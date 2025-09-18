Introduzione

L’autunno è una stagione ricca di colori, texture e ispirazioni naturali. È il momento perfetto per aggiungere un tocco caldo e originale alla decorazione della casa, soprattutto attraverso un centrotavola fai-da-te. Che si tratti di una cena tra amici, una festa in famiglia o semplicemente per abbellire la quotidianità, un centrotavola autunnale può trasformare l’atmosfera con eleganza e creatività. Non serve essere esperti di bricolage: i materiali sono spesso facili da reperire, e le idee non mancano. Zucche, foglie secche, legno, candele… tutto può diventare decorazione. L’importante è giocare con contrasti e volumi, rispettando lo spirito della stagione. Ecco un’idea semplice e originale per realizzare un centrotavola autunnale che non passerà inosservato.

Materiali necessari (per un centrotavola rustico e naturale)

1 cassetta o vassoio in legno grezzo

3–5 mini zucche (naturali o decorative)

Alcuni rami di legno galleggiante

1 mazzo di fiori secchi (ortensie, gypsophila, spighe di grano…)

Foglie secche dai colori autunnali (rosso, arancio, giallo)

2 candele tealight o profumate

Un po’ di muschio vegetale o paglia

Spago naturale o nastro in juta

Ghiande, pigne o bacche rosse (facoltativo)

Colla a caldo o pasta adesiva (opzionale)

Procedimento

Sistema la cassetta o il vassoio al centro del tavolo. Rivesti il fondo con muschio vegetale o paglia per creare un effetto nido accogliente. Questo sarà la base per gli elementi decorativi. Disponi le mini zucche a triangolo o in fila, a seconda della forma del vassoio. Aggiungi i rami in diagonale per dare struttura. Inserisci i fiori secchi tra le zucche per aggiungere colore e volume. Distribuisci le foglie secche qua e là per accentuare l’effetto autunnale. Aggiungi le candele in piccoli contenitori di vetro o direttamente sul vassoio, facendo attenzione alla sicurezza. Spargi ghiande, pigne o bacche rosse per arricchire la composizione. Lega un nastro in juta intorno alla cassetta per un tocco rustico. Fissa gli elementi instabili con un po’ di colla a caldo se necessario.

Leggi anche Come realizzare delle ghirlande di limoni fai da te

Leggi anche Decoupage con foglie vere: idee per il fai da te autunnale