Per alcune è un rito: il pensierino natalizio per le amiche non manca mai! Ma se hai – si spera – tante conoscenze e frequentazioni, il portafogli potrebbe non esserne così contento. Ecco che la ricerca “regali di Natale economici” diventa un must! Anche perché, oltre alle amiche storiche e di recente formazione, ci sono le colleghe, le compagne di sport, le buone conoscenti: vuoi non pensare anche a loro? E poi ci sono le persone che hanno tutto.

Ti alleggeriamo il compito di scervellarti per i regali di Natale, proponendoti tante idee regalo beauty a piccoli prezzi: dai 3 a massimo 15 euro. Anche con piccole cifre si possono regalare per Natale prodotti di qualità e pensieri simpatici. Anzi, molte idee si prestano anche per eventuali regali cumulativi della serie “tutti uguali per tutti”.

Del resto, spendere poco per i prodotti di bellezza è una delle tendenze di costume degli ultimi tempi, e non solo per ovvi motivi di spending review. A concorrere al successo del low cost c’è un evidente cambio di mentalità verso il prodotto make up o skincare che costa poco, come dimostrano le ricerche di mercato. Da un lato c’è la curiosità di sperimentare tra colori e novità beauty, dall’altro si fa sempre più grande la consapevolezza che anche i cosmetici economici “sono buoni” poiché frutto di ricerche o di filiere corte, dove si abbassa il prezzo.

Launchmetrics/Spotlight – Backstage Pamela Rolland

Regali Natale economici: le idee beauty da 3 euro a 15 euro

Un budget limitato per i regali di Natale per le amiche? Niente paura: tutto ciò che attiene al bello – tra trucchi, skincare e capelli – arriva sempre in soccorso, anche se l’idea è di fare solo regali economici per non “svenarsi”. Tra i grandi store, gli e-commerce e le farmacie, di pensierini beauty a piccoli prezzi c’è solo l’imbarazzo della scelta. E spesso si riesce a scovare anche trovate originali. Ecco la nostra selezione, divisa per fasce di prezzo.

Regali economici sotto i 5 euro

Prezzi davvero mini per regali di Natale simpatici che sicuramente strappano un sorriso. Dalla classica crema mani da borsetta al burrocacao, c’è spazio anche per il trucco occhi. E tutto senza superare i 5 euro.

Non appicca le mani e profuma la pelle con le note pungenti della clementina. Crema mani di Natale alle Clementine di AromaZone.

Prezzo: 2,95 €

Per chi

Ideale per i regali di Natale identici per tutte, come ad esempio le colleghe.

Un set con doccia peeling, lozione corpo e balsamo mani e unghie da 100 ml al dolce profumo di cioccolato, Hot Chocolate di Balea.

Prezzo: 3,74 € negli store dm.

Per chi

Per le amiche che il cioccolato se lo spalmerebbero sul corpo!

Si spalma in strato abbondante sulle labbra prima di andare a dormire. E il giorno dopo ci si sveglia con le labbra rigenerate: Jelly Sleeping Mask di Essence.

Prezzo: 3,79 €

Per chi

Per l’amica che si lamenta sempre di avere le labbra screpolate.

Burrocacao all’aroma di ciliegia della linea My Unicorn di Royal Beauty.

Prezzo: 3,90 €

Per chi

Per l’amica che ama le cose pucciose e che in fondo vorrebbe vivere nel mondo degli unicorni!

Squeeze Me, lip balm colorato, lascia le labbra morbide con un velo di colore, di E.L.F.

Prezzo: 4,99 €

Per chi

Né lucidalabbra né rossetto, ma il giusto compromesso per un pensierino beauty senza spendere molto.

Un simpatico burrocacao dal pack e aroma di CocaCola, di Lip Smacker.

Prezzo: 5,10 €

Per chi

Per la collezionista di balsami labbra.

Matita occhi nera con glitter per far scintillare gli occhi, di Bottega Verde.

Prezzo: 5,99 €

Per chi

Un’idea di festa per chi non esce di casa senza matita nera.

Regali beauty sino a 10 euro

Il budget supera i 5 euro e arriva a sfiorare i 10 euro ma non di più? Le idee per i regali beauty di Natale per le amiche diventano ancora divertenti.

Da un lato pettinino e spazzola per dirigere le sopracciglia verso l’alto, dall’altro lato una cera per fissarle dare un’illusione ottica che siano più folte e spesse, Brow Sleek di Catrice.

Prezzo: 6,29 €

Per chi

Per l’amica “fissata” per le sopracciglia e che conosce tutti i trend.

Un kit con mini-mascara e crema viso travel size per vari tipi di pelle, di Lovrén.

Prezzo: 6,99 € in farmacia.

Per chi

Per le amiche che viaggiano spesso.

Un set in raso per realizzare onde e boccoli senza calore mentre si dorme. Contiene il tubo in spugna attorno cui avvolgere i capelli, 2 elastici e un elastico per fissare il tutto. Di Revolution.

Prezzo: 6,99 €

Per chi

Per l’amica liscia che vorrebbe vedersi mossa ma non sa usare il ferro arricciacapelli…

Sweet kiss è un set giocoso contenente una mini eau de toilette a a sorpresa (ogni box contiene una profumazione diversa), un balsamo labbra Rock Kiss alla vaniglia che richiama le caramelle e tre penne colorate con simpatici topper ispirati al mondo giapponese.

Prezzo: 8,46 €

Per chi

Per le amiche nostalgiche dell’infanzia e degli anni ’90.

Si può appendere all’albero come se fosse una pallina di Natale. Contiene il mascara volume e una matita nera, GingerBread Rougj.

Prezzo: 7,99 €

Per chi

Per l’amica mai senza mascara.

Asciugamano in microfibra per capelli che assorbe l’umidità, accorciando i tempi di asciugatura e senza effetto crespo.

Prezzo: 7,99 €

Per chi

Per l’amica che ti racconta spesso che impiega ore ad asciugare i capelli…

Acqua, Aria, Terra e Fuoco: si ispirano ai 4 elementi del cosmo i profumi di Jo Maison Jo.

Prezzo: 8 € la mini-size da 5 ml sul sito Jomaisonjo.com.

Per chi

Un’idea profumata per giocare con i segni zodiacali in base agli elementi di appartenenza delle amiche.

Una pallina di Natale contenente una mini spugnetta per le piccole zone del viso + un piumino per la cipria e una spugnetta per il fondotinta.

Prezzo: 8,45 €

Per chi

Per l’amica che ha sempre una cipria o un fondotinta compatto in borsa.

Caramella Profumo aromatico di Tesori d’Oriente con una doccia crema da 75 ml e un profumo da 100 ml.

Prezzo: 8,50 €

Per chi

Per chi ama la fragranze orientali.

Diffusore profumo per auto con la fragranza Fresh Cotton all’aroma di mela verde, fiori d’arancio e muschio. Con 2 ricariche. Di Avon.

Prezzo: 8,90 €

Per chi

Per le amiche che percorrono lunghi Km in macchina.

Palette Occhi Captivanti, con 6 ombretti di varie texture: opaco, satinato, metallizzato di Marionnaud. Prezzo: 10,99 €

Per chi

Per le amiche che si truccano con un colore classico ma mai fuori moda: il marrone!

Regali beauty a massimo 15 euro

Se sei disposta a spendere sino a 15 euro, puoi trovare regali economici che però son dei piccoli lussi. Non ti convince l’idea? Continua a scorrere la pagina per credere.

In soli 15 minuti distende i tratti del viso con un effetto tensore visibile, Lift Mask di Filorga.

Prezzo: 12 €

Per chi

Per l’amica che teme di essere piena di rughe (anche se non ce le ha)!

Dispositivo microdermobrasione viso, per esfoliare la pelle e timolare il naturale ricambio cellulare la pelle. La testina con polvere di diamante leviga la pelle, mentre l’aspirazione rimuove le cellule morte dall’epidermide. Di L(A)B.

Prezzo: 12 € su QVC

Per chi

Per l’amica appassionata di tool x il viso.

Mini Delizie: 3 prodotti travel size per il corpo in una confezione a forma di panettone da appendere all’albero di Natale, di L’Occitane.

Prezzo: 12,50 €

Per chi

Per l’amica che va matta per le mini-taglie.

Un profumo per capelli con ingredienti che fanno bene alla fibra capillare come ad esempio il pantenolo e l’arginina. Disponibile in 9 fragranze, di Silium.

Prezzo: 12,90 € in profumeria e farmacia.

Per chi

Un’idea originale per chi ama i profumi: perché non vaporizzarli anche sui capelli?

Fragranza per cuscino e tessuti di Baija.

Prezzo: 12,90 €

Per chi

Un’alternativa raffinata al deodorante per ambiente.

Protezione solare SPF 30 con caramello e ingredienti botanici austrialiani in travel size.

Prezzo: 14,90 €

Per chi

Per l’amica che per Natale andrà…al mare!

Eye Duo Brush è un pennello a doppia estremità: da un lato sfuma gli ombretti, dall’altro definisce le linee e le polveri. Di & Other Stories.

Prezzo: 15 €

Per chi

Per la maniaca dei pennelli da trucco, alla ricerca delle novità.

