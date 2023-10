T orna il freddo, tornano i collant. Quelli neri e doppi, ma non solo. La moda autunno-inverno 2023-2024 punta sulla ricercatezza dei dettagli: pois, perle, trame, colori audaci...

Brrr, che freddo! Siamo pronte a mettere al riparo le nostre gambe, senza rinunciare a gonne e vestiti che ci piacciono tanto. Lo faremo con i collant che it-girls e fashioniste hanno già iniziato a sperimentare nei propri look street style: doppi, velati, a rete, preziosi, colorati. Tu che collant preferisci? Scopri subito 5 idee moda per indossarli ora nel modo più impeccabile.

I collant neri e doppi

I collant neri e doppi ci danno sicurezza, ci fanno sentire a nostro agio. Forse è per questo che nel nostro cassetto dell’intimo ne abbiamo in grande quantità! Come indossarli al meglio? Non esiste un solo e unico look perfetto, perché in realtà questa tipologia di collant è da intendersi come una soluzione a molteplici circostanze: freddo, in primis. Eccoli allora venire in aiuto al completo giacca e minigonna plissè, un tailleur autunnale perfetto per essere bon ton e velatamente formali. Nota bene: sono abbinati tono su tono con le ballerine Mary Jane in vernice nera.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I collant a pois

Anche tu nel team collant velati e a pois? Noi sì, indubbiamente sì. E in squadra c’è anche Chiara Ferragni, l’amatissima/criticatissima imprenditrice digitale italiana: questo è il total look Schiaparelli, maison diretta oggi da Daniel Roseberry, che ha indossato in occasione della sfilata Haute Couture della griffe a Parigi. Due chicche di stile: numero #1, i collant a pois sono molto sensuali con le décolletées a punta e con tacco stiletto; numero #2, sotto i vestiti cortissimi neri (ma anche midi, al ginocchio) sublimano il concetto di eleganza.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I collant rossi: sì o no?

Lo street style ci aveva già annunciato che le scarpe rosse sono la tendenza moda di questo autunno 2023. Ecco in scia anche i collant dello stesso colore, che le it-girls ci propongono in abbinamento con il nero. Considera i tagli mini degli abiti solo eventuali ispirazioni: puoi allungare l’orlo come preferisci. Anzi, al ginocchio o alla caviglia, il risultato finale non cambia. Interessante è anche lo styling dei collant rossi con le Mary Jane in vernice nera: il contrasto che ne deriva è davvero chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

I collant colorati a rete

Il segreto per non sentire freddo è questo: sotto i collant a rete colorati, conviene indossare anche i collant nella tonalità del tuo incarnato. Qualsiasi sia la nuance da te scelta, abbinali a un abito in velluto, che è un must-have del guardaroba moda autunno 2023. Infine, le scarpe: una scelta che non andrà eseguita a caso. Ai sandali in foto, noi ti proponiamo la sostituzione con décolletées con il plateau e il tacco a blocco, sempre in pelle effetto-metallizzato per aggiungere un punto luce nella tua mise.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Preziosi e chic, con le perline

L’apice della raffinatezza, un accento bon ton squisitamente ricercato: quest’autunno noi diciamo sì ai collant impreziositi da perle piccole e minuziose. Sì a quelli nella tonalità del tuo incarnato, perché sembrerà che le perle siano state posate con delicatezza sulla tua stessa pelle. Sì anche a quelli neri per creare un effetto ottico che ricorda i pois. E a proposito di pois: sotto i vestiti in cui questa fantasia è protagonista, staranno divinamente. Rendiamo grazie allo street style.

Foto Getty.