significa aggiungere un po’ di dolcezza e spontaneità al proprio feed Instagram: la sua capacità di coinvolgerti nella sua vita ha fatto scuola nel mondo del social media. L’amore per i suoi figli e per il marito Fedez è fonte di grande ispirazione.

Marawa Ibrahim

La storia incredibile di Marawa Ibrahim è pronta a conquistare tutte le donne su Instagram del mondo. I suoi show sono una dedica alla forza delle donne nel mondo, silenziosa eppure incontrastabile.

12 volte vincitrice dei Guinness World Records, Marawa è una performer che si è esibita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Londra, ma è cresciuta in Australia, Papua Nuova Guinea e Medio Oriente. La sua specialità? L’hula hoop. Pensate che è riuscita a far girare fino a 200 cerchi contemporaneamente. È anche autrice di una guida per ragazze in cerca di consigli per superare la pubertà, intitolata 50 modi per amare il tuo corpo che cambia.

Malala Yousafzai

L’ambasciatrice nel mondo per la scuola e l’educazione aperta anche alle donne. Se non conosci Malala Yousafzai, devi rimediare. La sua è una storia intensa e piena di dolore: avrebbe potuto accettare un sistema che la voleva sottomessa, ma non lo ha mai fatto.

Malala è un’attivista originaria del Pakistan, e la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegno quotidiano riguarda l’affermazione dei diritti civili e all’istruzione delle donne della città di Mingora. Il suo esempio ispira a combattere in tutto il mondo. La sua frase iconica: “Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è l’istruzione, e non ho paura di nessuno”.

Emma Watson

Emma Watson è una delle donne più amate da Instagram e non solo. Ascesa alla fama mondiale per il suo ruolo di Hermione nella saga cinematografica di Harry Potter, la sua è una autentica storia di talento e ispirazione.

Nel 2014 viene nominata ambasciatrice di buona volontà dall’UN Women, organizzazione dell’ONU che si occupa della parità di genere e di ruolo delle donne nel mondo. Il suo profilo Instagram è un tripudio di inclusività, intelligenza e determinazione – una lotta fatta di messaggi forti che vogliono trasformare non solo il mondo, ma anche lo stesso attivismo in qualcosa che non dev’essere dimostrato con fotografie e interviste.

Baddie Winkle

Baddie Winkle è la super nonna tecnologica che, con i suoi 90 anni, ha conquistato il cuore di milioni di follower su Instagram. Colorata, intesa, vivace, vibrante. Helen Ruth Elam, classe 1928, è diventata una star di Instagram a 85 anni promuovendo la legalizzazione della marijuana medica.

Il suo è un feed sgargiante e allegro che allieterà le tue giornate. La sua fama si è consolidata quando la stessa Rihanna ha deciso di seguirla. È il volto di innumerevoli campagne pubblicitarie di spicco, oltre che essere la dimostrazione vivente che non è mai troppo tardi. Per niente!

Lady Gaga

Icona del pop moderno, artista visionaria e donna su Instagram che lascia il segno. È proprio lei, Lady Gaga, che con il suo fascino travolgerà il tuo feed rendendolo ogni giorno un’esplosione di colori e ispirazioni.

Perché è una delle nostre donne su Instagram? La sua non è solo pubblicità. Si batte ogni giorno per la sensibilizzazione del mondo nei confronti della fibromialgia, una malattia rara e dolorosa da cui è affetta. Fondatrice della Born This Way Foundation, combatte per incoraggiare i giovani a seguire la loro strada, contro gli stigmi della società sui problemi relativi alla salute mentale.

Simone Giertz

Simone Giertz non è la donna di Instagram più famosa del mondo, ma questo è solo un motivo in più per seguirla. Lungi dall’essere una semplice icona di stile, Simone è una youtuber e una appassionata di robotica. Il suo decollo nel mondo pubblico è arrivato con la creazione dei suoi robot inutili, i cosiddetti Shitty Robots da lei stessa creati e di dubbia utilità – ma parecchio divertenti.

Dopo aver studiato fisica per un breve periodo a Stoccolma, le è stato diagnosticato un tumore benigno al cervello per cui è stata operata. La sua è una storia di intelligenza, coraggio e guarigione sotto tutti i punti di vista.

Paola Turani

Paola Turani è una modella affermata e influencer seguitissima. Nata in provincia di Bergamo, debutta sulle passerelle e si afferma su Instagram. Qui, dispensa consigli di bellezza e benessere.

Tra i suoi talenti c’è anche la pittura. Le sue opere astratte sono fonte di quotidiana ispirazione. Ama gli animali e l’alimentazione sana. Seguila se sei alla ricerca di una influencer che veste gli abiti acqua e sapone della ragazza della porta accanto.

Camilla Boniardi

Camilla Boniardi, in arte Camihawke, nasce a Monza nel 1990 e buca lo schermo con i suoi occhi profondi e le sue splendide lentiggini. Se prima ti conquista con la sua bellezza, è la simpatia che ti fa cliccare su “Segui”.

La moda per lei è un apostrofo rosa tra le parole tuta di felpa, e ama condividere con i suoi seguaci quelle che definisce “le sfighe” di tutti i giorni per farsi una risata. Trasforma ogni post in un momento di conversazione, risate e condivisione.

Kayla Itsines

Stai cercando la motivazione quotidiana per i tuoi workout domestici? Kayla Itsines è una trainer australiana di origini greche che, con i suoi video, ha rivoluzionato il fitness da casa.

I suoi programmi di allenamento sono pronti a farci sudare tutte quante. Il suo è un profilo aperto alla condivisione, dove Kayla invita a tenersi informa e condividere i progressi col mondo per restare motivate.

Nikkie Tutorials

È una delle make-up artist più amate di YouTube e di Instagram. Nikke Tutorials, olandese di nascita, ha sfondato con i suoi video di bellezza e ispira le donne a sentirsi belle e piacersi.

Nel 2020 ha dato dimostrazione del suo coraggio condividendo un video in cui raccontava di essere nata nel corpo di un uomo. La sua transizione ha avuto inizio all’età di 14 anni sotto supervisione medica, e si è conclusa all’età di 19. Oggi è una star amata per il suo talento e il suo coraggio.

Laura Brioschi

Migliorarsi va bene, ma quello che conta davvero è amarsi. Queste sono le parole di Laura Brioschi, influencer Instagram, per il mondo. Dopo un’adolescenza di diete punitive e un passato di bulimia, ha fatto la scelta più saggia. Ha deciso di accettare la sua bellezza unica.

Imprenditrice e modella, icona della body positivity, Laura è un must-follow del tuo Instagram. La sua è una lotta per normalizzare il corpo umano, combattendo bullismo e discriminazione.

Ariana Grande

Ariana Grande è una delle icone del pop internazionale per eccellenza. La sua incredibile estensione vocale l’ha resa un’intramontabile star della musica. Canta, balla, suona e recita divinamente, ma è anche permeata da un’aura di dolcezza e sensibilità.

Dall’esordio con la Disney fino allo stardom internazionale, Ariana Grande conta ad oggi 232 milioni di follower.

Michelle Obama

Ex First Lady degli Stati Uniti d’America. Michelle Obama è una delle donne su Instagram da seguire per arricchire il tuo feed di ispirazioni e coraggio.

Nel suo primo discorso alla Casa Bianca ha descritto la storia della sua famiglia come la realizzazione del sogno americano. Il duro lavoro e l’impegno sono fonte di dignità e rispetto per ogni persona. La sua immagine si è immediatamente identificata come quella della donna genuina, familiare e intelligente che effettivamente è.