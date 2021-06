U na casa accogliente ha sicuramente bisogno dei tappetti ma come scegliere quelli giusti? Ecco gli errori da non commettere quando li posizioni.

Il mondo del design è fatto di proporzione e attenzione, ad occuparsene sono architetti specializzati in arredamento ma sono molte anche le persone che desiderano arredare autonomamente il proprio ambiente; questo spesso porta a commettere alcuni errori e tra i più comuni ci sono quelli legati al modo di posizionare i tappeti.

Quando si arreda la propria casa è importante non solo tenere in considerazione le tendenze del momento ma anche il proprio ambiente: per esempio se i trend parlano di maxi tappeto, è importante analizzare le dimensioni della propria casa per capire se si tratta davvero della scelta giusta.

Si tratta solo di un esempio ma sicuramente è molto significativo; scopriamo insieme quali sono i 5 errori che commetti quando decidi di posizionare i tappeti.

Mettere i tappeti vicino alle pareti

Un errore che viene commesso frequentemente nel posizionare i tappeti è quello di metterli troppo vicino alle pareti. Il tappeto va inserito all’interno di una stanza, puntando soprattutto al centro e non ai lati. Per questo motivo è bene ricordarsi di lasciare tra i 40 e i 50 cm tra tappeto e parete; in caso contrario l’effetto che otterrete è quello moquette passato ormai di moda.

Scegliere tappeti troppo piccoli o troppo grandi

L’attenzione deve essere puntata soprattutto sulle dimensioni del tappeto: un tappeto troppo piccolo può dare un effetto di vuoto alla stanza, creando anche un’atmosfera poco accogliente. Questo non significa che tu debba puntare su tappeti XXL; come in ogni cosa è importante avere una idea delle proporzioni riuscendo a creare una proporzione ed un equilibrio.

Coprire troppo i pavimenti

Un altro errore piuttosto comune è quello di utilizzare tappeti così grandi da coprire quasi interamente il pavimento; soprattutto se scelto con cura e di design è sconsigliato coprire le piastrelle con tappeti di grandi dimensioni.

Si tratta invece di una mossa estremamente furba quando le piastrelle risultano rovinate o non in linea con l’arredamento. Scegliere tappeti di grandi dimensioni per coprire i pavimenti può essere una scelta vincente ad esempio per chi è in affitto e non può scegliere di modificare la struttura.

Mixare tappeti diversi tra loro

Un errore assolutamente da non commettere è quello di giocare al mix & match; a meno che la tua non sia una casa in stile boho chic evita di mescolare tappeti troppo diversi tra loro. L’effetto sarebbe confusionario, poco elegante e sicuramente disordinato. Questo non significa che devi scegliere tappeti identici nelle fantasie ma è importante riuscire a ricreare un’armonia mantenendo un fil rouge che può essere ottenuto dai colori o dalle fantasie.

Non considerare la luce

Quando si acquista un tappeto e si desidera posizionarlo a casa è importante tenere in considerazione la luce; la luminosità di una stanza può essere rovinata se il tappeto viene posizionato nel modo errato.

Per esempio, tenendo in considerazione il verso del vello del tappeto rispetto alla fonte di luce si potranno ottenere anche colori più o meno vividi. Non sottovalutare la luce quindi quando posizioni il tuo tappeto, prima di dargli una collocazione definitiva sperimenta per capire quale sia la sua giusta posizione in corrispondenza della fonte di luce che solitamente proviene dalle finestre laterali.

Qualche consiglio in più per scegliere i tappeti giusti

Una volta scoperti gli errori da non commettere vogliamo aiutarti aggiungendo qualche consiglio in più per scegliere il giusto tappeto per la tua casa. Per prima cosa tieni in considerazione il motivo per cui stai cercando un tappeto: vuoi riempire uno spazio vuoto o vuoi creare un’atmosfera più confortevole? Non esistono risposte esatte o sbagliate, il mondo del design è pronto ad aiutare per trovare la giusta soluzione.

Attenzione poi anche alla destinazione: ogni stanza può avere il suo tappeto ma di certo non sono intercambiabili; per esempio i tappeti del bagno e della cucina devono essere pratici e facili da lavare ma soprattutto resistenti, quelli del salotto devono arredare, mentre quelli della camera da letto vengono utilizzati frequentemente come scendiletto e hanno come tratto distintivo quello di essere morbidissimi.

Quando i tappeti vanno posizionati sotto i mobili è importante che questi non siano in bilico sui bordi, secondo i designer è importante quindi che il tappeto possa superare di almeno 20 cm la dimensione del mobile per dare alla stanza un aspetto equilibrato e ricercato.

Attenzione poi al design, scegli con cura stili e fantasie che devono adattarsi all’arredamento della casa ma anche ai colori. Tra le tendenze del momento ci sono sicuramente i tappeti con motivi geometrici che grazie alle numerose sfumature di colore danno modo di giocare con altre sfumature su cuscini o altri elementi d’arredo.

Ultimo consiglio che vogliamo darti riguarda i materiali: scegli con cura il tuo tappeto puntando sulla qualità ma soprattutto tenendo in considerazione la destinazione. Fibre resistenti e lavabili sono da prediligere in cucina e in bagno, mentre per le altre stanze puoi giocare con tessuti più luxury e allo stesso tempo morbidi.