Volto acqua e sapone, ricci ribelli, un minidress cut out accollatissimo e un paio di stivali cuissardes col tacco. Si presentava così Vivian Ward, alias Julia Roberts, in un’iconica scena di Pretty Woman. Quella in cui lei, giovane prostituta, va a fare shopping in un negozio per signore bon ton tirandosi addosso gli sguardi contrariati delle commesse. Era il 1990, con questa commedia romantica l’attrice statunitense diventò una star. Mentre per noi altre iniziava il rapporto di odio e amore con gli stivali over the knee, quelli che accarezzano la coscia per intenderci. Queste calzature sono il potenziale guilty pleasure di molte donne. Un piacere proibito: li desideriamo, li amiamo sulle altre, ma non siamo sicure di acquistarli perché poi questi stivali cuissardes non sappiamo come abbinarli. Se anche tu stai meditando di procurartene un paio, ma temi l’effetto too much, questa guida fa al caso tuo.

Che cosa sono gli stivali cuissardes?

Vedi alla voce cuissard:

«Stivale femminile con tacchi alti e sottili, che avvolge la gamba fino all’altezza della coscia, spesso confezionato con pellami morbidi e aderenti, talvolta decorati con stoffe o materiali vari, di colori anche sgargianti. A volte ritornano. Vengono rivisitati e corretti. E alla fine si impongono come nuovi. Sono gli oggetti culto di ogni stagione, accessori scovati dal passato che diventano simboli di nuove tendenze. I feticci del prossimo inverno si chiamano cuissard o go-go boots. Stivali alti fin sopra il ginocchio che fasciano la gamba come collant e affondano le radici nei favolosi anni ’60».

Se ti stavi chiedendo il significato di questa parola francese, Treccani risponde. Comunemente detti stivali sopra il ginocchio o all’inglese over the knee sono il pezzo giusto da accaparrarti se vuoi concederti un accessorio un po’ fuori dagli schemi, il twist di femminilità per i tuoi look invernali. E non pensare di doverti trasformare in una moderna cat woman, abbinare gli stivali cuissardes è più facile del previsto, purché tu rimanga fedele al tuo stile.

Stivali cuissardes: come abbinarli

A riportarli in auge, insieme a un’irresistibile tendenza boho, è stata la sfilata Autunno/Inverno ’24/’25 di Chloé. Sulla passerella della maison francese li abbiamo visti in chiave corsara, un po’ da pirata: in pelle, gambale morbido e tacco alto. Ma non temere, ci sono stivali cuissardes di varie tipologie: in pelle, in vernice, scamosciati, flat o con tacco medio. Il nostro consiglio è quello di scegliere questa calzatura in base all’utilizzo che pensi di farne: se vorresti indossarli per occasioni quotidiane e anche di giorno forse è meglio evitare il tacco a spillo, che invece è da prediligere se gli over the knee saranno le scarpe delle tue serate più speciali e dei party più favolosi. Il nero e le varie tonalità di marrone sono il classico con cui non sbagli, ma per questo inverno anche il bordeaux non è da sottovalutare. E per te che ami i colpi di testa? Prova il giallo ocra: le potenzialità di questo colore ti stupiranno e non potrai più farne a meno.

Look dalla sfilata Chloé A/I 2024/25. Foto Launchmetrics

Dalla sfilata Gucci A/I ’24. Courtesy of Gucci

Sfilata Fendi A/I ’24. Courtesy of Fendi

Gli abbinamenti per rimanere nella comfort zone

Veniamo ora agli abbinamenti. Gli stivali sopra al ginocchio vanno a braccetto con abiti e gonne in maglia, calde e avvolgenti. A seconda della loro lunghezza, il gambale scompare sotto all’orlo: è la soluzione perfetta se vuoi restare nella tua comfort zone e se non ami i collant. Per di più si tratta di un look ideale da indossare dal giorno alla sera. Mettiamo per un attimo da parte i mocassini, se ami i cuissardes tanto quanto i pantaloni, c’è una buona notizia per te: non devi rinunciarci. Prediligi modelli skinny e aderenti e opta per un effetto ton sur ton. In un attimo slancerai la tua figura e otterrai un look grintoso che non passerà inosservato. Ma lascia che i tuoi stivali siano i protagonisti. Non nasconderli sotto al maxi cappotto, scegli piuttosto una giacca corta: che ne dici di un bomber o un caban?

Foto Launchmetrics

Stivali cuissardes: come abbinarli per un effetto wow

Come abbiamo visto i cuissardes possono essere declinati anche per le occasioni diurne, ma diciamoci la verità: è la sera che danno il loro meglio. Quindi se osare non ti spaventa, perché non scoprirsi un po’? Gli hot pants continuano ad essere di gran tendenza. Gli shorts in versione micro e soprattutto in maglia sono un capo davvero trendy per l’inverno, soprattutto se abbinati a una giacca o un cardigan coordinati. Via libera anche a mini gonne e abiti corti. Come evitare un look scontato? Gioca con i colori e i materiali per creare contrasti divertenti. Ma ricorda: vale tutto purché tu sia a tuo agio, altrimenti il boost di femminiltà e confidence che i cuissardes sanno dare potrebbe svanire.

Dulcis in fundo, se vuoi un look elegante e raffinato, dall’anima un po’ romantica e allo stesso tempo rock, quest’inverno non puoi non abbinare gli stivali over the knee con un maxi abito boho. A fiori, con le rouches o dalle velate trasparenze aggiungi un paio di cuissardes e sarai la regina della festa.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

I cuissardes da acquistare questo inverno

Altissimo gambale per lo stivale in pelle scamosciata dettaglio punta in vernice a

contrasto tacco alto squadrato, Chanel (prezzo su richiesta)

Stivale cuissardes in pelle stretch punta tonda suola antiscivolo, Geox (€99)

Stivale in simil pelle scamosciata tacco medio quadrato con inserto laminato

decoro, Guess Footwear (€230)

La bordatura con iconico motivo traforato esalta la purezza di questi stivali over-the-knee sr Mermaid, declinati in morbido camoscio total black. Tocco finale, il delicato fiocco sul retro. Sergio Rossi (€1.500)

Stivale cuissardes con punta quadrata realizzato in tessuto elasticizzato effetto

pelle. Regolabile nella parte superiore, Unisa (€179,90)

Scamosciato a punta davanti lo stivale cuissardes con tacco stiletto vertiginoso,

Casadei (€850)

In pelle elasticizzata effetto calza punta tonda e alta suola platform, AGL (€630)

Altissimo gambale per lo stivale in pelle a punta davanti con tacco alto, Chloè

(€1.750)

In pelle elasticizzata laminata a punta davanti tacco alto, Giuseppe Zanotti (€895)

In tessuto denim lo stivale a punta con tacco grosso cuciture a rilievo, Paris

Texas (€865)

In pelle scamosciata punta tonda tacco squadrato grosso laccetto da annodare

dietro il gambale, Stuart Weitzman (€607)

Ha collaborato Jessica Ventrella

