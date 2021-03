L o yoga per gli occhi si impara subito, si pratica ovunque ed è un vero toccasana: prova anche tu!

Le declinazioni dello yoga sono numerose, si sa: dall'Hatha yoga al Sivananda, ce n’è per tutti i gusti e le esigenze. Ma qui vogliamo focalizzarci su una tipologia decisamente diversa dalle altre e che è ancora poco conosciuta ma, secondo chi s’intende di tendenze, troverà proprio in questo 2021 la sua consacrazione. Ebbene, è arrivato il momento di scoprire l’Eye Yoga.

Quali sono i benefici

Lo puoi intuire facilmente dal nome: il corpo viene coinvolto in minima parte, protagonisti sono gli occhi. Più precisamente, i muscoli dell’apparato oculare. Si tratta, quindi, di semplici esercizi che si possono imparare e fare da soli, senza istruttori. Ovunque, in qualunque momento. I benefici comprovati? Innanzi tutto, un sollievo pressoché immediato. Si attenua notevolmente, cioè, l’affaticamento degli occhi causato da un sovraccarico lavorativo, per esempio da un uso prolungato del pc e dello smartphone, dalle troppe ore trascorse davanti alla tv o leggendo. Inoltre si avverte un senso generale di calma e tranquillità: del resto lo yoga, in generale, fa quest’effetto.

Dopo qualche tempo, se si è costanti, l’allenamento della muscolatura in questione giova alla pelle. E ci riferiamo non soltanto a quella del contorno occhi, ma a tutto il viso. Insomma, pare proprio che l’eye yoga svolga anche un’azione antiage e aiuti ad attenuare le rughe.

Diversi scienziati stanno mostrando grande interesse per l’eye yoga. E se ancora non è stato dimostrato che possa addirittura aiutare a correggere difetti visivi come la miopia e l’astigmatismo, sono in corso diverse ricerche che potrebbero presto dare una risposta. Da altri studi è invece emerso che questi esercizi aiutano a ridurre la pressione intraoculare e quindi ostacolare la progressione del glaucoma.

Prepararsi per gli esercizi

Ti è venuta voglia di provare? Perfetto, ti spieghiamo alcuni esercizi. Qualche raccomandazione: indossa abiti comodi, sciacqua il viso con acqua fresca e ricorda di mantenere sempre la testa e la colonna vertebrale dritte. Siediti a terra. Il classico tappetino da yoga è perfetto, ma anche un normale tappeto – per esempio quello che c’è nel tuo salotto – va bene. Se possibile, spegni il cellulare.

Palming

Questo esercizio va fatto all’inizio e alla fine della sessione di eye yoga, serve per entrare nel giusto “mood”. Strofina le mani fino a sentire un lieve calore, senza metterci troppa forza, poi posale sugli occhi. I polpastrelli devono toccare la fronte, i palmi essere in corrispondenza degli zigomi. Inspira ed espira lentamente, prova a svuotare la mente. L’ideale sarebbe riuscire a non pensare assolutamente a nulla. Continua così per 4-5 minuti.

Eye Rolling

Respira, rilassati. Cerca di percepire e rilassare anche i muscoli degli occhi e di tutto il viso. Tenendo la testa ferma, dirigi lo sguardo verso il soffitto. Resta così per 3-4 secondi, quindi fai roteare gli occhi in senso orario, tracciando un cerchio più ampio possibile. I movimenti non devono essere veloci, anzi: concentrati per un attimo sugli oggetti più distanti che, man mano, incontri lungo questo particolare tragitto. Ripeti il giro 3 volte, quindi chiudi gli occhi. Respira con calma. Quanto ti senti pronta, procedi in senso antiorario, nello stesso modo.

Focus Shifiting

Questo è l’esercizio dello spostamento della messa a fuoco. Allunga il braccio destro davanti a te, chiudi il pugno ma lasciando il pollice rivolto verso l’alto. Come se stessi facendo il segno dell’ok, insomma. Concentrati sul pollice, guardalo. Avvicinalo lentamente verso il tuo naso, senza smettere di fissarlo. Prosegui con questo movimento fino a quando non riesci più a distinguere bene il dito in questione. Fermati, fai due respiri e poi allunga nuovamente il braccio. Sempre restando concentrata sul pollice. Ripeti 10 volte.

Distance gazing

Posa lo sguardo su un oggetto piuttosto lontano. Se puoi, guarda fuori da una finestra. Fissa l’oggetto con intensità, cercando di distinguerlo il più chiaramente possibile ma mantenendo rilassati i muscoli degli occhi e del viso. Lascia trascorrere una ventina di secondi, quindi fai un respiro profondo e sposta lentamente lo sguardo su qualcos’altro. La procedura è la stessa. Prova a immaginare che i tuoi occhi stiano bevendo le immagini in questione. Vai avanti quanto vuoi, ovviamente concentrandoti di volta in volta su oggetti diversi. Fai in modo che la distanza da te risulti variabile. Goditi la visione, soprattutto se individui qualcosa di bello.

